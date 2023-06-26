Покинувшая Россию Оксана Фандера поседела и начала пить водку

Слева: так Фандера выглядела год назад, в январе 2022-го, справа: так актриса выглядит сейчас в Грузии. Фото: соцсети.

Год назад Оксана Фандера переехала в Грузию. 55-летняя актриса давно не снимается, поскольку, по ее словам, ей не предлагают хороших ролей. После начала СВО актриса опубликовала в соцсетях изображение украинского флага и заявила, что всем сердцем на стороне своей родной Одессы. После публичного скандала у артистки сдали нервы, она собрала вещи и переехала жить в Грузию.

Муж актрисы Филипп Янковский вместе с женой не поехал, поскольку в Москве у него много работы. Поклонники решили, что супруги расстались. Однако оказалось, что Филипп периодически навещает жену в Грузии. На днях он опубликовал совместный снимок с ней.

Филипп Янковский периодически приезжает к жене в Грузию. Фото: соцсети.

Судя по снимкам в блоге Фандеры, в Грузии она не работает. Оксана ведет жизнь обычной домохозяйки: гуляет с собакой, читает, ходит по магазинам. Актриса совсем перестала следить за собой: она не пользуется косметикой и давно не посещала парикмахера. Многие заметили, что после побега из России супруга Янковского сильно поседела. Возможно, на переменах ее внешности негативно сказался стресс из-за переезда и отсутствия рядом близких.

Судя по всему, одинокие вечера актрисы скрашивают спиртные напитки. Один из снимков для своего блога Фандера сделала в театре. Актриса поставила на перила балкона дамскую сумочку, из которой выглядывают… две бутылки водки. Подписчики звезды удивились такому крутому повороту в ее жизни, ведь раньше Оксана не употребляя алкоголь, считая, что он негативно сказывается на энергетике человека.

«Неожиданно, не только содержание сумки, но и количество бутылок», «Если в сумочке не умещаются две бутылки водки, то это плохая сумочка», - пишут в комментариях.

Актриса показала, что принесла с собой в театр две бутылочки водки. Фото: соцсети.

Кроме супруга Филиппа Янковского в Москве остались двое детей Оксаны. Оба наследника продолжили актерскую династию своего знаменитого деда – народного артиста СССР Олега Янковского. Сын Фандеры 32-летний Иван Янковский много снимается в кино, он один из самых востребованных молодых актеров. В 2021 году актриса Диана Пожарская родила от него сына, мальчика назвали Олегом – в честь прадедушки.

29-летняя дочь Янковского и Фандеры Елизавета недавно снялась в нашумевшем проекте – фильме «Ника» о юной поэтессе Нике Турбиной.