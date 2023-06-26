Украина избавляется от мощей Ильи Муромца и чудотворных икон: Есть ли шанс спасти русские святыни

Лавра была приговорена 21 марта, когда началась опись ценностей. Бандеровцы уже тогда готовили «бесхозное имущество» к передаче на Запад. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Старая формула нашего сосуществования с Европой, звучит так: «в любой непонятной ситуации грабь Россию».

К сожалению, у меня нет и не может быть под рукой каталога называющегося «Сводный каталог культурных ценностей Российской Федерации, похищенных и утраченных в период Второй мировой войны». Это 50 книг, в 18 томах-разделах - 1.177.291 единиц хранения.

Для понимания масштаба последнего грабежа.

Немало пограбили во время Гражданской войны и интервенции. А еще раньше - в Отечественную войну 1812 года неплохо поживились французы - к сожалению, уничтожили больше, чем утащили.

Теперь пришло время святынь и реликвий Киево-Печорской лавры. Нормальный человек понимает, что нынешняя Украина никакого отношения к этим сокровищам не имеет. Ее сокровища – колонна Свободы на Майдане Незалежности и мемориал «Небесной сотне». Но, никак не мощи русских православных святых. К ним Украина никакого отношения не имеет, что она и продемонстрировала весной, изгнав «москальских попов» из Лавры.

Лавра была приговорена 21 марта, когда началась опись ценностей. Бандеровцы уже тогда готовили «бесхозное имущество» к передаче на Запад. А там есть чем поживиться:

- Мощи Ильи Муромца и Нестора Летописца Киевского.

- Икона «Успение Богородицы» (хранится со времен основания обители Ярославом Мудрым в 1051 году)

- Чудотворный образ «Всецарица», написанный в 17 веке.

- Образы Святого Николая и Великомученика Пантелеймона с мощами.

- Колокола Большой колокольни, например, колокол Успенский, отлитый в 18 веке русским мастером Моториным.

А еще серебряные раки, мироточивые главы, шапка Марка Римского-Гробокопателя и почти сто тысяч книг монастырской библиотеки.

Вообще, вся территория Киево-Печерской Лавры является объектом всемирного культурного наследия – это свыше 120 гектар в центре Киева, отметим это факт. А застройщики и торговцы землей и так в курсе.

Формально, понятно беспокойство Юнеско – спасти хотя бы перемещаемые реликвии от украинской смуты. Но, как показывает практика, для Запада любая смута - это сенокос, время собирать в житницы чужое добро.

Коллекцию Лавры собираются «размазать» по музеям Германии, Франции, Италии и Ватикана. Почему не в одном месте? Чтобы было как можно труднее собрать ее и вернуть на Родину. Из Ватикана вообще ничего обратно выцарапать невозможно - черная дыра для чужих культурных ценностей.

Зачем это делается? Разумеется, киевские политики, сами же и разорившие Лавру, никакого почтения к сакральным ценностям не имеют и наглядно это продемонстрировали весной. И скорее всего, в борьбе «истинной» украинской церкви и «москальской», не было ничего духовного. Только дьявольский расчет на поживу.

Экономически – Украина банкрот, ведущий войну на истощение и на чужие деньги. В такой ситуации, настоящий великоукраинец и мамо с тятей продаст, не то, что там какие-то реликвии москалей. Этого добра вообще не жалко, но стоит оно дорого. Так, по-хуторски и порешали с нашими святынями.

К сожалению, никаких вариантов вернуть реликвии Лавры в Москву у нас нет. Россия по-прежнему, соблюдает международное право, играя в эту игру в гордом одиночестве. Шанс на возвращение появится только после ликвидации киевского режима и возвращения отторгнутых от России исконных территорий.

Кто верует, может прямо сейчас помолиться о «сбережении святынь». Есть такая молитва «О сбережении Церкви православной», ее написали в 1918 году, после Декрета об отделении церкви от государства. И в целом, Бог услышал эту молитву. Может быть, услышит еще раз, услышит и простит нас, неразумных – за то, что допустили такое, опять.