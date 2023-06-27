Хороший сервис и разнообразная еда: россияне рассказали, что для них важно в отечественном All inclusive

Россияне рассказали, что в отечественных отелях All inclusive им важны сервис и вкусная еда Фото: Shutterstock

На этой неделе в России в силу вступит ГОСТ для отелей All inclusive. Уже сейчас такие гостиницы есть на отечественных курортах, а со временем их станет еще больше, и появятся они не только на побережье, но и в других туристических местах.

Сайт KP.RU провел опрос и узнал, что должно появится в таких отелях, чтобы россияне в них поехали. Как оказалось, на первое место участники опроса (65%) ставят качественный сервис. По их мнению, в отечественных гостиницах персоналу порой не хватает дружелюбия и вежливости, а качество услуг оставляет желать лучшего.

Еще 64% россиян проголосовали за хорошую еду. По их словам, в отелях All inclusive кормить должны круглосуточно, а сама еда к тому же должна быть разнообразной и вкусной.

56% отмечают, что хотели бы быть уверенными, что номера в отелях будут не только чистыми, но и современными, все-таки хочется отдыхать в хорошо обставленных комнатах, вне зависимости от количества звезд у отеля.

48% отметили, что с радостью бы поехал в отель All inclusive, если бы там были свои бассейны, а еще лучше аквапарк. 42% добавляют, что их порадовала бы большая ухоженная территория.

Каждый пятый опрошенный (22%) заявил, что поехал бы в такой отель, если бы ему предложили безлимитный качественный алкоголь.

А вот еще 21% отметили, что часто для них бывает непросто выбраться на отдых всей семьей из-за маленького ребенка, поэтому они бы согласились поехать в отель, где будут оборудованы детские комнаты, за маленькими будут присматривать няни, а для школьников организуют детский клуб с анимацией.

17% добавили, что вообще анимации в отеле должно быть много, не только для детей, но и для взрослых: спортивные активности, танцы, игры и многое другое.

11% россиян сказали, что если уж и платить за All inclusive, то в отеле должен быть теннисный корт, поле для гольфа или дорожки для мини-гольфа, а также другие развлечения и активности на свежем воздухе.

И только 8% россяин заявили, что ни при каких условиях не поедут в отель All inclusive, поскольку сам формат такого отдыха им не подходит. В отпуске они предпочитают много гулять, смотреть новые места, ездить на экскурсии, а не сидеть на территории отеля, пусть даже очень хорошего.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа. Участие в исследовании приняли 7,5 тысячи человек.