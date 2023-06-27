С автоматом и осколком в спине – вперед, на врага: Как в секретных подземельях Донецка награждают героев спецоперации

Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Передовая не смолкает, российские воины проявляют героизм, проливают свою кровь. И командование все это видит и награждает. Но что делать, если полевые условия не позволяют создать торжественную обстановку? Приходится собираться тайно.

СЕКРЕТНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

Договорились встретиться в окрестностях Донецка. Там, где уже тревожно. Как назло, я опоздал, заблудился - в этом районе города навигатор теряет способность строить рациональные маршруты. Ожидавшие меня офицеры сердились: такой важный день, ждут командующего, а журналюга имеет наглость опаздывать. Но терпеливо ждали, пока я весь взмыленный не выскочил из лабиринтов частного сектора.

Поставив телефоны в авиарежим и отключив геолокацию мы поехали на секретную базу. Всё как в кино: из зелени, примыкающей к массивному зданию, выглянул часовой и тихо предупредил старшего, что над базой замечен вражеский дрон. Офицер скомандовал нам разделиться и пересекать открытое пространство по двое - два человека не вызовут подозрения. А идущая группа означает, что происходит что-то важное. А значит - цель для «Градов».

Остановились у неприметной железной двери. Офицер постучал условным стуком, дверь приоткрылась. Двое автоматчиков просканировали меня холодными взглядами.

- Это со мной, - сказал офицер. Автоматчики молча пропустили.

Мы прошли по широкому коридору, спустились по лестнице. Снова шли по коридору, такому тёмному, что я споткнулся о лежащий под ногами деревянный паллет, почему-то не решившись включить фонарик. Паллет загрохотал, от бетонных стен отразилось эхо.

Вышли в зал для церемонии. Пространство подготовили заранее - выстроили зелёный куб, накрыли его маскировочной сетью, а на одной из его стен растянули триколор. У другой стены стоял стол с разложенными наградами. Под землёй, без фанфар, публики и воздушных шаров, практически в обстановке секретности здесь награждали героев спецоперации.

Ордена и медали перед вручением. Фото: Григорий КУБАТЬЯН

В ОТПУСК НЕ ХОЧУ

Надев бронежилеты и каски, ненужные в подземелье, но видимо положенные по уставу, в зелёный куб стали собираться герои.

- Запомни: командующий называет фамилию, выходишь сюда, отдаешь честь. Он крепит тебе на грудь медаль, ты говоришь: «Служу, России!», - каждому из бойцов по очереди напоминал офицер.

Затем подходил другой и всё начиналось снова. Бойцы тренировались выходить и вставать перед командующим. Солдат, подающий на подносе награды и подарки, замерял предположительное расстояние до командующего. Офицеры поправляли бойцам воротнички и требовали убрать болтающиеся шнурки в берцы.

- Если будет задавать вопросы, говори: «Всё хорошо. Кормят отлично. В отпуск не хочу», - шутливо с легкой улыбкой напутствовал офицер одного из бойцов.

- Я на самом деле в отпуск не хочу, - отвечал боец.

- Вот и правильно! Возьмёте Марьинку, потом пойдёте, - кивнул головой офицер.

Наконец в зал вошёл командующий в сопровождении широкоплечего автоматчика в маске. Все затихли. Без удовольствия бросив взгляд на меня и двух телевизионщиков со «Звезды», он чуть не запретил съемку. Какой в ней смысл, если лица нельзя показывать? Но потом разрешил остаться.

Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Это было похоже на посвящение в рыцарство. Герои вытянулись по стойке «смирно». Командующий вызывал бойцов по одному, жал руки, цеплял на бронежилеты ордена мужества и медали «за отвагу». Выдавал подарки: новую аптечку, набор умывальных принадлежностей и праздничный сухой паёк. Не айфон, конечно, но предметы в армии полезные. А новый телефон вернувшийся домой боец и так купит на денежную премию, полагающуюся к наградам. Премия, кстати, хорошая, может и на автомобиль хватит.

Награждение медалью "За Отвагу". Фото: Григорий КУБАТЬЯН

С ОСКОЛКОМ В СПИНЕ ВЗЯЛ «РАСЧЕСКУ»

После отъезда командующего, бойцы поторопились вернуться к своим делам или отдыху. Но я успел спросить двоих, за что дали «мужика» (Орден Мужества - ред.)?

Старый – командир группы разведчиков. Сам из Волгодонска. Он один из немногих бойцов, кто не боится сниматься. «Чего бояться, если и так каждый день ходишь по краю?» - говорит он.

Старый получил орден за взятие «расчёски» - так называют район бывшего детского сада в Марьинке, превращенного противником в крепость. Там были подземные защищённые укрытия, неуязвимые для нашей артиллерии. Под яростным миномётным огнём Старый со своей группой пробежал открытый участок и с автоматами выскочил на врага. Артиллерия противника начала лупить по своим же. В итоге пехота врага была уничтожена, а штурмовой отряд Старого закрепился на рубеже. Это позволило взять очень нужный плацдарм для продвижения войск.

Боец с позывным "Старый" с Орденом Мужества на груди. Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Во время штурма Старого ранило осколком под лопатку (это уже его третье ранение), но несмотря на боль и кровь, он не отступил и продолжил командовать группой.

- Три часа мы наступали, может больше, я не следил, - пытался вспомнить Старый.

- Двое суток ходил с ранением, пока не вышел оттуда, - подсказал офицер. – В рубашке родился.

ИНСТРУМЕНТ САПЕРА - ГЛАЗА

Мангуст – разведчик-сапёр. Он с Кавказа.

- Я по минно-взрывному, по разведывательному, штурмы-мурмы, всё знаю, спрашивайте, - устало сказал он.

В район Богуславки в Луганской республике должны были зайти наши танки. Вперед отправили разведку, чтобы разминировать для них проход. Противник заметил и начал обстрел разведчиков, взяв их в кольцо. Хорошо, на помощь подоспела другая группа наших, и удалось выйти без потерь. Потом были штурмы, разминирования, боестолкновения, эвакуация раненых и убитых, рейды в тылу врага. Первой наградой была медаль «за боевые заслуги». А теперь – Орден Мужества. Хотя подавали на награды еще четырежды.

- Мы воюем, чтобы был мир, - медленно говорил Мангуст, не спавший, кажется, уже давно. - Некоторые кино посмотрят и думают, что война – это легко. Нет, война жёстко испытывает. Такие слова я запомнил: в критической ситуации ты не поднимаешься до уровня своих ожиданий, а упадёшь до уровня подготовки. Война – это наука. Получаешь опыт, но видишь смерть. Мой главный инструмент сапёра – мои глаза. Ни один миноискатель не поможет, если невнимателен.

Позывной "Мангуст": "Мы воюем, чтобы был мир..." Фото: Григорий КУБАТЬЯН

По радиоперехвату Мангуст слышал голоса вражеских наёмников, те вызывали артиллерию и авиацию даже против трёх российских разведчиков. Наёмников мангуст часто видел и слышал в эфире – американских, бразильских, мексиканских, польских, немецких. Наёмники жестоки и не сдаются в плен, понимая, что на них не распространяется статус военнопленного.

- Я видел немца, он ранение плеча получил. Подельники ему рану перемотали, оставили БК и откатили назад. А он оборону держал, отстреливался, гранаты кидал. Мы много раз ему сдаться предлагали. Он отказался, упрямый был. Пришлось уничтожить.

О своём выборе Мангуст не жалеет. С детства мечтал стать военным и больше нигде себя не представляет. Теперь ещё и орден вручили. Вот только поспать бы…