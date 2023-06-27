Звёздные детки делают деньги: сколько и на чём зарабатывают наследники Барановской, Жукова и Джигана

11-летняя Ариела - дочь рэпера Джигана и самой популярной многодетной блогерши Оксаны Самойловой без труда зарабатывает по 15 - 18 тысяч в неделю Фото: СОЦСЕТИ

ДЕТИ БЛОГЕРОВ ИДУТ В БИЗНЕС

Пока обычные подростки копят на свои хотелки, раздавая летом листовки, дети звёзд соцсетей сходу запускают собственное дело. Так, 11-летняя Ариела - дочь рэпера Джигана и самой популярной многодетной блогерши Оксаны Самойловой без труда зарабатывает по 15 - 18 тысяч в неделю: таким доходам позавидуют и многие взрослые. А ведь эта бизнес-идея стара как мир: купить подешевле, продать подороже.

- Я делаю бьюти-боксы: собираю в наборы косметику, всякие милые штучки и продаю, - говорит юная предпринимательница. - Покупают их друзья и знакомые.

Кстати, с косметикой школьница давно на ты: целый шкаф у неё забит люксовыми брендами, а на утренний макияж ежедневно уходит по часу. Тоник, консилер, BB-крем, корректор, фиксатор, хайлайтер, тинт - а вы думали, так просто быть бьюти-экспертом?..

Еще одна бизнес-леди подрастает у звезды "Дома-2" Виктории Бони. В свои 11 лет дочь блогерши Анджелина-Летиция открывает... собственный бренд одежды. Фото: СОЦСЕТИ

Еще одна бизнес-леди подрастает у звезды "Дома-2" Виктории Бони. В свои 11 лет дочь блогерши Анджелина-Летиция открывает... собственный бренд одежды. Причем без всякого художественного или дизайнерского образования.

- У меня такой идейный ребенок! - восхищается Боня. - Всё началось с того, что она захотела топик, который не могла найти. Попросила своих подписчиков, чтобы они ей сшили, и потом вдруг пришла идея делать свою линию одежды. Папа готов помочь ей в развитии. Представляете, всё как по щелчку пальцев. Рамок нет! Молодец, дочь!

Отец девочки - миллионер Алекс Смерфит. Но не стоит обольщаться насчет его щедрости: Боня не раз жаловалась, что экс-избранник почти не платит алименты, и обеспечивать себя с дочкой в дорогущем Монако Виктории приходится самостоятельно. Поэтому первый бизнес Анджелины может закончиться, не начавшись. Пока у будущей марки одежды есть только название - Modern Angel.

Свой первый клип поющая блогерша Милана Маирко или Milana Star выпустила еще до того, как пошла в школу, а сегодня у неё более 7 млн подписчиков в соцсетях, концерты в "Крокусе" и Кремле, гастроли и фан-встречи по всей стране. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

КРУЧЕ, ЧЕМ ПАПА

А вот другая девочка смогла пробиться и без всякой отцовской поддержки. Дочь актера Виталия Гогунского (он же Кузя из сериала "Универ"), которая не видела от него ни копейки алиментов, в свои 13 лет давно заработала на квартиру в Москве и таунхаус в элитном загородном поселке. Свой первый клип поющая блогерша Милана Маирко или Milana Star выпустила еще до того, как пошла в школу, а сегодня у неё более 7 млн подписчиков в соцсетях, концерты в "Крокусе" и Кремле, гастроли и фан-встречи по всей стране. А ведь когда-то ради карьеры Миланы ее бабушке и дедушке пришлось круто рискнуть, продав единственную квартиру.

- Безденежье, развод, депрессия - в тот момент любимый мужчина говорил, что не верит в меня, - вспоминает о скандальном расставании с Гогунским мама звёздочки Ирина Маирко. - Это мотивировало на безумный поступок: наплевав на страх и неуверенность, просчитав все риски, я пришла к своим родителям и попросила помощи. Мама и папа согласились продать квартиру в Череповце, дав тем самым возможность вложиться в первое сольное шоу Миланы "Не малявка".

Теперь Милана зарабатывает в разы больше отца-актера и не поддерживает с ним общение.

Трое детей лидера "Руки Вверх" Сергея Жукова и экс-солистки группы "Сливки" Регины Бурд зарабатывают с самого раннего возраста. Фото: Борис КУДРЯВОВ

НА ЗАРПЛАТЕ С ПЕЛЁНОК

Трое детей лидера "Руки Вверх" Сергея Жукова и экс-солистки группы "Сливки" Регины Бурд зарабатывают с самого раннего возраста. Так, например, восьмилетний Мирон уже давно помогает родителям в их семейной кондитерской.

- Садится с девочками-декораторами за пряники и делает глаза снеговикам. Сколько сделал - столько получил. Вечером выдаем зарплату, образно говоря, 100 рублей: он рад и понимает, что работа оплачивается, - делится Жуков. - А старшие дети (14-летняя Ника и 13-летний Энджел. - Ред.) уже более четырех лет играют в государственном театре. У них там есть официальная зарплата, пусть и минимальная.

Кроме того, Энджел озвучивает сказки и радиопередачи: за 26 программ подросток получил 100 тысяч рублей, 60 из которых отдал родителям. Оставшуюся сумму мальчик добавил бабушкам на отдых. Знаменитый отец счастлив: "Ну благородно же!".

Артём Аршавин с детства занимается в театральных студиях и школах, а в 12 лет состоялся его дебют в Большом театре Фото: Борис КУДРЯВОВ

Вот и старший сын Андрея Аршавина и Юлии Барановской, который в этом году поступает в ВУЗ, давно не просит денег у родителей. Артём Аршавин с детства занимается в театральных студиях и школах, а в 12 лет состоялся его дебют в Большом театре: звездный наследник сыграл в опере "Билли Бадд", причем на английском языке, которым владеет в совершенстве. Зарплата за спектакль оказалось небольшой - 27 тысяч рублей, да еще и пришла с задержкой в несколько лет.

Кроме того, Аршавин-младший выступает в качестве ведущего на различных мероприятиях - фестивалях, детских праздниках, концертах, в том числе в Кремлевском дворце. И у парня, как у настоящего артиста, даже есть свой концертный директор. Более того, иногда Артём работает в дуэте с мамой: гонорар на двоих за ведение светских вечеринок стартует от 1 миллиона рублей.

И только одно тревожит Барановскую:

- Самый большой мой личный казус, когда говорят, что сын ведет лучше, чем я. Но это правда, - признается телеведущая.

24-летняя Елизавета с детства живет в США, где ее воспитывали бабушка и дедушка – родители мамы. Фото: СОЦСЕТИ

КСТАТИ

Дочь Агутина заработала на квартиру в США, работая посудомойкой

Накопить на квартиру в Америке, намывая тарелки? Оказывается, это вполне реально, если ты - дочь Леонида Агутина и Анжелики Варум.

- Лиза и заработала себе на квартиру, и уже в ней живет. Сама купила! - похвастался на днях её дедушка Николай Агутин. - Папа немного помог, сами понимаете, не без этого. Но она еще та девчонка: если цель поставит, то всё - откладывает деньги.

24-летняя Елизавета с детства живет в США, где ее воспитывали бабушка и дедушка – родители мамы. Наследница артистов пошла по их стопам и выступает по клубам с собственной группой. Правда, особых денег пока это не приносит, поэтому Лиза берётся за любую работу - до этого она трудилась курьером и готовила обеды в богатой семье.

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