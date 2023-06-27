Интернет-зависимость забирает 200 тысяч человеческих жизней ежедневно: Пять советов, которые помогут не попасть в "сети"

Интернет имеет над нами безграничную власть, поскольку он знает о нас все и постоянно заманивает обещанием грандиозного кайфа, стоит только пролистать ленту новостей еще разок. Фото: Shutterstock

Каждый день интернет забирает у нас 200 тысяч человеческих жизней. Нет, всемирная паутина не уничтожает пользователей физически. Но время, эквивалентное сотням тысячам человеческих жизней, мы ежедневно убиваем, прокручивая бесконечную новостную ленту социальных сетей.

Этот джинн был выпущен из бутылки в 2006 году программистом и дизайнером интерфейсов Эйзой Раскиным. До него мы жили в благословенные времена, когда интернет-контент разбивался на страницы и ты двигался в компьютерном пространстве путем выбора нужных страниц. Раскин решил отойти от книжной аналогии, потому что наступала эпоха смартфонов и на вытянутом узком экране такая структура упаковки контента была не самой удобной. Алгоритм Раскина загружал контент в непрерывном режиме по мере того, как пользователь листал пальцем сенсорный экран или крутил колесо компьютерной мыши. Вскоре выяснилось, что бесконечная прокрутка гораздо эффективнее удерживает пользователя на странице - просто потому что страница никогда не заканчивается. IT-корпорации пребывали в восторге, потому что цифровая экономика это экономика внимания, а чем дольше тот или иной сайт удерживает внимание пользователя, тем больше он может продать. Но в то же время оказалось, что бесконечный скроллинг - это прямой путь к интернет-зависимости.

Этот механизм был открыт во время экспериментов с крысами, которые не знают о существовании интернета, но, так же как и люди, подвержены дофаминовой зависимости. Дофамин это химическое вещество, один из главных нейромедиаторов, с помощью которых клетки нашего мозга обмениваются срочными сообщениями. В частности дофамин отвечает за предвкушение удовольствия.

Американский психолог Беррес Скиннер придумал прибор для изучения поведения животных, который впоследствие назвали “ящиком Скиннера”. Опыты показали, что с помощью дофаминовой петли можно заставить животное многократно повторять скучное и однообразное действие. Например, лабораторных мышей приучили без устали нажимать на специальный рычаг: грызун получал вкусняшку не за каждое, - а за двадцатое или тридцатое нажатие. Оказалось, что с помощью дофамина можно продать живым существам не только чудо, но само ожидание маленького чуда.

Люди, подобно лабораторным грызунам, с тем же энтузиазмом нажимают на свой “рычаг” - листают новостную ленту, в надежде получить дофаминовое вознаграждение - лайк, репост или интересную новость, которая вызвала в его душе живой отклик. Так же работает и механизм зависимости от “одноруких бандитов” - игровых автоматов, и алгоритм компьютерных игр - геймер может часами нажимать клавиши мыши, не в состоянии остановиться. Как только игрок уничтожил одного врага и получил порцию дофамина, как ему предлагают нового соперника, а потом и вовсе - пройти другой уровень. Это и есть дофаминовая петля, своего рода ловушка самостимуляции.

Парадокс нашей эпохи - огромные с многомиллиардным оборотом империи Цукерберга, Дурова и примкнувшего к ним Илона Маска построены на маленькой молекуле дофамина. Интернет имеет над нами безграничную власть, поскольку он знает о нас все и постоянно заманивает обещанием грандиозного кайфа, стоит только пролистать ленту новостей еще разок.

Сегодня Эйза Раскин посыпал голову пеплом. 13 лет спустя, на своей странице в одной из социальных сетей он написал: “Это хороший урок - оптимизация чего-то для простоты использования вовсе не делает лучше жизнь пользователя и человечества в целом”.

Что же делать? Как вырваться из дофаминовой ловушки, в которую нас, как в омут затягивают соцсети?

И тут есть хорошие новости. Как ни странно, владельцы соцсетей готовы прийти на помощь. Их такое положение дел тоже не всегда устраивает. Отчасти здесь проявляется социальная ответственность, а отчасти - сквозит коммерческий интерес. Потому что бесконечный скроллинг не всегда выгоден, при бесконечном скроллинге бывает трудно откатить ленту назад и найти пост или товар, который тебя заинтересовал. А это уже мешает зарабатывать деньги. Некоторые соцсети уже уведомляют пользователя, что он посмотрел все обновления ленты (хотя могли бы подсовывать ему обновления друзей или друзей их друзей, или то, что советует рекомендательный алгоритм). Некоторые медиа планируют дополнить интерфейс кнопкой “Загрузить еще”. Вроде бы пустячок, но эта кнопка лишний раз напомнит пользователю, о том, что вообще-то он насмотрелся досыта.

Но и сам пользователь, не дожидаясь милостей от Цукерберга, в состоянии объявить войну бездумному скроллингу. Вот, что рекомендуют эксперты:

1. Цифровой пост. В основе лежит тот же принцип, что побуждает поститься религиозных людей. Ведь смысл поста не в том, чтобы соблюдать диету и правильно питаться. Идея в том, чтобы укрепить свой дух, отказавшись от плотских удовольствий. Пост помогает христианину убедиться, что разум контролирует его тело, а не удовольствия. Попробуйте на время отказаться от посещения социальных сетей. Или установите для себя лимит экранного времени.

2. Если на такой радикальный шаг, как цифровой пост, у вас не хватает решимости, отключите уведомления мобильных приложений, чтобы они не провоцировали вас каждые пять минут проверять почту или смотреть обновления ленты.

3. Если и это сложно - не носите телефон с собой по квартире или офису. Пусть он лежит на рабочем столе. Тогда появятся хотя бы небольшие 5-10 минутные перерывы, когда вы идете на кухню пить чай или зависаете в коридоре поболтать с коллегами.

4. Заставьте себя утром не хватать смартфон первым делом. Делайте санитарную паузу, чтобы умыться, принять душ, позавтракать, почистить зубы… Новости все равно никуда от вас не уйдут. Ничего важного вы не пропустите.

5. Запретите себе заглядывать в смартфон за час до сна. Не используйте смартфон в качестве будильника (есть еще в этом мире настоящие будильники) и на ночь не кладите смартфон возле кровати. Так будет проще избежать смартфоновых соблазнов с утра.