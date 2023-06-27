Скандальная внучка Стриженова родила шестого ребенка

Александра Стриженова. Фото: соцсети.

Внучка знаменитого актера Олега Стриженова Александра стала мамой в шестой раз. 36-летняя наследница звездной фамилии 26 июня родила дочь, которую она назвала в честь бабушки Марианной. С отцом своего ребенка Александра рассталась еще на ранних сроках беременности. Как и остальных детей, девочку она собирается воспитывать в одиночку. Со звездными родственниками, в том числе с 93-летним дедом Олегом Александровичем, женщина давно в ссоре. Так что они вряд ли поздравят ее с пополнением в семействе.

Несмотря на громкую фамилию, жизнь внучки Стриженова нельзя назвать счастливой и благополучной. Отец, актер Николай Холошин, ушел от ее матери вскоре после рождения девочки. Мать Александры актриса Наталья Стриженова умерла, когда девушке было 15 лет. Наталью Олегу Стриженову родила его первая жена Марианна. Когда дочери исполнилось 11, они развелись. Стриженов женился во второй раз на актрисе Любови Земляникиной, в этом браке у актера родился сын Александр, известный телеведущий.

После смерти матери Саше досталась ее квартира на Арбате. Правда, с недвижимостью случилась странная история. Как рассказывала Александра, в 17 лет она стала жертвой мошенников, заставивших ее подписать какие-то бумаги. Они обещали помочь ей с оформлением наследства, а в итоге подсунули ей документы на продажу. Но звездные родственники уверены: Саша виновата в этой истории сама.

«Мы от соседей узнали, что в этой квартире происходит что-то странное, - рассказывала нынешняя жена Олега Стриженова Лионелла в программе «Судьба человека». - Однажды внучка позвонила Олегу Александровичу, и он спросил про квартиру. Она назвала его старой сволочью».

Многодетная мать - блогер и звезда ток-шоу. Фото: соцсети.

С тех дед и внучка ни разу не разговаривали, хотя прошло уже 18 лет. Александр Стриженов тоже не желает общаться с племянницей.

«После того как она оскорбила моего отца и решила жить самостоятельно, мы не общаемся. Ничего не хочу знать про этого человека!» - рассказывал телеведущий.

Потеряв квартиру, внучка Стриженова уехала из Москвы в Александров и устроилась работать официанткой. Там она вышла замуж за местного жителя Павла Емельянова, в этом браке родились двое детей. Супруги быстро расстались. Родители Павла выплатили все кредиты Александры и занялись воспитанием ее детей. А внучка Стриженова упорхнула в Саранск вновь строить личную жизнь. В 2013 году она родила от гражданского мужа третьего ребенка. Но и эти отношения долго не продлились. В следующем браке Саша родила еще двоих детей, с отцом которых она также рассталась.

Несколько лет назад женщина смекнула, что фамилия Стриженова может принести ей неплохие дивиденды. Внучка актера начала ходить по ток-шоу. Саша придумала себе легенду – якобы она работает суррогатной мамой для состоятельных клиентов. Но так прикипает сердцем к новорожденным крошкам, что оставляет их себе. Мол, потому-то у нее так много детей.

На гонорары от программ Стриженова купила квартиру в Подмосковье. По слухам, часть суммы на жилье ей дал звездный дядя, к которому она обратилась за помощью. Александр Стриженов, хоть и не жалует племянницу, не смог отказать многодетной матери.