Признанная иноагентом Татьяна Лазарева* заявила, что собирается вернуться в Россию

Татьяна Лазарева. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Татьяна Лазарева* после начала спецоперации России на Украине переехала в Испанию, где она несколько лет назад купила дом. Телеведущая давно симпатизировала украинским властям и вела несколько проектов в Киеве, где ее и застало начало СВО. Сейчас она живет в Марбелье. Несмотря на то, что там у нее есть комфортная двухэтажная вилла, Лазарева признается, что так и не начала считать Испанию своим домом. Телеведущая говорит, что собирается вернуться в Россию.

В Марбелье у Лазаревой незавидная участь: ей нечем заняться, она не знает испанского языка, так что шансы найти работу в этой стране у нее нулевые. Телеведущая не смогла ассимилироваться в местное общество и словно живет на чемоданах.

«Не могу понять, что это действительно эмиграция. У меня еще никак не отщелкнет ощущение, что вообще-то я здесь временно. Поэтому я не „настоящий эмигрант“, я не ассимилируюсь здесь, мой испанский очень плохой. Я понимаю, что здесь на работу пойти точно не смогу. Живу с ощущением, что это некая далекая дача, на которую приехала, еще несколько лет поживу, пока Антонина (дочь – Ред.), видимо, закончит вуз, и поеду обратно в Москву», - рассказала Лазарева в интервью для YouTube-шоу.

Лазарева уверяет, что у нее нет сильной тоски по родине. Тем не менее, она уверена, что обязательно вернется в Россию.

«Я не то чтобы каждый день страдаю, думая: „Ах, когда я вернусь в Москву, и что там происходит?“. Нет, я проживаю здесь свою какую-то жизнь. Жалеть о той, которая была, или мечтать о той, которая будет - пустая трата времени. У меня, честное слово, нет пока тягостного ощущения, что я никогда не вернусь в Россию. Я почему-то уверена, что вернусь», - говорит телеведущая.

Ранее Лазарева заявила, что запретила своим детям возвращаться в Россию после того, как Минюст РФ признал ее лицом, исполняющим функции иноагента. Телеведущая рассказала, что ее дочери скучают по прежней жизни в Москве и хотят как можно скорее вернуться назад. Однако Лазарева решила, что им лучше остаться с ней в Испании.

В Европе телеведущая живет на проценты от вкладов. Иногда она устраивает за деньги «ужины со смыслом». Бывшая звезда экрана проводит мероприятия и зарабатывает на этом две-три тысячи евро в месяц, которых ей хватает на жизнь.

*Признана в России иностранным агентом.

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