Хроника «похода» ЧВК «Вагнер» на Москву и Ростов-на-Дону

Американская разведка заявила, что заранее знала намерения Пригожина. Фото: Лейла МИРИШОВА

1. В пятницу вечером в сети появляется сообщение от Евгения Пригожина о том, что по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер» якобы был нанесен ракетный удар. Чуть позже выложено и видео как будто последствий атаки.

Сам Пригожин обвиняет в ударе Министерство обороны и заявляет, что он вместе с 25-тысячным войском идет на Ростов и Москву. Этот поход он называет «марш справедливости».

2. Министерство обороны опровергает слова Пригожина.

В сообщении ведомства отмечается: «Все распространяемые в социальных сетях от имени Е. Пригожина сообщения и видеокадры о якобы «нанесении МО РФ удара по «тыловым лагерям ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются информационной провокацией».

3. В полночь Следственный комитет возбуждает уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Вместе с этим Национальный антитеррористический комитет сообщает, что в отношении Евгения Пригожина возбуждено дело «о вооруженном мятеже». Центр общественных связей ФСБ призывает бойцов ЧВК «Вагнер» не выполнять преступные приказы и принять меры к задержанию Пригожина.

Вместе с этим Генеральная прокуратура докладывает президенту, что дело возбуждено законно.

4. К Пригожину обращаются высшие чины Российской армии. Они призывают прекратить преступную деятельность, остановиться и сложить оружие.

5. Ранним утром Пригожин заявляет, что ЧВК «Вагнер» уже в Ростове. Они блокировали город и штабы Южного военного округа и командования спецоперацией. Он угрожает пойти на Москву и требует встречи с главами Минобороны и Генштаба.

6. В Москве, Московской области, а также ряде других регионов вводится режим контртеррористической операции. Минобороны призывает вагнеровцев «проявить благоразумие» и «не участвовать в вооруженном мятеже».

7. В 10 утра по московскому времени Владимир Путин выступает с обращением к россиянам. Он называет попытку мятежа предательством и ударом в спину стране и народу (подробнее, о чем говорил президент, < стр. 2). Сразу же поддержку главе государства высказывают губернаторы и общественные деятели.

8. Около полудня колонны с техникой ЧВК «Вагнер» замечены в Воронежской области. Они двигаются в сторону Москвы.

В это время появляется реакция из-за рубежа. Пригожина поддержали Владимир Зеленский (заявил, что Россия показала свою «слабость», а у нас в стране царит хаос), секретарь СНБО Украины Алексей Данилов («у Пригожина есть сообщники в Кремле и Минобороны РФ»), глава ГУР Украины Кирилл Буданов и даже беглый олигарх Михаил Ходорковский (он призвал всех своих сторонников вооружаться, потому что мятеж Пригожина - хороший повод устроить госпереворот).

9. Днем в субботу по требованию Роскомнадзора начинают блокироваться группы ЧВК «Вагнер» в социальных сетях и другие информационные ресурсы, связанные с организацией. Как говорится в сообщении ведомства: «В целях пресечения распространения призывов к участию в военном мятеже».

10. Около 16 часов колонна с техникой «Вагнера» появляется уже в Липецкой области.

11. На выезде с трассы М4 «Дон» в Москве установили пункты проверки. Появляются сообщения и фотографии, что некоторые трассы в Липецкой области перекопаны. Блокируются мосты через Оку в районе подмосковных Серпухова и Коломны.

12. Около 20 часов появляется сообщение пресс-службы Александра Лукашенко о том, что президент Белоруссии по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным. Тот предложение об остановке принял. Сам Пригожин подтверждает, что они останавливаются и возвращаются в места своей дислокации.

13. Сразу после этого бойцы ЧВК «Вагнер» в Ростове-на-Дону начали собирать арсенал, а впоследствии и грузить оружие в машины. Ближе к полуночи они покинули город.