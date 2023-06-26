Владимир Путин готовится сделать ряд важных заявлений
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Президент России Владимир Путин готовится сделать ряд важных заявлений в понедельник вечером, 26 июня 2023 года. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Путин сегодня вечером сделает ряд важных заявлений из Кремля", - сообщил Первый канал со ссылкой на официального представителя Кремля.
Напомним, в ходе прошлого обращения к нации президент РФ Владимир Путин заявил о том, что попытки военного мятежа, внесения раскола в общество - это удар в спину России, а предатели ответят перед законом и российским народом.
Смотреть прямую онлайн-трансляцию заявлений Владимира Путина 26 июня 2023 года можно будет на сайте kp.ru
Синхронно с выступлением Владимира Путина ожидается ряд заявлений от президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщает его пресс-служба.
Точное время выступления президентов России и Белоруссии не сообщается.