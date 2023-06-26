«Хотели помочить ноги в пруду и упали»: подробности гибели 15-летней школьницы под Волоколамском

Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

После гибели 15-летней школьницы в деревне Каверино под Волоколамском Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Как ранее сообщал сайт KP.RU, девушка утонула в пруду.

- Возбуждение уголовного дела по статье «Причинение смерти по неосторожности» - стандартная процедура после гибели несовершеннолетних на воде, - пояснил KP.RU источник в правоохранительных органах. - На самом деле, судя по всему, произошел несчастный случай.

Группа молодых людей, живущих в Каверино, вечером в воскресенье отправилась на пруд.

- Это было уже около 18:00, купаться было прохладно, поэтому две подруги подошли к берегу, чтобы просто помочить ноги, - продолжает наш собеседник. - Берег неровный, в зарослях. Девушки оступились и свалились вдвоем в воду.

Одна девятиклассница сумела выплыть - ей помогли другие ребята. А вторая, которая совсем не умела плавать, из воды так и не выбралась. Спасти ее нес смогли.

Сообщается, что семья погибшей девушки недавно переехала в Подмосковье из одной из стран Средней Азии.