Что сказал Владимир Путин в обращении к россиянам: Неизбежный провал мятежа и выбор для бойцов группы «Вагнер»

Путин констатировал: у наемников с самого начала не было шансов Фото: REUTERS

Владимир Путин выступил с первым обращением к россиянам после окончания вооруженного мятежа ЧВК «Вагнера» и ее хозяина Евгения Пригожина.

Президент начал выступление с заявления, что никто в стране мятеж не поддержал.

- Была проявлена высочайшая консолидация общества, исполнительной и законодательной власти на всех уровнях. Твёрдую, однозначную позицию поддержки конституционного порядка заняли общественные организации, религиозные конфессии, ведущие политические партии, фактически всё российское общество. Всех объединило и сплотило главное – ответственность за судьбу отечества, - отметил Владимир Владимирович.

Глава страны рассказал, что с самого начала мятежа власти приняли «все необходимые решения по нейтрализации возникшей угрозы».

Путин констатировал: у наемников с самого начала не было шансов.

- Вооружённый мятеж в любом случае был бы подавлен. Организаторы мятежа, несмотря на утерю адекватности, не могли этого не понимать. Всё они понимали, в том числе то, что пошли на преступные действия, на раскол и ослабление страны, которая сейчас противостоит колоссальной внешней угрозе, беспрецедентному давлению извне.

Дальше российский лидер напомнил, что нашего братоубийства хотели бы «враги России».

- Неонацисты в Киеве, и их западные покровители, и разного рода национал-предатели, - перечислил врагов президент.

Глава страны не объяснил, то ли руководство «Вагнера» действовало по указке из-за рубежа, то ли мятеж просто совпал с чаяниями Киева.

- Благодарю всех наших военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, специальных служб, которые встали на пути у мятежников, сохранили верность долгу, присяге и своему народу, - сказал Путин.

- Мужество, самопожертвование павших героев-лётчиков уберегли Россию от трагических разрушительных последствий, - добавил он.

Владимир Владимирович назвал «большинство бойцов и командиров «Вагнера» «патриотами».

- Их попытались использовать втёмную против своих братьев по оружию, с которыми они вместе сражались ради страны и её будущего, - возмутился российский лидер.

Глава страны сообщил, что наемникам дали время «одуматься» и не участвовать в «авантюре».

- Благодарю тех солдат и командиров группы «Вагнер», которые приняли единственно правильное решение – не пошли на братоубийственное кровопролитие, остановились у последней черты, - заявил президент.

Владимир Путин наемникам ЧВК «Вагнер» дал на выбор два варианта.

- Сегодня у вас есть возможность продолжить службу России, заключив контракт с Министерством обороны или другими силовыми органами, либо вернуться к своим родным и близким. Кто хочет – сможет уйти и в Белоруссию, - предложил президент.

В конце российский лидер поблагодарил Александра Лукашенко за «усилия и вклад в мирное разрешение ситуации».

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