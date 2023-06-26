Новый чудовищный план Зеленского напугал Европу

В своем новом расследовании бывший американский разведчик Скотт Риттер предупреждает мировую общественность, что киевский режим собирается устроить ядерную катастрофу на Запорожской АЭС и обвинить в этом всем Россию. Фото: www.youtube.com

В своем новом расследовании бывший американский разведчик Скотт Риттер предупреждает мировую общественность, что киевский режим собирается устроить ядерную катастрофу на Запорожской АЭС и обвинить в этом всем Россию.

«Угроза реальная: украинцы попытаются атаковать Запорожскую АЭС и обвинить в этом русских», — заявил Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.

Риттер уверен, что командование ВСУ таким образом собирается перевести вооруженный конфликт в масштабную экологическую катастрофу в регионе, которая отравит Черное море.

Начало катастрофы уже заложено подрывом Киева платины Каховской ГЭС, после чего Черное море смыло километры плодородного слоя вместе со старыми кладбищами, скотомогильниками и тоннами удобрений. Теперь Зеленский собирается отправить по тому же маршруту склады с отработанным ядерным топливом, которое несколько лет не перерабатывается и храниться на Запорожской АЭС.

Начало катастрофы уже заложено подрывом Киева платины Каховской ГЭС, после чего Черное море смыло километры плодородного слоя вместе со старыми кладбищами, скотомогильниками и тоннами удобрений. Фото: www.youtube.com

Известно, что именно на Запорожской и Чернобыльской АЭС Киев успел построить хранилища для хранения ядерных отходов. Ведь за утилизацию или переработку российского ядерного топлива (Украина несколько лет пыталась перевести четыре своих советских АЭС с российского на американское ядерное топливо) киевские власти последнее время платить не желали.

Американская разведка, где у Риттера очевидно остались концы, хорошо знакома с ситуацией. А потому, там заявляют, что Зеленский всеми путями будет пытаться уничтожить эти хранилища, чтобы скрыть нарушения, что были допущены при хранении ядерных отходов и обвинить в этом Россию.

Примечательно, что о грядущей катастрофе говорить начал сам Зеленский. В своих зарубежных поездках он уверяет политиков, что именно Россия планирует подорвать ЗАЭС. Но всем здравомыслящим людям очевидно, что Россия не преследует таких целей.

При этом эксперты отмечают, что если продукты жизнедеятельности Херсонской области вызвали размножение в Черном море планктона и отравления флоры и фауны, то после ядерных отходов море может уже не оправиться. Дело в том, что в Черном море довольно мало флоры и фауны, которая способна справиться с такой нагрузкой.

Ранее исследователь Ближневосточного технического университета (ODTÜ) в Турции Мустафа Мантыкджи заявил, что разрушение дамбы Каховской ГЭС в Херсонской области, а также возможное последующее заражение ядерными отходами может привести к отмиранию флоры и фауны из-за резкого роста болезнетворных бактерий. Они просто лишат морские организмы света.

Ведь все это происходит летом, когда рост числа бактерий и так идет особенно интенсивно. А ведь известно, что многие местные жители черноморского побережья и так не купаются в Черном море, когда вода становится теплее 24 градусов. Флора и фауна даже в обычные летние сезоны не справляется с размножением кишечной палочки и других вирусов.

И на фоне обнаружения в Николаевской области холеры, все это выглядит тревожно. И тревогу сейчас бьют больше в Европе, чем в России.

Это объяснимо природными течениями, которые хорошо описаны в специальной литературе: они подхватывают воды из Днепра и несут их против часовой стрелки к берегам Одессе, Болгарии, Румынии и Турции. На Украине об этих течениях хорошо известно специалистам.

В Черном море есть основное черноморское течение, которое имеет циклонический тип (против часовой стрелки) и, двигаясь вдоль берегов, разделяется Крымским полуостровом на 2 больших круговорота — Западный (охватывающий акватории от Крыма до берегов Болгарии) и Восточный (акватории от Крыма в сторону Кавказа до побережья Грузии и Турции). Они также несут воды против часовой стрелки.

Эти два круговорота на карте напоминают большие очки. Их и называют «очки Книповича» по имени выдающегося русского гидролога и океанолога Николая Книповича, который открыл их около 100 лет назад.

Течения подхватывают и несут всю грязь, что попадает с территории Украины по рекам в море, в противоположенную сторону от Крыма, где вода приходит с другой стороны. Но сегодня речь идет уже не об отдельных побережьях и странах. Киев угрожает экологии всего черноморского побережья. И верить в то, что и без того отравленному сероводородом Черному морю удастся очиститься самостоятельно, могут только большие оптимисты.

Кандидат биологических наук Алексей Петров отметил в СМИ, что этим летом в первую очередь туристам, которые собирают отдохнуть на пляжах Румынии и Болгарии стоит следить за экологической обстановкой на побережье этих стран.

Зеленскому, да и всей Европе сейчас самое время посмотреть на ситуацию через «очки Книповича».