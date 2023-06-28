Зоозащитницу, солгавшую, что съеденный в Оренбурге мальчик жег щенков, не посадят за клевету

Как мы уже рассказывали, «Комсомолка» вписалась в историю с клеветой на второклассника М., съеденного собаками в Оренбурге: поток лжи на ребенка был такой, что корреспондент «КП» не сдержалась и написала заявление на возбуждение уголовного дела по поводу одного конкретного видео. Симпатичная девушка в кадре говорила: «Оказывается, мальчик сжигал щенков собаки на костре при ней и монтажной пеной заклеивал им морды. Вот представьте, собаке, если при ней сжигают ее щенков заживо, на костре…», - дальше видео обрывалось, но по интонации читалось: «Что ей, бедной, оставалось делать-то…»

Зоозащитница Юлия записала видео том, что мальчик сжигал щенят на костре.

Заявление было подано в МВД по Оренбургской области 1 мая и ответа на него до сих пор нет. Зато на связь с корреспондентом неожиданно вышла приемная мама погибшего мальчика, назовем ее Ксения (данные женщина разглашать не хочет ради второго приемного ребенка).

- Я хочу поблагодарить «Комсомолку», - сказала звонившая, - без вас мы бы не узнали, что на нашего сына клевещут. После вашего заявления меня нашел участковый, майор полиции, и объяснил: чтобы наказать распространивших ложь, мне самой нужно написать заявление, я, фактически, писала под его диктовку. Я была уверена в том, что закон восторжествует, и испытала настоящий шок, когда пришел отказ…

В документе, который получила Ксения, тот самый майор пишет, что опросил гражданку Юлию Я., и та пояснила, что услышала историю о пене и сожжении на костре от своей мамы, а мама – от пациента (она работает неврологом). Юлия испытала потрясение и тут же, в машине, записала ролик, потому что искренне поверила в правдивость информации!

Поэтому, резюмирует участковый уполномоченный майор, в действиях гражданки Я. отсутствует состав преступления, она ведь добросовестно заблуждалась, - и кажется, что бравый полицейский просто издевается.

Ведь он же сам пишет, что, живописуя живодерство погибшего, Я. присовокупляет: «Информация проверенная, я точно знаю, о чем я говорю, я не стала бы просто так, если бы это были домыслы», - что, в этот момент она тоже заблуждается?

Или все-таки осознанно лжет, выдавая слухи за инсайд от очевидцев или от следствия?

- Я до сих пор не могу прийти в себя, - говорит мама Ксения. – Моего ребенка оскорбили, оклеветали, мне об этом сообщили, и теперь, оказывается, за это никто не ответит…

Женщина коротко рассказала историю своего сына: она работала медсестрой в детской поликлинике, в 2019 году туда привели на осмотр детдомовских детей, и она сразу влюбилась в двух ярких улыбчивых мальчишек, родных братиков.

Пришла домой, поговорила с мужем...

До этого в блогах писали, будто М. с младшим братом усыновила родная тетя, мол, родители разбились на машине, а родственники подхватили. Все это неправда: настоящая мать ребят лишена родительских прав как алкоголичка и наркоманка, и она осуждена за жестокое обращение с детьми (это еще раз говорит, надо ли верить слухам в Интернете).

- Наш сын, - говорит Ксения, - был добрый и заботливый. У нас собака, французский бульдог: когда она ощенилась, это он нянчился со щенками, выкармливал их из пузырька… и после этого его выставили живодером. И еще: какой-то Дима написал в интернете, будто они с моим сыном постоянно убегали от этих собак, защищались петардами и монтажной пеной – это тоже неправда! Собаки, конечно, нападали в том районе на детей, но мы-то живем не там. В тот день сын просто пошел в гости к нашим родственникам, гулял с троюродным братом на детской площадке, на них выскочила собака, дети бросились в разные стороны: брат – на открытое пространство, а мой – внутрь гаражей…

Ксения говорит, что обязательно обжалует решение полиции в прокуратуре, а мы хотим обратиться к неклеветнице Юлии Я., чье видео, однако, используется тысячами людей для очернения мальчика.

Юлия, если вы действительно добросовестно поверили в чужую ложь, запишите ролик о том, что ребенок ни в чем не виноват, что он нянчил французского бульдога, никогда никого не мучил монтажной пеной и вообще раньше не бывал в гаражах. Скажите, что вас обманули. И извинитесь перед несчастными родителями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что известно о гибели 8-летнего мальчика от стаи бездомных собак в Оренбурге

Трагедия произошла 16 апреля на улице Кольцевой (подробнее)