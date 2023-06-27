Развод по расчету: почему на Кавказе распадается много браков, а самые крепкие семьи - в столицах

Росстат назвал регионы с самой большой долей разводов Фото: Shutterstock

Росстат посчитал, в каких регионах страны в прошлом году было больше всего разводов, а в каких - меньше. Результаты оказались удивительными. Лидерами по числу разводов стали республики Северного Кавказа, где семейные ценности традиционно на первом месте. Рекордсменом по разводам оказалась Ингушетия: на 1000 браков приходилось 2542 развода.

В целом по стране за прошлый год поженились 1,05 млн пар и разошлись 682 850 – прирост к 2021 г. составил 12,4 и 5,7% соответственно. 23% из всех младенцев, появившихся на свет в прошлом году, – родились у женщин, которые не состояли в браке.

Самыми прочными брачные союзы оказались в Туве, Санкт-Петербурге, Москве, на Чукотке и в Татарстане.

- Волна разводов на Северном Кавказе началась два года назад сразу вскоре после того, как стали платить пособия женщинам, воспитывающим детей без мужа (одиноким или разведенным). И если в Центральной России, как правило, это было бы пособие на одного-двух детей, то на Кавказе довольно много многодетных семей (там их наиболее высокий процент), и ради того, чтобы получать 4 или 5 пособий, есть смысл оформить фиктивный развод, — пояснил корреспонденту «Комсомолки» демограф Владимир Тимаков.

По словам Владимира Тимакова, официальный развод для семей на Северном Кавказе не является распадом семьи.

- В основе этого лежит желание получать деньги, потому что уровень жизни на Кавказе остается невысоким, а детей там рождается много. На деле семья сохраняется. Правила и традиции, по которым живут на Кавказе, для людей важнее официальной печати в паспорте. Мужчина и его род продолжают нести ответственность за детей, а также ответственность перед родом жены. Поэтому речь не о распаде семьи, а об ошибке в нашей социально-демографической политике. Одно дело, обеспечить за счет государства женщин, которые не получают от мужей алиментов, и потом двойную нагрузку на этих алиментщиков возложить. А другое дело, когда получается, что сохранять семью не выгодно: развелся и деньги получил. Это не совсем разумный подход, - отмечает Владимир Тимаков.

- А в чем секрет крепкого семейного счастья, в тех регионах, где меньше всего разводов? - интересуюсь я у демографа.

- За исключением Тувы это все регионы с высоким уровнем доходов. Могу предположить, что люди в таких городах, как Москва и Санкт-Петербург осторожнее вступают в брак, но вступив, они его крепче придерживаются.

ТОП-5 регионов с самым большим числом разводов (число разводов на 1000 браков).

Ингушетия: 2542 развода

Чечня - 2069

Дагестан - 1967

Карачаево-Черкесия - 1520

Северной Осетии – Алания - 1390

ТОП-5 регионов с самым низким числом разводов

Тува - 452,

Санкт-Петербург - 462,

Москва - 468

Чукотка - 511

Татарстан - 522

*Данные за 2022 год