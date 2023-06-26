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Политика26 июня 2023 18:29

Обращение Владимира Путина 26 июня 2023 года: Прямая онлайн-трансляция заявлений президента

Песков: Путин сделает ряд важных заявлений вечером 26 июня
Дарья ЧИПУРНАЯ
Владимир Путин готовится сделать ряд важных заявлений

Владимир Путин готовится сделать ряд важных заявлений

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин готовится сделать ряд важных заявлений в понедельник вечером, 26 июня 2023 года. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Путин сегодня вечером сделает ряд важных заявлений из Кремля", - сообщил Первый канал со ссылкой на официального представителя Кремля.

Напомним, в ходе прошлого обращения к нации президент РФ Владимир Путин заявил о том, что попытки военного мятежа, внесения раскола в общество - это удар в спину России, а предатели ответят перед законом и российским народом.

Обращение Владимира Путина 26 июня 2023 года: Прямая онлайн-трансляция заявлений

Смотреть прямую онлайн-трансляцию заявлений Владимира Путина 26 июня 2023 года можно будет на сайте kp.ru

Синхронно с выступлением Владимира Путина ожидается ряд заявлений от президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщает его пресс-служба.

Точное время выступления президентов России и Белоруссии не сообщается.

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