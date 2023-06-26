Владимир Уйба, Глава Республики Коми: «Мы еще недоразведанный регион по туризму»

Владимир Уйба Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) студию «Радио «Комсомольская правда»» посетил Глава Республики Коми Владимир Уйба.

ХОРОШИЙ СТАРТ ДЛЯ БИЗНЕСА

- Какие перспективы для бизнеса и инвестиций руководство Республики Коми готово предложить с учетом экономических вопросов, которые сегодня стоят перед Россией?

- Начну с того, что Республика Коми отличается во многом от других регионов России тем, что у нас четыре арктических сухопутных территории на территории республики. А это значит, что имеются очень серьезные преференции для бизнеса. Если инвестор приходит и становится резидентом арктической зоны, то он получает очень серьезные преференции по налогам. Что становится очень хорошим стартом для любого бизнеса, даже крупного, а уж тем более для среднего и малого. Это основополагающие налоги, которые формируют себестоимость: налог на имущество – 0 %, налог на прибыль – 5 % первые 5 лет, 10 % - следующие 5 лет, налог на землю – 0 % и ряд других преференций. Это первое, почему нужно приходить инвесторам в Республику Коми.

Второе. Мы известны как столица нефти и газа, у нас очень большие запасы минерального сырья. Причем, это уже разведанные месторождения. Про уголь все знают. Кроме этого, есть рудные и нерудные полезные ископаемые. Мы открыты для инвестиций. Мы создали в республике очень эффективную систему НПА – нормативно-правовых актов. При том, что у нас и так есть преференции по арктическим зонам, но мы еще создали хорошую преференциальную программу для развития промышленности. Капитализируем Фонд развития промышленности в республике, предоставляя займы и кредиты. Для помощи в реализации промышленных проектов Фонд предоставляет предприятиям целевые займы по ставке от 1 % до 5 % годовых сроком до 5 лет. Мы в этом смысле очень серьёзно помогаем бизнесу.

- Как оцениваете туристический потенциал Коми?

- Мы еще недоразведанный регион по туризму. Очень серьезное направление для инвесторов. В республике находится одно из главных чудес России – столбы на плато Маньпупунер. Кроме этого, у нас много маршрутов и направлений: это и агротуризм, и промышленный… Это будет интересно. Потому что республика в часовом поясе с Москвой, не нужно перестраиваться людям, в отличие от того, если они летят на Дальний Восток. И полтора часа лету от Москвы до Сыктывкара – тоже очень близко. Туризм в республике точно недоразведан и недоосвоен.

КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА

- Что делается в регионе для развития социальной инфраструктуры?

- Меня могут даже немножко покритиковать, что я делаю очень большой крен в социальную сферу. У нас более двух третей республиканского бюджета – социальные направления: образование, здравоохранение, социальная поддержка, спорт. Но делаем мы это умышленно, поскольку понимаем, что не только рабочее место нужно человеку сегодня, когда он выбирает тот или иной регион, человек смотрит, есть ли места в дошкольных учреждениях? Это новые современные детские сады с бассейнами, с залами ЛФК или это старые, доживающие свой век? Далее – школы. Человек думает, где будут учиться его дети. Он смотрит, какой уровень образования, сколько детей заканчивают на сто баллов, сколько детей поступают в вузы, сколько средне-специальных учреждений, вузов и какие. Все это можно посмотреть в открытом доступе. Выбирая тот или иной регион, человек комплексно оценивает предложение по его дальнейшей жизни, работе и воспитанию детей.

У нас приоритетный бюджет на социальную сферу. Только с 2021 года по настоящее время мы создали в республике более тысячи школьных мест и более 700 дошкольных. Это современная школа и современные детские дошкольные учреждения. В заделе у нас еще более 1500 мест школьных и 160 дошкольных. Это задача на 2023-2024 годы.

Также используем различные финансовые инструменты - инфраструктурные бюджетные кредиты, концессионные соглашения – благодаря которым за 2023-2025 годы создадим еще более 1300 учебных мест и 200 мест в дошкольных учреждениях. Мы инвестируем в будущее и называем это комплексным развитием человека.

Развиваем медицину. Очень активно отрабатываем программу национального проекта и адресную инвестиционную программу в республике. Только за прошлый год сдали 19 ФАПов (фельдшерско-акушерские пункты – «КП»), сейчас строим и закончим в этом году больницу в Усть-Цильме. В заделе больница в Сысольском районе и амбулатория в Усть-Выми. Параллельно в этом году дополнительно вводим 31 модульное лечебное учреждение. Это ФАПы, амбулатории. Люди дают положительную оценку такому комплексному подходу.

Очень серьезно работаем с кадрами. Только в здравоохранение мы за этот год привлечем более 160 врачей. Это и выпускники, и специалисты, уже отработавшие какое-то время в здравоохранении, и выбравшие по нашим программам приглашения Республику Коми как регион для проживания и работы.

Мы сегодня очень активно этим занимаемся. И совершенно правильно делаем. Из крупных объектов здравоохранения мы сегодня в процессе хорошего «набора высоты» по республиканской инфекционной больнице. Строим новый современный корпус.

Сегодня у нас для инвесторов приготовлено в инвестиционном портфеле более 100 предложений на сумму более 400 млрд. рублей. Это солидно для республики. На ПМЭФ много уже подготовленных и проведённых встреч, где видим интерес инвесторов.

ОТТОК МОЛОДЕЖИ СНИЖАЕТСЯ

- Что в регионе делается для привлечения молодежи?

- Мы видим, какой вектор заявляет федеральный центр и Президент страны, который объявил направление на создание отдельного органа исполнительной власти по работе с молодежью. Мы в 2022 году такой орган создали одни из первых в стране. Это Комитет по молодежной политике. Чтобы подчеркнуть значимость и важность года, мы 2023 объявили Годом молодежи в Республике Коми. Запланировано больше 30 мероприятий. Нам из федерального бюджета выделили более 130 млн рублей.

Сейчас у нас 20,3 тысячи студентов получают среднее профессиональное образование в 23 учебных заведениях и 13,7 тысяч студентов получают высшее в 4 вузах. После обучения человеку важно понять, что в республике ему будет комфортно. Причем, просто ждать, когда человек закончит учебное заведение и потом надеяться, что он останется в республике, это неправильная политика. Мы начинаем профориентацию со школы. Работодатель приходит в школу и рассказывает о своем предприятии, рабочих местах, оплате, возможном карьерном росте. Мы выделяем достаточно большие для региона средства, чтобы проводить профориентацию со школы, давать специальность ребятам с 9 класса. Например, повара, машиниста, слесаря, водителя, работника сферы услуг, парикмахера. А дальше должна быть привязка к работодателю.

Опорный вуз республики – Сыктывкарский университет. Отрабатываем с работодателями дополнительные блоки в образовательный цикл. Работодатель с удовольствием берет наших студентов. Когда человеку предлагается работа, есть образование, следующая задача – обеспечить жильем. Мы под молодые семьи сделали очень хорошую программу. Даем молодежи в возрасте до 35 лет заем под 1 % годовых, чтобы люди приобрели жилье в республике.

Мы не против, даже поощряем, чтобы ребята учились в столичных вузах, но потом показываем преимущества возвращения обратно в республику. Люди понимают, что в столицах будут снимать жилье, тратить на это деньги, а республика дает совершенно уникальные возможности. Такой комплексный подход приводит к тому, чтобы ребята и молодые девчонки оставались в республике. Мы видим, что отток молодежи снижается.

«СЛАВА БОГУ, ЖИВОЙ»

- Вы довольно часто выезжаете «за ленточку». Отражается ли ваше личное погружение в проблемы военнослужащих на формировании региональной и государственной поддержки участников СВО?

- Практически каждый месяц мы с коллегами выезжаем к нашим ребятам, в действующую армию. Это очень важно. Я вижу в глазах ребят радость, когда приезжает губернатор. У нас ездят и главы муниципалитетов часто, я их к этому всячески поощряю. Обязательно везем и пищу, и вещи, которые люди отправляют. На фронт в холодное время года передают носки, варежки, в теплое – футболки с надписью «Республика Коми». Детишки пишут письма. Такие небоевые посылки не могут служить для боя, но они очень важны, для души солдата.

Кроме того, везем предметы двойного назначения – тепловизоры, рации, подавители сигналов, ловушки для дронов, антидроновые ружья и так далее. И дроны, в том числе. Когда приезжаем в часть, я разговариваю с командиром, который рассказывает, что нужно. Сразу пишет письмо - это же материальные ценности. Иначе в последствии может возникнуть вопрос, на основании чего передал, например, автомобиль УАЗ. И когда едем к ребятам в следующий раз, везем то, что они заказали. Заказывают много пиломатералов для обустройства блиндажей и окопов, маскировочные сети...

Оттуда я везу целую кучу приветов: и на видео записываю на месте, и пишут письма. Собираю родных, близких по результатам встречи на передовой. Рассказываю. Для родных это очень важно. Мы отработали большую программу материальной поддержки: оплачиваем питание с 5 по 11 класс детишкам участников СВО, за присмотр и уход в детских садиках дошколят полностью из бюджета. Когда уходили по мобилизации, оплачивали подъемные 150 тысяч, когда возвращаются тоже выплачиваем. За легкие и тяжелые ранения дополнительно выплачиваем, за гибель (ребята, к сожалению, гибнут).

Открыли одни из первых в стране филиал Фонда «Защитника Отечества». С 25 сентября прошлого года, когда началась частичная мобилизация, мы открыли горячую линию «Своих не бросаем». За это время поступило более 4 тысяч звонков. Вечером мне формируют таблицу по принципу светофора. Зеленый – ответ дан. Желтый – какая-то может потребоваться помощь. Красный – сто процентов надо помогать: человек либо в госпитале лежит, либо кто-то остался без документов, без обмундирования по каким-то причинам... Это прямой диалог. Очень часто я перезваниваю родным и говорю, что сделано или сделаем. Очень много обращений по длительному отсутствию общения с участником СВО. Через военкомат, через Минобороны находим ребят. Даем обратную связь. Для людей это глоток воздуха: слава богу, живой.

С начала этого года мы 1,5 миллиарда рублей истратили на поддержку наших ребят на передовой. Для нас это серьезные деньги. Низкий поклон ребятам. Мы можем здесь спокойно сидеть, проводить форумы, заключать контракты и думать о будущем, потому что там насмерть стоят наши ребята. Они возвращаются, после чего проводим реабилитацию – психологическую, юридическую, медицинскую. В тылу отрабатываем свои задачи по раненым и возвратившимся.