Netflix выпускает самый дорогой сериал в истории. Бюджет одной серии — 18 миллионов долларов

На настоящий момент сериал «Игра престолов» считается официально самым дорогостоящим сериалом. Когда создатели проекта разогнались к финалу, стоимость каждого эпизода достигала 15 миллионов долларов (1,2 миллиарда рублей). Но сказочке для девочек про хмурых мужчин в коврах из «ИКЕА», кажется, пришел конец. Ведь Netflix готов выпустить еще более дорогой сериал — по комиксам.

Есть такая манга (не путать с фруктом), то есть серия японских комиксов, — One Piece, которую рисует мегауспешный японский художник Эйитиро Ода. Серия выходит аж с 1997 года по настоящее время в журнале Weekly Shonen Jump. Вот именно по этой серии и был снят аниме-сериал с тем же самым, что и комикс, названием. Этот проект и взяли за основу продюсеры Netflix, когда решили снять собственный сериал One Piece.

В общем-то подростковый (что не исключает и взрослой аудитории, разумеется) проект посвящен приключениям команды «Пираты соломенной шляпы». Капитан пиратов Манки Д. Луффи в детстве проглотил дьявольский плод под названием «резина-резина», который дал ему способность растягиваться и сжиматься, будто жвачке. Он собрал команду единомышленников и собирается обнаружить сокровище, известное как One Piece (один фрагмент, один кусок), ведь этот артефакт позволит ему стать королем пиратов.

Путешествует команда по океану Гранд Лайн, а мешают им, конечно же, другие пираты и военно-морской флот. В подростковом сериале не будет суперизвестных артистов, главные роли исполнят мексиканец Иньяки Годой, японец Макэню Арата, американка Эмили Радд и другие.

Из трейлера, презентованного на фестивале Netflix Tudum, сложно понять, почему бюджет каждого эпизода сериала составляет 18 миллионов долларов (1,5 миллиарда рублей), как пишут инсайдеры. Но если это действительно так, то One Piece войдет в историю как самый высокобюджетный проект — 180 миллионов долларов (15 миллиардов рублей) за 10 серий. На Netflix его обещают выложить 31 августа.