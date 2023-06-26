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Политика26 июня 2023 11:35

Украина избавляется от мощей Ильи Муромца и чудотворных икон: Есть ли шанс спасти русские святыни

Военкор Дмитрий Стешин призвал молиться за святыни из Лавры
Дмитрий СТЕШИН
Дмитрий СТЕШИН
Лавра была приговорена 21 марта, когда началась опись ценностей. Бандеровцы уже тогда готовили «бесхозное имущество» к передаче на Запад.

Лавра была приговорена 21 марта, когда началась опись ценностей. Бандеровцы уже тогда готовили «бесхозное имущество» к передаче на Запад.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Старая формула нашего сосуществования с Европой, звучит так: «в любой непонятной ситуации грабь Россию».

К сожалению, у меня нет и не может быть под рукой каталога называющегося «Сводный каталог культурных ценностей Российской Федерации, похищенных и утраченных в период Второй мировой войны». Это 50 книг, в 18 томах-разделах - 1.177.291 единиц хранения.

Для понимания масштаба последнего грабежа.

Немало пограбили во время Гражданской войны и интервенции. А еще раньше - в Отечественную войну 1812 года неплохо поживились французы - к сожалению, уничтожили больше, чем утащили.

Теперь пришло время святынь и реликвий Киево-Печорской лавры. Нормальный человек понимает, что нынешняя Украина никакого отношения к этим сокровищам не имеет. Ее сокровища – колонна Свободы на Майдане Незалежности и мемориал «Небесной сотне». Но, никак не мощи русских православных святых. К ним Украина никакого отношения не имеет, что она и продемонстрировала весной, изгнав «москальских попов» из Лавры.

Лавра была приговорена 21 марта, когда началась опись ценностей. Бандеровцы уже тогда готовили «бесхозное имущество» к передаче на Запад. А там есть чем поживиться:

- Мощи Ильи Муромца и Нестора Летописца Киевского.

- Икона «Успение Богородицы» (хранится со времен основания обители Ярославом Мудрым в 1051 году)

- Чудотворный образ «Всецарица», написанный в 17 веке.

- Образы Святого Николая и Великомученика Пантелеймона с мощами.

- Колокола Большой колокольни, например, колокол Успенский, отлитый в 18 веке русским мастером Моториным.

А еще серебряные раки, мироточивые главы, шапка Марка Римского-Гробокопателя и почти сто тысяч книг монастырской библиотеки.

Вообще, вся территория Киево-Печерской Лавры является объектом всемирного культурного наследия – это свыше 120 гектар в центре Киева, отметим это факт. А застройщики и торговцы землей и так в курсе.

Формально, понятно беспокойство Юнеско – спасти хотя бы перемещаемые реликвии от украинской смуты. Но, как показывает практика, для Запада любая смута - это сенокос, время собирать в житницы чужое добро.

Коллекцию Лавры собираются «размазать» по музеям Германии, Франции, Италии и Ватикана. Почему не в одном месте? Чтобы было как можно труднее собрать ее и вернуть на Родину. Из Ватикана вообще ничего обратно выцарапать невозможно - черная дыра для чужих культурных ценностей.

Зачем это делается? Разумеется, киевские политики, сами же и разорившие Лавру, никакого почтения к сакральным ценностям не имеют и наглядно это продемонстрировали весной. И скорее всего, в борьбе «истинной» украинской церкви и «москальской», не было ничего духовного. Только дьявольский расчет на поживу.

Экономически – Украина банкрот, ведущий войну на истощение и на чужие деньги. В такой ситуации, настоящий великоукраинец и мамо с тятей продаст, не то, что там какие-то реликвии москалей. Этого добра вообще не жалко, но стоит оно дорого. Так, по-хуторски и порешали с нашими святынями.

К сожалению, никаких вариантов вернуть реликвии Лавры в Москву у нас нет. Россия по-прежнему, соблюдает международное право, играя в эту игру в гордом одиночестве. Шанс на возвращение появится только после ликвидации киевского режима и возвращения отторгнутых от России исконных территорий.

Кто верует, может прямо сейчас помолиться о «сбережении святынь». Есть такая молитва «О сбережении Церкви православной», ее написали в 1918 году, после Декрета об отделении церкви от государства. И в целом, Бог услышал эту молитву. Может быть, услышит еще раз, услышит и простит нас, неразумных – за то, что допустили такое, опять.

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