Полина Гагарина объяснила, почему перестала скрывать лицо своей дочери Мии

Полина Гагарина. Фото: Даниил ОПАРИН

До недавнего времени Полина Гагарина скрывала свою дочь от публики. С самого рождения девочки певица публиковала в соцсетях только те снимки, на которых шестилетнюю Мию нельзя толком рассмотреть. И вот недавно малышка вместе с мамой вышла на сцену во время большого сольного концерта артистки. После этого Полина и ее бывший муж Дмитрий Исхаков перестали прятать наследницу от поклонников. В программе «Шоу Воли» Полина рассказала, почему прекратила скрывать лицо Мии.

По словам Полины, инициатива появиться на публике полностью принадлежит дочери.

«Я этим ответила сразу на бесконечные вопросы почему, да как. Она говорит: «Мама, а можно я выступлю у тебя на концерте». Я ей говорю: «Ты серьезно, правда хочешь этого?». Она говорит: «Да». Это было реально ее желание. Я говорю: «Дочь, коль ты уже осознанная девочка, то хорошо». Мы сначала были на репетиции, проверили на ощупь стадион. Я ее предупредила, что там везде будут люди, но она вела себя и чувствовала достаточно спокойно, я была рядом», - рассказала Полина.

Сразу после концерта отец девочки Дмитрий Исхаков поделился в соцсетях фотографией Мии, снятой за кулисами. Фото: соцсети.

Сразу после концерта отец девочки Дмитрий Исхаков поделился в соцсетях фотографией Мии, снятой за кулисами. Фотограф сообщил: его дочь объявила, что хочет стать певицей.

Впрочем, не все так радужно. Отвечая на вопрос ведущего шоу Павла Воли о том, унаследовала ли Мия ее музыкальные таланты, Полина призналась: у ее наследницы нет ни слуха, ни голоса. Музыкальные способности матери унаследовал сын Гагариной Андрей, которого она родила в браке с актером Петром Кисловым. Зато у Мии хорошее чувство ритма и, возможно, она преуспеет в танцах. Но певицей ей точно не быть.

Гагарина призналась, что не всегда может побыть с детьми, когда ей этого хочется. В свой день рождения Мия, задувая свечки на торте, вслух загадала желание: «Я хочу, чтобы мама поменьше работала». Перед каждым выступлением Полина объясняет дочери, что в некоторые моменты музыка для нее важнее, и на концерте ее ждут зрители.

Полина Гагарина и фотограф Дмитрий Исхаков развелись три года назад. Причиной расставания супругов стал роман певицы с саунд-продюсером Владимиром Чиняевым, с которым сотрудничала звезда. Полина не афишировала свою любовь с новым избранником, но продолжала встречаться с Чиняевым и после развода. Теперь этим отношениям пришел конец: 36-летняя Полина променяла 52-летнего продюсера на молодого красавца. Новой любовью артистки стал 35-летний танцор ее труппы Станислав Миков. Уроженец Йошкар-Олы работает в команде Гагариной уже пять лет.