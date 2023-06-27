Александр Лукашенко честно рассказал о переговорах с Пригожиным: «Слов матерных было в 10 раз больше, чем нормальной лексики»

Александр Григорьевич в мельчайших подробностях рассказал о переговорах и с Владимиром Путиным, и с Пригожиным. Фото: Пресс-служба президента Белоруссии

Во вторник президент Республики Беларусь после церемонии вручения погон высшему офицерскому составу во Дворце Независимости рассказал подробности переговоров 24 июня с Евгением Пригожиным. Предлагаем самые яркие цитаты.

ЗАМОЧИТЬ? МОЖЕМ

- Самое опасное не в том, какая сложилась ситуация, а как она могла развиваться и ее последствия. Было принято жестокое решение (оно и прозвучало подтекстом в выступлении Путина) - мочить. Я Путину и сказал, что замочить можем. Не с первого раза, так со второго. Но я же и попросил не делать этого. Потому что потом никаких переговоров не будет. Эти ребята, которые не только на Украине, но и в Африке, Азии, Латинской Америке воевали, они пойдут на все. Можем замочить, но тысячи, тысячи погибнут мирных людей и тех, кто будет противостоять вагнеровцам.

ПОМОЩЬ ЕВКУРОВА

- К середине дня целых три канала наладили, по которым можно разговаривать с Ростовом. Должен в этой связи поблагодарить особенно генерала Юнус-Бека Евкурова (он был в Ростове и одним из первых пытался отговорить Пригожина от необдуманных действий. - Ред.). Повезло нам. Приятель оказался Ивана Станиславовича (Тертеля - председателя белорусского КГБ. - Ред.), учились вы вместе, по моим данным. Он очень важную роль сыграл, этот генерал (Евкуров. - Ред.). Для сведения скажу: это тот, который, помните, с батальоном зашел в Сербии на аэродром... Человек очень отважный.

Это я говорю подробно к тому, что после драки руками начали махать, что там участвовал и один, и второй в переговорах… Но, кроме Евкурова на первом этапе и Бортникова, директора ФСБ, в этих переговорах никто не участвовал.

БЕЛОРУСЫ ГОТОВЫ ЗАЩИЩАТЬ МОСКВУ

- В 11.00 Евкуров его (Пригожина. - Ред.) позвал, отдал ему телефон: «Вот, президент Беларуси звонит, будешь ли разговаривать?» - «С Александром Григорьевичем буду».

У Евгения полная эйфория. Разговаривали первый раунд минут 30 на матерном языке. Исключительно. Слов матерных (я потом уже проанализировал) было в 10 раз больше, чем нормальной лексики.

Он, конечно, извинился и начал мне матерными словами рассказывать. Я начал уточнять: «Ты чего, убил кого-то там из гражданских, военных, которые тебе не противостояли?» - «Александр Григорьевич, я вам клянусь, мы никого не тронули. Мы заняли штаб. Вот я тут нахожусь». - «Ты чего хочешь?» - «Мы хотим справедливости! Мы пойдем на Москву!» Я говорю: «На полпути тебя просто как клопа раздавят».

Долго я его убеждал и в конце сказал: «Знаешь, ты как хочешь можешь поступать. Но на меня не обижайся. Бригада (белорусские военные. - Ред.) подготовлена к переброске в Москву. И, как в 1941-м, мы будем защищать Москву». Потому что данная ситуация не только в России. Это и не только потому, что это наше Отечество. А потому, что, не дай бог, вот эта смута пошла бы по всей России (а предпосылки для этого были колоссальные), следующими были бы мы.

Вагнеровцы заняли центр Ростова-на-Дону, даже не эвакуировав местных жителей. Фото: Анна ШИЛЯЕВА

ГЛАВНОЕ - НИКАКОЙ КРОВИ!

- На третьем или четвертом звонке я уже вижу, что он готов отступиться, и снова предупреждаю: «Евгений, никакого кровопролития. Как только ты нарочно (или ненарочно) убьешь хоть одного человека, особенно гражданского, - все, никаких с тобой переговоров не будет и я с тобой разговаривать не буду». Он мне поклялся, что этого не будет».

ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ

- Я торопился, потому что в 200 километрах от Москвы уже был выстроен рубеж обороны. Было собрано все, как в годы войны. И курсанты, и милиция была в резерве... Думаю, тысяч десять обороняющихся. И я боялся, что если вагнеровцы столкнутся с ними на этой черте, прольется кровь, и тогда все.

В пятом часу вечера Пригожин позвонил и говорит: «Александр Григорьевич, я принимаю все ваши условия. Но... Что мне делать? Останавливаемся - они начнут нас мочить». Я говорю: «Не начнут. Я тебе гарантирую. Это я беру на себя». В контакте были с руководством России, ФСБ занималось в основном этим вопросом, Бортников. Я просто настоятельно просил этого не делать.

Я сказал Пригожину: «Даю гарантии. Вплоть до того, что я выведу тебя в Беларусь и обещаю тебе полную безопасность. И твоим ребятам, которые вот сюда продвинулись этой колонной». - «Да, я вам верю. Я верю». - «Хорошо, в этом направлении будем действовать… Бортников этим занимается. Тебе надо с ним связаться». Они созвонились. Пригожин развернул колонну, и они пошли в свои лагеря в Луганскую область.

Вечером я переговорил с Путиным и еще раз попросил сдержать все обещания. Он пообещал и выполнил. Смута таким образом была предотвращена.

УРОКИ И ВЫВОДЫ

- Я не посредник. Я такой же участник этих событий, как президент Путин. Потому что это наше Отечество. Это такая же проблема наша, моя, как и Путина и россиян... Если рухнет Россия, под обломками будем все мы. Если кто-то этого не понимает, задумайтесь, покопайтесь в истории.

Главное, уважаемые друзья, это вывод и уроки, как я всегда говорю. Вывод: это была бы

война на два фронта. Это не Пригожин. Пригожин - спусковой крючок. Началась бы эта смута по всей России. И это был бы открыт второй фронт. И тут действительно, как во времена Гражданской войны. Еще раз повторяю, и это самый главный вывод: ни Путин, ни Лукашенко не герои. Мы делали свою работу. Но многое упустили. Даже не упустили, а не придали значения этому.

Сейчас никого не надо сажать, не надо никого расстреливать. Надо остыть и перевернуть эту страницу. Придет время, если будет необходимо, вернемся к этой истории. Но сейчас надо остыть.