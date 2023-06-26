Какие проблемы поможет решить закон о частных военных компаниях

Странно, что частные военные компании, в которых тысячи людей с оружием до сих пор функционируют на нашей территории без какой-либо правовой базы Фото: REUTERS

Многочисленные вопросы, которые возникают в связи со статусом ЧВК в России и на международной арене, все еще не разрешены. В Госдуме только готовятся к обсуждению возможного вынесения такого законопроекта на рассмотрение в парламенте, и мы на «Радио «Комсомольская правда» говорили об этом с руководителем Бюро военно-политического анализа Александром Михайловым.

- Зачем вообще нужен закон о ЧВК на территории Российской Федерации, может, проще их запретить?

- Это назрело давно. Странно, что частные военные компании, в которых тысячи людей с оружием до сих пор функционируют на нашей территории без какой-либо правовой базы. И любые действия по созданию такой нормальной правовой базы, по взаимодействию со структурами госорганов, на каких основах - это же решит большой комплекс вопросов, прежде всего, социальных. Ведь ветераны ЧВК - они сейчас, по сути, бесправны. Как вести их учет и как обеспечить их государственными благами? Пока получается, что вне зависимости от того, кто платит этим людям, они же выполняют государственные задачи!

- Известно, что парламентарии поднимали этот вопрос не однажды...

- Но это было как-то не очень решительно. Возможно, из-за того, что ЧВК о которой мы говорим, она активно выполняла внешнеполитические задачи. В том числе и коммерческого толка.

- Но в последние несколько недель мы видим, как самые разные частные военные компании и добровольческие военные формирования весьма охотно подписывают контракты с минобороны РФ — чтобы попасть в правовое поле. И там наверняка есть моменты прямого подчинения тому же МО РФ.

- Как только контрактник ЧВК подписывает контракт с Минобороны, он перестает быть контрактником, сотрудником ЧВК. Опыт частных военных компаний — он британо-американский. Они создавались для решения военных задач — там, где по политическим причинам трудно впрямую задействовать собственную армию. Это удобный инструмент для решения ряда военно-политических задач. Без оглядки на свои Вооруженные силы, которые тут не понесут потерь, на данной сложной территории. Об этом говорилось во время конфликтов в Ираке, Афганистане, Сирии. Где американская армия проводила не самые, мягко говоря, «чистоплотные» операции, переложив их на плечи ЧВК. Это как бы снимало с тех же США юридическую ответственность. И потери ЧВК никогда не учитывались Вашингтоном в официальных потерях американских войск. Это было нужно для внутреннего потребления в США.

В мире сейчас действует несколько десятков больших ЧВК. Которые по всему миру несут потери.

- А не подписавшие контракт с МО РФ «вагнеровцы» в зоне СВО теперь будут на каких правах?

- Если бы я принимал решения, я бы сделал две платформы. Одну для внутреннего использования. Другую для работы на внешнем контуре. У нас ведь уже много лет наши ЧВК занимались охраной танкеров, сухогрузов. Потом началась кампания в Сирии - и там надо было охранять нефтегазовые объекты. В Африку тот же «Вагнер» зашел. И сейчас, если большое судно идет через Красное море в Индийский океан без охраны, его вполне могут захватить.