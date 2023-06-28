Шла Саша по шоссе

В первый день первого летнего месяца по традиции отмечали День защиты детей. Для детей - праздник, а для взрослых - скорее повод напомнить о том, какие препятствия ждут их на пути в нарисованное нами светлое будущее. Список рисков с каждым годом все длиннее. Бурное развитие технологий не только открывает перед нами новые возможности, но и порождает новые угрозы для безопасности. В том числе и потому, что сознание пользователей развивается куда медленнее.

Наглядный пример - происшествия со средствами индивидуальной мобильности. Популярность электросамокатов и гироскутеров, мощность которых часто превосходит возможности несовершеннолетних водителей, - относительно новая проблема в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Но ее влияние на ситуацию с детским дорожно-транспортным травматизмом уже очевидно.

С 1 марта вступили в силу поправки в ПДД, устанавливающие требования к управлению СИМ: определены и возраст водителей, и вес устройства, и места для передвижения, и ограничения скоростного режима. Подразделения Госавтоинспекции уже проводят информационно-пропагандистские и рейдовые мероприятия по профилактике правонарушений лицами, использующими СИМ. Но в российской Госавтоинспекции уверены: одними законодательными мерами не обойтись. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма - это прежде всего просветительская, разъяснительная работа с детьми и их родителями. Такая работа активно ведется в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги». Ежегодно Госавтоинспекция проводит более 30 тысяч профилактических мероприятий: на дорогах, в образовательных организациях и даже в спортивных, культурных и медицинских учреждениях. Только этим летом автоинспекторы примут участие более чем в 70 тематических сменах по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления. Во многом благодаря этой работе детская смертность в ДТП за последние 12 лет снизилась более чем в 2 раза.

И все-таки дети продолжают погибать на дорогах. И, как ни страшно это признать, виновники этих трагедий мы, взрослые. Кто-то напрямую - опасными маневрами на дорогах, несоблюдением скоростного режима. Кто-то опосредованно - равнодушием и пренебрежением к базовым правилам безопасности: сэкономили на автокресле, не научили правильно переходить дорогу, не позаботились о световозвращателях, защитной экипировке, проигнорировали, недосмотрели… А бывает, ребенка убивает родительская любовь. Та самая нерассуждающая, которая вопреки здравому смыслу заставляет покупать детям опасные игрушки - мощные электросамокаты, скутеры и прочие популярные устройства.

День защиты детей уже прошел, все вдохновенные слова по случаю праздника сказаны, и сейчас самое время обдумать эту неприятную, неудобную, но очень важную мысль. И исправить то, что можно исправить, пока еще не случилось то, что исправить уже нельзя. Госавтоинспекция в очередной раз напоминает.

Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги».