Пенсии поднимут дважды. Когда и какой будет прибавка?

Двойная индексация начнет действовать с 2025 года Фото: Shutterstock

В Минтруда разработали проект бюджета на ближайшие три года. Госдума будет принимать его осенью. В документе прописывается порядок повышения пенсий. Предполагается, что их будут увеличивать дважды в год – начиная с 2025-го.

Первое повышение будет с 1 февраля. К этому времени Росстат подсчитает официальную инфляцию за предыдущий год. И на этот процент будут повышены пенсии неработающим пенсионерам. Вторая индексация – с 1 апреля. Она будет зависеть от доходов СФР. То есть, сколько они получают в виде страховых взносов от работающих граждан. Чем больше соберут, тем больше распределят между пенсионерами.

По сути, в Социальном фонде России возвращаются к старой практике. Раньше пенсии повышали дважды в год. Но после начала повышения пенсионного возраста в 2018 году индексация стала одноразовой – с 1 января. Инфляция тогда стабильно снижалась. Власти решили, что одного повышения будет достаточно. При этом индексация, как правило, в полтора-два раза превышала рост цен. Чтобы материально компенсировать увеличение пенсионного возраста.

Правда, вступят эти изменения в силу только с 2025 года. В следующем, 2024 году индексация состоится один раз в январе (подробнее – см. «Только цифры»). Кроме того, эти повышения касаются лишь неработающих пенсионеров. Работающим пенсионерам индексацию не проводят. Им лишь немного увеличивают пенсию с 1 августа каждого года - за счет дополнительных страховых взносов. Но это добавляет, как правило, лишь пару сотен рублей в месяц. По последним данным СФР, сейчас в России около 39,5 млн пенсионеров. Из них около 8 млн - работающие.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Как будут повышать пенсии в ближайшие три года

Как будут повышать пенсии в ближайшие три года

КСТАТИ

Маткапитал тоже проиндексируют

В следующем году вырастет из размер материнского (семейного) капитала. Как и пенсии, он должен будет увеличиться на 5,3%. Это прогнозное значение, исходя из оценок Минэкономразвития. Величина конкретной прибавки будет зависеть от фактической инфляции в этом году.

Если все пойдет по плану, то маткапитал на первого ребенка вырастет до 618,1 тыс. рублей. А на второго и последующего (если не получали за первого) – до 816,7 тыс. рублей. Соответственно, добавка за второго (если получали за первенца) составит 198,6 тыс. рублей.