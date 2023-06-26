Виноваты США: Названа страна, где может начаться ядерный конфликт с катастрофическими последствиями

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Пока пропагандисты Запада истерят о «возможном применении» Россией тактического ядерного оружия в Европе, что будет угрожать глобальным конфликтом, «прилетело» совсем из другой части мира - из Азии.

«Если на Корейском полуострове (…) разразится война, она быстро перерастет в мировую и невиданную в мире термоядерную войну», — такое суровое предупреждение прозвучало из Пхеньяна. С добавлением: последствия для человечества будут «самые катастрофические и необратимые».

К 73-й годовщины начала войны в Корее институт американских исследований МИД КНДР опубликовал обширный и крайне резкий по отношению к США доклад. Воинственные действия Вашингтона, утверждается в нем, «обострили военную напряженность на Корейском полуострове, а Северо-Восточная Азия уже погрузилась в крайне нестабильную ситуацию на грани ядерной войны». Получается, что не только на Украине проходит сегодня эта «грань», но и на Корейском полуострове. Да, и не забудем, что ее же можно обозначить и в относительной близости от него - на Тайване. Не многовато ли?

По решительному тону доклада и перечислению «все более и более авантюрных и безрассудных» военных учений, проводимых США совместно с «марионеточным предателем» президентом Южной Кореи Юн Сук Ёлем, выходит, что нет. Цифры приводятся такие: военные учения, направленные против КНДР, проводятся более чем сорок раз в год, численность задействованных в них войск перевалила за полмиллиона. Убедительно.

1951 год, американские солдаты ведут бой в дни Корейской войны. Фото: EAST NEWS

Четыре года назад закончились пшиком усилия тогдашнего президента США Трампа «поладить» с северокорейским лидером Ким Чен Ыном и уговорить его ликвидировать северокорейское ядерное оружие. С тех пор Пхеньян постоянно проводил новые ракетные пуски и утверждает, что его боеголовки вполне долетят до США. И хотя американцы заявляют, что не собираются размещать свои ядерные арсеналы в Южной Корее, их подводные лодки и военные корабли с атомным оружием практически всегда находятся у берегов Корейского полуострова. Так что неважно, кто может там «начать», другой стороне будет, чем ответить. И пошло-поехало… До «невиданной в мире термоядерной войны».

Кстати, не только доклад корейского мидовского института сурово предупреждает «американский империализм». На выходных все по тому же поводу - годовщина начала войны 1950-го - в КНДР прошли самые крупные за последние шесть лет митинги, в которых приняли участие свыше ста тысяч человек. Транспаранты, которые они несли, грозили «стереть в порошок американскую империю». Был замечен и такой баннер: «Вся континентальная часть США находится в пределах нашей досягаемости!».

С тем, что для Вашингтона принципиально важно создавать конфликтные зоны вблизи России и Китая, не спорит никто. Вопрос в другом: Пхеньян в данном случае инициативно «предупреждает» американцев о возможности ядерного конфликта в регионе или невольно подыгрывает им? Но нам-то, по большому счету, это и неважно. Просто надо учитывать, что ядерные «фитили» уже тлеют сразу на двух континентах. Но Америки среди них нет.