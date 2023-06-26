Рейтинг женской груди внес сумятицу: Где все-таки живут самые грудастые дамы

Заочное соревнование идет с переменным успехом. Фото: Shutterstock

Здравствуйте, я ваша титя!

Аналитический сайт Worlddata.info недавно опубликовал рейтинг размеров женского бюста – в глобальном масштабе. Расположил их по убывающей – от самых больших до самых маленьких. В среднем для той или иной страны. Пьедестал почета заняли европейки. В самом верху расположились норвежки - среди них чаще всего попадаются женщины с грудью 3 и 4 размера (C и D).

Второе место досталось женщинам из Люксембурга, третье – исландкам. Самый распространенный размер у них третий (С). Американки с тем же результатом, то есть, размером, на четвертом месте – потому что сами жирнее. Индекс массы тела у них выше, чем у победительниц. А это менее эстетично. Составители рейтинга учли, что большая грудь на худом теле смотрится более привлекательно.

Карта средних размеров груди, составленная на основе рейтинга Worlddata.info.

Увы, россиянки не попали в десятку самых грудастых - заняли 11 место с бюстгальтерами 2 и 3 размера (В и С). Но обошли более упитанных женщин Польши, Болгарии, Финляндии и Дании, у которых размер груди тот же. Наши – изящнее.

Насколько справедлив новый рейтинг? До недавнего времени «в ходу», что называется, был другой, который в августе 2016 года обнародовала другая известная аналитическая организация Target Map. Согласно ему, самые грудастые живут в России. Размер бюстгальтера нашей среднестатистической женщины «больше 4 номера». Норвежки столь же «развиты», но они на третьем месте. Американки на четвертом, как правило, с 4 размерами. Вряд ли женщины сильно изменились за какие-то 7 лет.

Карта средних размеров груди, составленная на основе рейтинга Target Map.

Оба рейтинга были составлены на основе социологических вопросов, поэтому их вряд ли стоит считать строго научными. Наверное, на результаты влияло субъективное восприятие. От этого они и разнятся. Хотя и не сильно. Особенно для норвежек.

Наиболее объективно в этом смысле выглядит исследование, которое в июне 2016 года провели ученые под руководством Джона Андерсона (John Anderson). Рассматривали только натуральные груди - не уменьшенные и не увеличенные хирургически Данные о размерах ученые почерпнули из многочисленных отчетов, подготовленных по результатам национальных исследований. Провели и немало собственных измерений, пользуясь методом Архимеда. То есть, окунали титю в емкость, до краев наполненную водой. Она вытесняла какую-то часть воды, которая и соответствовал искомому объему в миллилитрах. Потом все объемы суммировали и поделили на количество женщин, участвовавших в исследования от той или иной страны. В результате получался средний объем женской груди. И рейтинг.

Рейтинг Андерсона.

В рейтинге Андерсона с большим отрывом победили белые американки, объем груди у которых в среднем достигает 1668 миллилитров. Далее следуют канадки с результатом 1194 миллилитра, черные американки (1089 мл) и жительницы Ирландии (992 мл). Замыкают грудастую пятерку польки (968 мл).

Норвежки на 14 месте (410 мл). Обошли россиянок, которые заняли 40-е место с результатом 359 миллилитров. В заочном соревновании (по трем рейтингам) со счетом 2:1 побеждают все-таки норвежки. Но и нашим женщинам есть, что противопоставить конкуренткам. Бюст у хваленых француженок 154 миллилитра – почти в два раза меньше, чем у россиянок.

Все три рейтинга сходились в одном: самые маленькие бюсты в Юго-Восточной Азии – у вьетнамских, тайских, филиппинских женщин. Они, если и носят бюстгальтеры, то 0 размера (АА). Их грудь едва превышает 100 миллилитров. Каких-то четверть стакана каждая.

Идеальные размеры и пропорции.

КСТАТИ

Красивая грудь – это какая?

Пластические хирурги (Plastic and Reconstructive Surgery), опираясь на многочисленные исследования, предложили свои каноны красоты женской груди – из эстетических соображений в первую очередь. А они – соображения – подразумевают, что существуют некие оптимальные размеры и формы.

По мнению медиков, идеальной можно считать грудь, имеющую следующие пропорции:

Выемка от грудины до соска - 21,1 см

Расстояние между сосками 19,2 см

Ширина основания - 13,4 см

Расстояние от соска до подгрудочной складки – 13,4 см

Объем груди - 343,7 см3

Косинус тити дает представление о пропорции груди.

ДОПОЛНЕНИЕ

Сексуальная тригонометрия: косинус тити

В свое время ученые механико-математического факультета университета в Палермо (Италия) предложили для оценки эстетичности женской груди определять дополнительный параметр косинус тити. Это тригонометрия, но совсем не сложная.

Мысленно соединим линиями соски и впадинку между ключицами. Получится треугольник АВС (см. рис.). Измерим все его стороны. Основание - сторону АС - поделим на два, а затем поделим на сторону АВ. Это и будет косинус сиси.

Методика определения размера бюстгальтера.

По оценкам математиков, грудь выглядит идеальной, когда треугольник АВС равносторонний. В этом случае угол А у соска (или угол С у другого) составляет 60 градусов, а его косинус равен 0,5. Не каждая женщина может похвастаться такими косинусами. И нестрашно: значения в пределах 0,4 - 0,6 тоже смотрятся весьма привлекательно.

Проанализируем более заметные отклонения от идеала. Низко расположенные соски удлиняют боковые стороны треугольника. Углы при сосках увеличиваются - косинусы, соответственно, уменьшаются. Значения ниже 0,4 свидетельствуют о том, что груди провисают. При косинусах больше 0,6 наблюдается чрезмерная задранность.