АСИ выбрало 250 идей и проектов, которые вышли в финал форума «Сильные идеи для нового времени»

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Бюро экспертного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) утвердило список финалистов форума «Сильные идеи для нового времени» – это 250 идей и проектов. Авторы презентуют их во время очной части форума, которая состоится 28-29 июня в Москве. Организаторами мероприятия выступают АСИ и Фонд Росконгресс. Соорганизатор форума – ВЭБ.РФ.

«ПОЛУЧАТ ВСЕСТОРОННЮЮ ПОДДЕРЖКУ»

«В этом году на форум поступило почти 24 тысяч идей и проектов, большинство из них – проработанные, очень грамотные, иногда неожиданные даже для экспертов решения, влияющие на повышение качества жизни людей в самых разных сферах. Поэтому в этом году принято решение выделить 250 идей-финалистов, которые получат всестороннюю поддержку как со стороны Агентства, так и со стороны партнеров форума»», – сообщила гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

«Форум демонстрирует, как много в России умных, инициативных и оптимистичных людей, которые готовы объединяться для развития своей страны, своего города, своего дела. Их идеи способствуют мобилизации гражданского общества вокруг повестки реальных дел и позитивных изменений. Привлечение экспертного совета АСИ, возможностей институтов развития – залог того, что идея не просто будет должным образом сформулирована, а получит практическое воплощение и поддержку», – отметил Председатель ВЭБ.РФ, председатель экспертного совета АСИ Игорь Шувалов.

По направлению «Национальная социальная инициатива» в топ-250 попали 62 идеи, по «Национальной технологической инициативе» – 74, по «Национальной кадровой инициативе» – 15, по «Национальной экологической инициативе» – 50, по блоку «Предпринимательство» – 28, по «Цифровым сервисам» – 21.

В направлении «Национальная технологическая инициатива» это, например, проекты по созданию сервиса BIOT для непрерывного дистанционного мониторинга здоровья, раннего выявления развития заболеваний, а также веб-сервис для локализации и адаптации контента с нейросетевыми модулями. Решение позволяет трансформировать речь в текст и, наоборот, автоматически переводить любую речь на любой язык. В частности, сервис поможет быстро и эффективно экспортировать образовательные программы за границу. Среди идей по направлению «Предпринимательство» – проект по Развитию водного туризма в России, представленный ранее на ПМЭФ-2023, по треку «Цифровые сервисы» – «Создание распределенной федеральной медицинской информационной платформы».

ПОВЕСТКА РАЗВИТИЯ

В топ-250 вошел экологический проект строительства АгроТехноПарка по переработке органических отходов, а также идея по обеспечению приоритетного использования продуктов переработки в хозяйстве страны.

По словам председателя Российского экологического общества, члена экспертного совета АСИ Рашида Исмаилова, экологическое направление традиционно вызывает большой интерес у заявителей.

«Это повестка развития, созидательная история. Сегодня это особенно важно. Но я рад, что идеи стали более технологичны. Экология – это ведь по большому счету наука и технологии. Если смотреть по блокам, то у нас они структурированы так: повышение экологической культуры, утилизация и переработка и утилизация отходов, климат, мониторинг и открытость экоданных», – сказал Рашид Исмаилов.

Он добавил, что одно ключевых направлений природоохранной госполитики сегодня – это формирование экономики замкнутого цикла. «Есть существенный спрос на экотехнологии, оборудование и решения в области переработки отходов. И это большой потенциал для предпринимательского сообщества. Мы видим, что участники форума предлагают идеи по решению таких задач», – отметил эксперт.

НЕ ТОЛЬКО О ПАНДУСАХ

По треку «Национальная социальная инициатива» в топ-250 вошли идеи, в том числе, об открытии центров дневного пребывания для детей и взрослых с ОВЗ, о создании сервиса диагностики и мониторинга болезни Паркинсона и других психоневрологических заболеваний по голосу на основе искусственного интеллекта.

«Сейчас важно обсуждать идею обеспечения доступности среды для людей с инвалидностью, и речь не только о пандусах, оборудовании общественных пространств поручнями. В первую очередь, важна доступность коммуникативной среды, мы должны сделать так, чтобы каждый человек с нарушениями развития мог выразить свои потребности, желания доступным для него способом с помощью средств альтернативной и дополнительной коммуникации, а люди вокруг могли его понять и помочь. Необходимо формирование общей коммуникативной культуры», – считает председатель правления «Центра лечебной педагогики», глава рабочей группы «Качество жизни» экспертного совета АСИ Анна Битова.

В качестве примера эксперт привела еще одну идею форума – тотальный тест «Доступная среда», направленный на повышение уровня знаний в вопросах доступной среды и инклюзии. Проект призван не только привлечь внимание общества к правам и потребностям людей с инвалидностью в России, но и дать каждому представление о собственных познаниях в вопросах организации безбарьерного пространства, общения с людьми с инвалидностью, оказания помощи при сопровождении людей с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, ментальными нарушениями.

По мнению Анны Битовой, сильная сторона форума «Сильные идеи для нового времени» в том, что лидер, команда могут представить для отбора проекты разной степени проработки: уже реализованный проект в одном или нескольких регионах, на уровне отдельно взятой организации или концепт, идею, которая в силу отсутствия ресурсов у команды не реализована на практике, но имеет большой потенциал, новизну, предлагает неординарные решения.

«Это важно увидеть, дать этому жизнь. Ведь в той же социальной сфере много было того, что казалось революционным, например, проекты НКО по сопровождаемому проживанию, а сегодня это уже часть законодательства. Такие термины как «сопровождаемое проживание», «сопровождаемая трудовая деятельность» и «сопровождаемая социальная занятость» вошли в закон о социальной защите инвалидов в Российской Федерации», – добавила эксперт.

Очная часть форума состоится в Москве, в Центре международной торговли. Помимо авторов идей и проектов, в ней примут участие представители федеральной и региональной власти, институтов развития, крупных компаний.