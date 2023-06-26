В Амурской области за госизмену задержан уроженец Украины

Как уточнили в ФСБ, задержанный сделал свыше десяти переводов из своих собственных средств на покупку для украинской армии амуниции и военной техники.

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали гражданина России, проживающего на территории Амурской области, за государственную измену в форме финансовой помощи вооруженным формированиям киевского режима.

«Уроженец Львовской области, причастен к деятельности, направленной против безопасности России. В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что подозреваемый осуществил более десяти переводов личных денежных средств для приобретения ВСУ дронов-камикадзе, квадрокоптеров, амуниции и военной техники в целях ее использования против Вооруженных Сил России», - пояснили в ФСБ России.

В отношении задержанного следственным подразделением ФСБ России возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России (государственная измена). Эта статья предусматривает наказание от 12 до 20 лет колонии строго режима. При этом неважно, какую именно финансовую помощь гражданин оказывал врагу: перечислил ему миллион или один рубль. Чтобы попасть под действие этой уголовной статьи, достаточно оказать противнику консультационную помощь.

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются. Следователи выясняют круг лиц, которые могли участвовать в финансировании вооруженных формирований киевского режима.

Отметим, что ранее сотрудники ФСБ России обнаружили, что сотрудники Службы безопасности Украины вербуют российских граждан на тематических сайтах, в Telegram, где предлагают за деньги выполнить бесконтактную доставку компонентов взрывчатки, других запрещенных материалов за вознаграждение.

Примечательно, что украинские спецслужбы используют российских граждан, как это делают украинские наркодиллеры при распространении синтетических наркотиков в России. Не исключено, что они объединены единым руководством, целями и задачами.