Владимир Путин - солдатам и офицерам: Вы фактически остановили гражданскую войну

Глава государства пригласил в Кремль две с половиной тысячи защитников Отечества Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вы защитили конституционный строй, жизнь, безопасность и свободу наших граждан, уберегли нашу Родину от потрясений, фактически остановили гражданскую войну.

Во вторник, 27 июня, в Кремль - строем - пришли две с половиной тысячи взволнованных солдат и офицеров. Все - с орденами и медалями. У некоторых их было довольно много, в три ряда!

Мне довелось поговорить с десятком парней. Все они уже побывали - и не по разу - в зоне СВО. Некоторые снова туда собираются.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин появился на лестнице Грановитой палаты БКД сразу после 13:00 мск - как и было намечено в его рабочем графике.

Возможно, он даже отменил какие-то встречи.

Потому что его ждали те, с кем в дни мятежа он разделил ответственность за судьбу России.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Верховный Главнокомандующий сразу же их и представил:

…- Сегодня здесь, на исторической Соборной площади Московского Кремля, — военнослужащие Вооружённых Сил России, сотрудники Росгвардии, ФСБ, МВД, ФСО – солдаты и офицеры, настоящие защитники Отечества, которые, в трудный для страны час, вместе с боевыми товарищами встали на пути смуты, результатом которой неизбежно был бы хаос.

Перед Путиным лежали листочки с тезисами, но он говорил - без бумажки. Причём - не скрывая волнения.

- Вы защитили конституционный строй, жизнь, безопасность и свободу наших граждан, уберегли нашу Родину от потрясений, фактически остановили гражданскую войну.

В непростой ситуации вы действовали чётко, слаженно, делом доказали свою верность народу России и воинской присяге, проявили ответственность за судьбу Родины и её будущее.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Части Минобороны, росгвардейцы, сотрудники МВД и специальных служб обеспечили надёжную работу важнейших центров управления, стратегических, в том числе оборонных, объектов, безопасность приграничных регионов, прочность тыла наших Вооружённых Сил, всех боевых соединений, которые продолжали в это время героически вести борьбу на фронте. Нам не пришлось снимать боевых подразделений с зоны СВО.

… Была и Минута молчания

- В противостоянии с мятежниками погибли наши боевые товарищи – лётчики, — напомнил президент. - Они не дрогнули и с честью выполнили приказ и свой воинский долг. Прошу почтить их память минутой молчания.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Приспущены флаги. Звучит метроном. Путин отступает на шаг от микрофона. Склоняет голову…

После этого - еще несколько слов президента.

- Ваша решимость и мужество так же, как и консолидация всего российского общества, сыграли огромную, определяющую роль в стабилизации обстановки. Люди, которых втянули в мятеж, увидели, что армия, народ не с ними.

Быстрое и чёткое развёртывание подразделений силовых структур позволило пресечь крайне опасное развитие обстановки в стране, не допустить жертв среди мирного населения.

Благодарю вас, весь личный состав Вооружённых Сил, правоохранительных органов и специальных служб за службу, за отвагу и за доблесть, за верность народу России.

Залпы салюта. На фоне Гимна России.

Прежде чем покинуть соборную, президент снова подошёл к микрофону и произнес всего одно слово:

- Удачи!