Мишустин заявил, что туроператоров освободят от НДС при продаже туров по России

Премьер-министр Михаил Мишустин. Фото: REUTERS

Правительство предлагает обнулить налог на добавленную стоимость (НДС) для туроператоров, которые продают туристические путевки по России. О разработке такого законопроекта рассказал премьер Михаил Мишустин на заседании правительства во вторник.

Как пояснил Мишустин, НДС это «практически пятая часть от цены путевки». Благодаря отмене НДС туры по России должны стать дешевле. Премьер отметил, что Россия известна своими природными красотами и историческими памятниками.

- Увидеть все это ежегодно стремятся миллионы граждан и гостей из-за рубежа. Мы рассчитываем, что принятое решение поддержит отрасль и привлечет еще больше туристов, которые выберут отдых в нашей стране, — сказал Мишустин.

В едином федеральном реестре туроператоров сейчас более 4,1 тысячи компаний, которые заявили в качестве сферы деятельности внутренний туризм и более 2,5 тыс. - въездной.

Освобождение от уплаты НДС позволит туроператорам сэкономить

4,2 млрд рублей. Эти средства компании смогут использовать на развитие туристических продуктов, новых туристических направлений и инфраструктуры.

Отменить НДС правительство намерено с 1 января. Действовать норма будет 4,5 года. От этого налога уже освобождены гостиницы, кемпинги, турбазы и другие средства размещения.

Нулевая ставка НДС также применяется в пассажирских железнодорожных перевозках и перелетах между регионами без стыковок в Москве и Подмосковье.

На заседании кабмина также обсуждалась бюджетная политика.

Как заявил Мишустин, несмотря на санкции российский бюджет становится более устойчивым. Все больше доходов приносят несырьевые отрасли. По словам Мишустина, приток доходов от реального сектора за первый квартал 2023 года вырос более чем на 10 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил 70 процентов.

- Это означает, что отрасли, не связанные с добычей природных ресурсов, обеспечивают более двух третьих доходов, делают бюджет более устойчивым, — заключил премьер.