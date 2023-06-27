Губернатор Сергей Цивилев: «За пять лет число бюджетных мест в Кузбасском медколледже выросло почти в два раза»

Кузбасский медицинский колледж готов принять на бесплатное обучение 1145 студентов. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

В Кузбассе растет число бесплатных мест в вузах и колледжах. В 2023 году университеты и институты региона предлагают выпускникам почти 7,5 тысяч бюджетных мест. До 17,5 тысяч увеличили число мест для бюджетников в техникумах и колледжах области. Например, Кузбасский медицинский колледж готов принять на бесплатное обучение 1145 студентов. Из них 420 учащихся примут по целевому набору, то есть с гарантией трудоустройства в медицинские организации региона.

В колледже молодые люди за счет бюджета получают самые востребованные в сфере здравоохранения профессии - медсестер и медбратьев, фельдшеров, акушерок, лаборантов. По словам губернатора Сергея Цивилева, за три года колледж полностью обеспечит потребности в среднем медицинском персонале всех учреждений здравоохранения региона.

«В Кузбассе выстроена четкая «дорожная карта» по исполнению поручения президента Российской Федерации - увеличить количество бюджетных мест в учреждениях среднего профессионального образования направления «Здравоохранение и медицинские науки», - рассказал Сергей Цивилев. – Важно, чтобы наши студенты не уезжали за пределы региона, а могли получить качественное образование здесь. Для этого за пять лет количество бюджетных мест в Кузбасском медколледже увеличено почти в 1,8 раза. Я также дал поручение, чтобы 75% из них были целевыми - с первого курса студент должен знать, где он будет проходить практику и в дальнейшем работать. В течение трех лет медицинский колледж обеспечит в полном объеме средним медицинским персоналом все медучреждения региона».

Планируется, что в следующем учебном году число бюджетных мест здесь будет снова увеличено – до 1260. По распоряжению главы Кузбасса в колледже обновляется техническая база: на закупку современного оборудования для обучения студентов регион выделил 25,4 миллиона рублей. В 2024 году в зданиях учебного заведения начнется ремонт, на него направят еще 3,3 миллиона рублей.

На современное оборудование для обучения студентов из бюджета выделили 25,4 млн рублей. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Интерес молодежи к медицинским профессиям неизменно растет. Филиалы Кузбасского медицинского колледжа расположены в шести городах региона. Средний конкурс в каждом из них – примерно 4 человека на место. Своих абитуриентов колледж начинает готовить буквально со школьной скамьи: проект «Медицинские классы» сегодня реализуется в средних учебных заведениях Кемерова, Новокузнецка, Прокопьевска, Ленинск-Кузнецкого, Анжеро-Судженска и Белова. Несколько раз в неделю ученики восьмых и девятых классов тренируются на симуляционном оборудовании и осваивают азы средних медицинских специальностей. В медицинских классах на базе медколледжа получают знания 172 подростка.

Обучение основным медицинским профессиям в рамках проекта «Билет в будущее» национального проекта «Образование» также прошли 217 старшеклассников Кузбасса, еще 973 сдали профессиональные пробы.

Всего в 2023 году школы региона закончили 39 тысяч выпускников. Из них более 30 тысяч - девятиклассники, еще 9 тысяч - одиннадцатиклассники. Губернатор Сергей Цивилев поставил задачу устранить в Кузбассе дефицит молодых кадров и увеличить к 2030 году число обучающихся в местных вузах до 100 тысяч человек.

«Новые реалии рынка труда определяют и новые требования к подготовке специалистов. Наши образовательные организации оперативно реагируют на эти изменения - в образовательные процессы внедряются новейшие технологии, делается акцент на практические навыки. Мы масштабно обновляем материально-техническую базу среднего профессионального образования, чтобы студенты могли сразу начинать работу над реальными проектами, реализовывали свои таланты и возможности в Кузбассе», - подчеркнул Сергей Цивилев.