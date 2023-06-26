Уроки неудавшегося мятежа: попытки взорвать Россию изнутри не прекратятся, а лишь усилятся

Провалившаяся попытка военного мятежа в России дает всем нам немало поводов для серьезных размышлений. Фото: REUTERS

Провалившаяся попытка военного мятежа в России дает всем нам немало поводов для серьезных размышлений. Возможно, кому-то еще недавно могло показаться, что тезис о гибридной войне Запада против России – условная риторическая конструкция, слабо отражающаяся на нашей повседневной жизни. Но события 24-25 июня продемонстрировали, что усилия по дестабилизации ситуации в стране и её разделению на десятки воюющих княжеств могут в любой момент принести плоды – стоит нам лишь ненамного расслабиться. Конечно, за выступлением наемников стояли и непомерные амбиции отдельных деятелей, и накопившееся за месяцы боев эмоциональное напряжение, и недопонимание, естественное в условиях продолжительных действий.

Однако истинная подноготная кризиса намного глубже и серьезнее. С первых дней украинского конфликта Запад, по сути, обозначил неприкрытую линию на разрушение ткани российской государственности. Лидеры США и их сателлитов прекрасно осознают, что подорвать позиции России на фронте можно лишь изнутри, через последовательное привнесение раскола в общество, его дезориентацию и деморализацию. Именно поэтому сразу после начала специальной военной операции были приняты (и продолжают претворяться в жизнь) последовательные действия по противодействию деструктивному влиянию, вытеснению нежелательных организаций, консолидации информационного пространства. Но умение «разделять и властвовать» всегда было главным козырем Запада в деле расширения гегемонии и расшатывания ситуации в неугодных странах. Проявилось оно и сейчас.

Мы уже сегодня можем с уверенностью сказать, что в течение многих месяцев западные СМИ и другие информационные проекты предпринимали максимум усилий для того, чтобы разжечь недоверие и конфликты между российскими воинами, отстаивающими национальные интересы на украинском фронте. Собственно, и украинские деятели, и их кураторы прямо заявляли, что именно на подобный сценарий они возлагают основные надежды. Тот факт, что отдельные руководители группы «Вагнер» поддались на эти провокации и втянулись в заведомо губительный для государства конфликт, не делает внешний фактор менее очевидным. С первых часов мятежа всё развивалось по ожидаемому сценарию – эйфория украинского режима, злорадство американских и европейских политиков (с намеками на то, что происходящее отнюдь не стало для них сюрпризом), моральный подъем беглецов из числа нашей пятой колонны. Было очевидно, что в воображении врагов Государства Российского воплощаются в жизнь самые заветные мечты. Звучали открытые призывы к началу гражданской войны.

Конечно, итог произошедших событий продемонстрировал зрелость российского общества, уверенный контроль над ситуацией со стороны руководства страны и нацеленность всей государственной машины на конечный успех СВО. Но выводы необходимо сделать. Сегодня у наших геополитических оппонентов проснулась ложная уверенность в том, что их шаги по раскачиванию положения через деятельность спецслужб, информационных диверсантов и, как сказал бы Ленин, полезных идиотов, могут принести плоды.

Попытки взорвать Россию изнутри не прекратятся, а лишь усилятся. Сегодня нам необходимо тщательно и превентивно анализировать соответствующие угрозы и работать на опережение. Гибридная война лишь начинается. От умения зацементировать фундамент общественного согласия и обеспечить единство в борьбе с общим врагом зависит не только успех нашей операции – но и выживание нашей страны, народа, каждого из нас.