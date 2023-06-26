На днях стало известно, что в Японии женщина 70 лет скончалась после заражения вирусом Оз. Этот случай называют первой в мире смертью от редкой клещевой инфекции. Фото: Shutterstock

На днях стало известно, что в Японии женщина 70 лет скончалась после заражения вирусом Оз. Этот случай называют первой в мире смертью от редкой клещевой инфекции. Однако действительно ли женщина умерла от загадочной инфекции. Происхождение вируса Оз, симптомы, что известно?

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С ПЕРВОЙ В МИРЕ ЖЕРТВОЙ ВИРУСА ОЗ?

По сообщениям в японских новостных каналах со ссылкой на министерство здравоохранения префектуры Ибараки, история произошла летом 2022 года, когда женщина обратилась в медицинское учреждение с жалобами на лихорадку и усталость. У нее диагностировали пневмонию, но после того, как ее состояние ухудшилось, госпитализировали. Осмотр показал, что на бедре женщины есть присосавшийся и набухший клещ. Причиной смерти стал миокардит, то есть воспаление сердечной мышцы, женщина умерла через 26 дней после госпитализации.

Как передает китайское информационное агентство Синьхуа, ссылаясь на совместный отчет Министерства здравоохранения, труда и социального развития Японии и Национального института инфекционных заболеваний (NIID), опубликованный 23 июня 2023 года, смерть женщины, спустя год, признана первым в мире случаем гибели человека, связанным с вирусом Оз.

ПРОСИХОЖДЕНИЕ ВИРУСА ОЗ

Впервые его нашли в Японии в 2018 году у твердотелого клеща Amblyomma testudinarium, обнаруженного в западной префектуре Эхиме. Помимо Японии, клещ этот встречается в Индонезии, Индии, Японии, Таиланде, Шри-Ланке и Вьетнаме, любит паразитировать на крупном рогатом скоте и буйволах. Отметим, речь идет о распространении клеща, но не вируса. Не обязательно все клещи этого вида заражены вирусом.

В 2022-м году вирус Оз исследовали японские ученые. Было проведено тестирование сыворотки крови на антитела к вирусу Оз у людей, макак, диких кабанов и пятнистых оленей префектуры Ямагути, соседней с Эхиме, где впервые был выделен вирус.

Оказалось, что у двух охотников в префектуре был положительный тест на антитела к вирусу. То есть, люди сталкивались с этой инфекцией и ее перебороли. Антитела нашли и в крови макак (47,5%), диких кабанов (60,5%) и пятнистых оленей (73,7%).

Ученые делают выводы, что на данный момент клещи A. Testudinarium, источники вируса Оз, чаще всего кусают людей в южной и западной частях Японии, там же больше всего животных с антителами к вирусу, но не на севере или востоке страны. Кроме того, отмечается, что вирус требует дальнейшего изучения, поскольку может вызывать смертельные случаи у мышей. Антитела к вирусу были обнаружены у диких обезьян, кабанов и оленей в префектуре Тиба, недалеко от Токио, центральных префектурах Гифу и Миэ, западных префектурах Вакаяма и Ямагути и юго-западной префектуре Оита. Однако никакой эпидемии ни среди животных, ни среди людей не случилось. Хотя со смерти 70-летней женщины прошел уже почти год. По данным министерства здравоохранения Японии, вирус до сих пор не был обнаружен за пределами страны.

ЧТО ИЗВЕСТНО ПРО СИМПТОМЫ ВИРУСА ОЗ

Вирус Оз - не только новый, но и чрезвычайно редкий. Поэтому специфических симптомов ученые пока выделить не смогли. Известно, что умершая женщина жаловалась на лихорадку и усталость. В понятие лихорадка медики обычно включают не только высокую температуру, но и ломоту в костях и мышцах и т.п. Кроме того, есть упоминание о том, что у заболевшей было повышенное артериальное давление. В общем-то, любой пожилой человек, заболев банальным ОРВИ, обнаружит у себя этот перечень симптомов.

У более молодых охотников вирус выявили вообще постфактум, по антителам в крови.