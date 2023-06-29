Китай превращает пустыни в цветущие сады

6 июня 2023 года председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с инспекцией в лесхоз Синьхуа в районе Линьхэ города Баян-Нур во Внутренней Монголии. Фото: корреспондент агентства «Синьхуа» Се Хуаньчи

17 июня отмечается Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой. Для Китая песок и ветер исторически были огромной проблемой. Столетиями жители северных районов страны отвоевывали свои поля у песчаных дюн. В последние десять лет КНР активно реализует экологические проекты, помогающие защитить плодородные почвы от неблагоприятных воздействий природы. Китайские специалисты добились в этом значительных результатов, а опыт Поднебесной сегодня используется во всем мире.

«ТРИ СЕВЕРА»

Один из крупнейших экологических проектов страны – программа «Три севера», получившая название «Китайская зеленая стена» (по аналогии с Великой китайской стеной). Ее главная цель - создать полезащитные лесополосы в северо-западном, северо-восточном и северном Китае. Для этого планируется высадить миллионы деревьев, которые плотным щитом закроют поля от песчаных ветров. Лесозащитный пояс проходит параллельно государственной границе на севере страны и тянется с востока на запад почти 4,5 тысячи километров. Реализацию программы «Три севера» 5-6 июня обсудил председатель КНР Си Цзиньпин. Глава государства посетил симпозиум в городе Баян-Нур автономного района Внутренняя Монголия, посвященный продвижению важнейших экологических проектов. Си Цзиньпин подчеркнул, что усиление комплексной работы по предотвращению опустынивания земель имеет огромное значение. Реализация важных природоохранных программ, включая проект «Три севера», является частью экологической безопасности страны, а также процесса превращения Китая в государство с огромным потенциалом и устойчивого развития китайской нации.

Национальный лесной парк плотины Сайханьба в провинции Хэбэй утопает в зелени. Фото: Лю Маньцан, «Жэньминь тупянь»

В 1978 году государственный лесхоз Синьхуа в районе Линьхэ начал активно бороться с опустыниванием, вызванным засолением пахотных земель. На сегодняшний день площадь новых лесонасаждений в лесхозе составляет 2600 га. В ходе визита Си Цзиньпин осмотрел территорию пустынных земель, находящихся в процессе обработки. Китайский лидер напомнил о важности усилий по борьбе с опустыниванием для существования и развития всего человечества. Глава КНР предупредил о риске регресса при малейшем ослаблении внимания и подчеркнул, что так бывает, когда «закатываешь камень на гору». Отметив хрупкость экологических систем на севере Китая, где борьба с песком и ветром является исторической задачей в долгосрочной перспективе, Си Цзиньпин призвал сотрудников лесхоза продолжать работать в этом направлении. Упорный труд специалистов уже принес большие результаты, и начатое обязательно должно быть продолжено.

ДЕРЕВЬЯ ЗАСТАВЛЯЮТ ПЕСОК ОТСТУПАТЬ

Выступая на симпозиуме, Си Цзиньпин отметил: после более чем 40 лет неустанных усилий Китай добился заметных успехов в борьбе с опустыниванием в ключевых районах и осуществил исторический переход от ситуации, когда «песок заставлял отступать людей», к ситуации, когда «деревья заставляют отступать песок». Cоциально-экономическое развитие и экологическая обстановка в северных районах страны радикально изменились. Глава КНР добавил, что риски, связанные с песчаными бурями и эрозией почвы, были взяты под эффективный контроль.

С 2012 года Китаю удалось сократить площадь пустынных земель почти вдвое. Специалисты Поднебесной спасли от неблагоприятного воздействия природы 24,5 млн га. Создана 41 комплексная образцовая зона по предотвращению опустынивания, а также 99 национальных пустынных парков. На севере страны построили экологический барьер против ветра и песка с научно обоснованным расположением деревьев, кустарников и трав.

Уезд Лоп-Нур Баянгол-Монгольского автономного округа Синьцзяна инвестировал 6 млн юаней в строительство образцовой зоны по предотвращению опустынивания и борьбы с ним. Фото: Ван Чжипэн, «Жэньминь тупянь»

За прошедшие 10 лет в рамках проекта «Три севера» площадь лесопосадки выросла до 33,3 млн га. Было обработано 336 тысяч квадратных километров опустыненных земель, а среднее количество дней с песчаными бурями с 6,8 снизилось до 2,4 в год.

Еще одна важная экологическая программа - проект по контролю источников песчаных бурь в Пекине и Тяньцзине. За прошедшие 20 лет в рамках этого проекта лесами засадили территорию в 9,5 тысяч га, а на площади в 66 тысяч га установили барьеры для песка.

ЭФФЕКТ КУБИКА РУБИКА

Район Шапо на северном побережье реки Хуанхэ в Нинся-Хуэйском автономном районе веками страдал от ветров и песка. Чего только не делали местные жители, пытаясь защитить от пыльных бурь свои земли, например, устраивали барьеры из гальки и асфальтобетона, смешанного с соломой. Однако все эти преграды быстро оказывались погребенными под песчаными дюнами. Так продолжалось до тех пор, пока один из работников местного лесхоза не нашел эффективный способ остановить песок с помощью решетки из веток и пшеничной соломы. Оказалось, что такой экологичный барьер отлично защищает землю от ветровой эрозии. Позже этот метод стал широко использоваться по всему миру, и его назвали «китайским кубиком Рубика».

А в районе Внутренняя Монголия усовершенствовали метод борьбы с опустыниванием с помощью пограничной лесополосы. Там используют технологию фиксации зыбучих песков, одновременно выращивая деревья и кустарники, а также уплотняя почву за счет посадки травы. Такой способ не только позволяет успешно контролировать перемещение песка, но и создает в пустыне пейзаж «зеленого пояса».

10 августа 2022 года в Национальном парке горы Цилян в городе Цзюцюань провинции Ганьсу персонал использует солому для борьбы с песком. Фото: Гао Хуншань, «Жэньминь тупянь»

Предотвращение опустынивания –долгосрочная задача. Китайские специалисты добились в этом больших успехов, однако основные трудности, такие, как большая территория, широкое распространение песков и проблемы контроля за ними, по-прежнему остаются. В последние два года из-за аномальных климатических перемен частота песчаных и пыльных бурь увеличилась. Сегодняшняя ситуация свидетельствует о том, что Китаю еще предстоит пройти длительный путь в борьбе с пустыней.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Великую зеленую стену создадут до 2030 года

В декабре 2022 года Китай опубликовал «Национальный план по борьбе с опустыниванием на 2021-2030 годы». В документе представлен график работы и дорожная карта. Ближайшие десять лет станут ключевым этапом проекта «Три севера». По поручению председателя КНР Си Цзиньпиня программа будет полностью реализована, и на севере страны создадут Великую зеленую стену - мощный защитный барьер из лесополос.