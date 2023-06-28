Дарья Донцова: Муж хотел пару раз меня убить, но развестись - никогда

Обитатели «мопсхауса» (четыре собаки и два кота) в трудные минуты не давали унывать мужу Дарьи Александру Донцову. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дарье Донцовой 7 июня исполнился 71 год. Дата не круглая, поэтому никаких торжеств по этому случаю не было. Да и не до праздников сейчас писательнице. В начале марта королева иронического детектива потеряла мужа, с которым прожила в браке 40 лет. Александр Донцов, доктор психологических наук, академик Российской академии образования, умер от рака кишечника. Чего только не понаписали после смерти Александра Ивановича. Мол, убитая горем Донцова чуть ли не ушла в монастырь! Мы навестили Дарью в ее загородном доме.

Не зря друзья Донцовой величают это уютное трехэтажное «гнездо» «мопсхаус». Гостей встречают на пороге два упитанных мопса. Это еще не вся собачья бригада, в коридоре нас ждут их сестрички, у Донцовой живут только мопсы-девочки. За псами семенит еще одна милейшая парочка - коты-бенгалы.

Александр Иванович. Фото: Личный архив

Хозяйка спускается к нам из своей спальни, где каждый ее день начинается ровно в пять утра с привычного ритуала: Дарья берет ручку и садится писать. Ручкой! И это во времена господства компьютеров! Каждый день из-под пера автора выходит 30 страниц рукописного текста. Не зря Донцову называют самой плодовитой писательницей страны. За 20 лет она выпустила более 200 книг.

Дарья вопреки тревожным заголовкам таблоидов держится прекрасно: собранная, стройная, элегантная. Джинсовое платье с кружевным воротником в стиле Мэри Поппинс дополняют красные лаковые лодочки. Стилистов у Дарьи нет, с образами ей помогает дочь Маша - байер (эксперт, отвечающий за закупку товаров для магазина).

«Похоронили на Новодевичьем кладбище»

- В этом году мой день рождения не отмечали, потому что 8 марта ушел к Господу Александр Иванович, мой муж, - так отвечает хозяйка на вопрос о своем празднике.

- Наши соболезнования. Кто вас поддерживал?

- Мы воцерковленная семья. Хорошо понимаем, что смерти нет. Мы очень надеемся, что в Царствии Небесном все встретимся. Уточню, у нас нет страха смерти. Но есть тревога, что душа попадет куда-то не туда. А поскольку нельзя быть точно уверенным в том, как Господь рассудил, сейчас наша основная задача - молиться за Александра Ивановича, делать добрые дела. Наш старший сын Аркадий служит алтарником в храме. Он человек, который помогает батюшке во время службы. Я читаю на клиросе. И, конечно, все мы молимся дома за упокой души Александра Ивановича и всех родных, любимых, кого с нами более в земной жизни нет.

В браке с Александром Ивановичем писательница прожила 40 лет. На фото супруги с сыновьями - Аркадием и Дмитрием. Фото: Личный архив

Когда муж ушел от нас, мы сначала даже не почувствовали ничего, занимались похоронами. Надо было все достойно организовать. Александра Ивановича похоронили на Новодевичьем кладбище в могиле моих родителей. А уже после похорон я вечером заплакала. Думаю: «Боже, что же Ты сделал? Для чего у меня мужа забрал? Пошли мне хоть какое-то утешение». Прошло минут двадцать. И тут вдруг приходит сообщение от игумена Иоанна, наместника Сретенского ставропигиального мужского монастыря, с предложением почитать в Просветительском центре обители лекции онкобольным. Вот только попросила у Господа утешения, и оно мне дано.

- Правда ли, что когда вы узнали про свой онкодиагноз, то попросили лучшую подругу выйти замуж за Александра Ивановича, если вас не станет?

- У меня был молодой на тот момент муж. Мне 45, Александру Ивановичу - 47. Он уже доктор наук, профессор. Определенно найдется через несколько лет женщина, которая захочет связать с ним свою судьбу. А у нас трое детей, три собаки, кошка. Маше всего 12 лет. Плюс в придачу свекровь и моя мама. Характеры у них были - на тележке не объедешь. И кому нужны мои вредные старушки?

Еду из больницы в троллейбусе, рыдаю: что с детьми станется, а собаки, кошки? Вдруг новая жена Александра Ивановича не будет любить животных? Вдруг она начнет их бить или вовсе выбросит на улицу... И тут мне в голову пришла мысль, я успокоилась, поехала к своей незамужней подруге Оксане. Она хирург, любит собак, прекрасно готовит, ее сын - лучший друг моей дочери Маши. Оксанка не обидит никого из моей семьи и будет любить, лечить моих бабушек.

- Вы как-то с мужем это обговорили?

- Я решила оставить письмо - последнюю волю.

- «Завещаю тебе...»

- Подумала, что у них получится хорошая семья. Я знаю Оксану, знаю Александра Ивановича. Приехала к подруге вся в слезах, в соплях. Она на меня смотрит: что случилось? А я: «Оксана, ты должна выйти замуж за Александра Ивановича!» Оксанка очень спокойно ответила: «В принципе интересная идея, сейчас мы ее с тобой обсудим. Но сначала объясни, почему ты рыдаешь?» Когда я озвучила свой диагноз, Оксана сказала, что я дура, что у нее есть совершенно замечательный хирург в 62-й больнице - Игорь Анатольевич Грошев. И что следует к нему срочно ехать. Я послушалась.

Врач мне сказал, что ситуация не самая легкая, но давайте спокойно лечиться. Результат лечения сейчас сидит перед вами на диване. Теперь 62-ю больницу я считаю своим вторым домом, очень люблю всех сотрудников и прекрасных врачей, медсестер, нянечек. Всем им посвящена моя книга «Я очень хочу жить».

- Когда Александр Иванович умирал, он какое-то напутствие оставил?

- Муж поговорил со всеми, но с каждым наедине. И все делают то, о чем папа попросил.

«Переболел тремя видами рака»

- Когда ваш муж узнал, что тяжело болен, как он это перенес?

- У Александра Ивановича оказалась очень сложная ситуация. Люди обычно пугаются, когда слышат про метастазы. Но метастазы сейчас хорошо лечатся с помощью химиотерапии. У меня на лекции в Сретенском монастыре была женщина, которая 15 лет живет с метастазами, их сдерживают лекарствами. Но бывает так: рак вылечили, а спустя время начинается рак другого органа. Так случилось у актера Олега Видова. Но у Видова болезни оказались разделены годами. У нас пошло иначе. Один рак мы у Александра Ивановича вылечили, потом через два месяца начался другой - мы его тоже вылечили. Через три месяца - третий. Стало понятно, что ситуация выходит из-под контроля. Но даже в таком очень тяжелом положении жизнь мужу продлили почти на два года.

- Как он все это переносил?

- Спокойно, с достоинством, ни разу не пожаловался, работал, писал книгу. Мы возили Александра Ивановича на капельницы, на химию. При этом муж постоянно ходил в храм. В последние дни мы его уже под руки приводили туда. На скамеечку сажали у клироса. Все прихожане подходили, обнимали. Мужа все очень любили. Потом его положили в реанимацию, он и там не унывал, улыбался. Мы его одного не оставляли.

Поскольку я более 20 лет благотворительно работаю с онкобольными, то понимаю, когда человек уходит. В последний день я подошла к доктору, спросила: сколько осталось? Врач честно ответил: часа, может быть, два-три. Аркадий помчался в храм, взял нашего батюшку, отца Александра. Он так гнал в больницу, что, когда я вышла их встречать во двор, увидела две машины ГАИ на хвосте. Сын выходит из автомобиля, полицейские к нему. Я прыгаю за шлагбаум: «Ребята, отпустите, у нас папа умирает». Полицейские увидели, как из машины выходит священник, молча развернулись и уехали. Все поняли...

Отец Александр успел исповедать, причастить, соборовать мужа. И, как только он вышел из палаты, Александр Иванович отошел ко Господу.

- Когда вы болели, муж предложил вам попробовать начать писать детективы. А у Александра Ивановича во время болезни появилось какое-то хобби?

- Он тоже писал. Успел издать свою книгу. То, что он хотел, все успел сделать.

«Мужчин нужно только хвалить»

- Вы с мужем прожили вместе 40 лет...

- Как мы не убили друг друга?

- Видимо, брак спасало то, что Александр Иванович был психологом?

- Мужа один раз спросили: «Как вы столько лет прожили вместе с женой, не было желания развестись?» Супруг ответил: «Мне хотелось пару раз жену убить, но развестись - никогда».

Но если серьезно говорить, то выходить замуж надо не за того человека, в которого ты влюблена. Любовь должна возникать в браке. Прежде чем бежать в загс, нужно хорошенько подумать: это твой человек? У вас с ним одни ценности? Все это надо выяснить в процессе общения.

- У вашего супруга тоже был такой рациональный подход к выбору спутницы жизни?

- Ну, нельзя выбирать спутника жизни нерационально. Я это поняла не в первом браке, и он тоже.

- Вы никогда не ругали мужа?

- А смысл? Любой мужчина невоспитуем, как страус. Мужчина уже лет в 14 считает себя цельной состоявшейся личностью. Мужчин не надо ругать, их следует хвалить. Знаете, как с маленьким ребенком. Все время отмечать: «как хорошо, что ты это сделал», «я пришла с работы - вся посуда помыта», «ой, спасибо, ты всегда мне дашь хороший совет». А потом в какой-то момент, когда он что-то плохое сотворил, ты молчишь. Некоторые женщины умеют так молчать, что мужчину ужас охватывает: о чем она молчит? Ты его не ругаешь - молчишь. И на фоне этого молчания он думает: «А что не так?» И вот когда он задаст этот вопрос, очень аккуратно скажи: «Мне, честно говоря, так неприятно стало, когда увидела фото, где ты нежно обнимаешь свою коллегу. Я не ревную, знаю, что муж никогда мне не изменит, не бросит, просто неприятно это было». Спокойная речь лучше действует, чем крик. Жена, которая вопит каждый день и пугает: «Я от тебя уйду», формирует у мужа желание - уйди уже наконец. Пугать уходом, разводом нельзя. Сказала «ухожу»? Уходи и не возвращайся.

«Не скрываю возраста»

- У многих девушек есть установка: «Мужчина мне должен». Шубу, машину и прочее...

- Лучше держаться подальше от таких девушек. Ничего хорошего из них не выйдет, это потребительское отношение. Не дай Бог, мужчина заболел, не способен работать. Что сделает такая жена?

- Уйдет?

- Ну, в большинстве случаев да, хотя я знаю разные истории. Знаю женщину, у которой муж парализован, живет в коляске. Она была такой капризной девушкой, но, когда случилась беда, жена стала у руля бизнеса, подняла его выше, чем муж. Но это редкий случай. И у меня есть вопрос: как теперь мужчина может отличить девушку от ее подруги? Они же одинаковые! Губы уточкой, глазки кошечкой, щечки, как у скелетика, все одинаково накрашены.

- Вы против пластики?

- Я не против пластики. Более того, я бываю в военном госпитале Бурденко, в челюстно-лицевом отделении, я связана и с челюстно-лицевым отделением в НИИ Блохина, где совершенно прекрасные люди, великие пластические хирурги, они собирают человеку лицо после очень тяжелых ранений. Я не против, если речь идет о здоровье. Я понимаю актрис, которые хотят продлить молодость. И девушки-уточки тоже понятны, им хочется стать страшными красавицами. Я их понимаю, но сама пластику делать не хочу. Зачем? Мне 71 год, я не скрываю возраста. Тело стареет, главное, чтобы душа оставалась молодой и радостной.

КСТАТИ

«Вешу 45 кило, как в студенчестве»

- Как вы поддерживаете форму? Вы выглядите намного моложе своего возраста.

- Я хожу в фитнес два раза в неделю. Пользуюсь хорошей уходовой косметикой, сейчас много корейских брендов. На мне очень хорошо работают средства средней ценовой категории, чему я очень рада, потому что мой кошелек не страдает и жаба не плачет.

- По-прежнему весите, как в студенчестве, 45 кило?

- Вес не меняется, да. И новые вещи редко покупаю. Мода циклична. Через несколько лет все, что вы выбросили, опять станет модным. Я уже в пятый раз вынимаю брюки из дальней кладовки, синие в белый горошек. И снова по моде одета.

- Похоже, вы особо не горевали по поводу ухода западных брендов?

- Я и не пользовалась тяжелым люксом. Мне думается, что платье не должно стоить, как загородный дом. Сейчас появилось много молодых дизайнеров, например Botrois, Masterpeace. Я их очень люблю, ткани, пошив - все прекрасно. И цена нормальная. Зачем мне тратить большие деньги за ярлычок, который пришит к одежде? Я за российских дизайнеров!

Первые детективы Донцовой были написаны в реанимации онкоцентра и изданы в конце 90-х. А спустя несколько лет Дарья стала одним из самых продаваемых российских авторов. Фото: Личный архив

КОШЕЛЕК

«Пенсия уходит поклоннице»

- Как Дарья Донцова тратит свою пенсию?

- Много лет тому назад одна женщина (она была первой, кто тогда еще по обычной почте прислал мне письмо) рассказала, как любит мои книги. И мы подружились. Она живет в провинции, у нее маленькая пенсия. Я пересылаю ей свою, ну и прибавляю к ней денежки.

- Пенсия большая у вас?

- 19 тысяч 560 рублей. Есть звания народный артист, архитектор, художник и так далее. Они дают прибавку к пенсии. А звания заслуженный или народный у писателей нет. Поэтому у литераторов нет никаких пенсионных доплат. Писатель, который имеет ордена, медали, наверное, получает доплату. Но у меня нет никаких государственных наград, поэтому получаю пенсию, как у всех.

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

«Приклеилась в супермаркете к фруктам»

- Помню, в вашей семье была традиция отмечать ваш день рождения во Франции...

- Во Францию и сейчас можно долететь, но я не люблю самолеты.

- У вас аэрофобия?

- Нет, не сказать, что это фобия. Если надо, я закрою глаза, возьму молитвенник и полечу. Просто в салоне все гудит, самолет трясется, туалет, как правило, ужасный. Я один раз заперлась в уголке задумчивости и не могла оттуда выйти, долго стучала в дверь и плакала: «Выньте меня отсюда». Я вообще мастер попадать в смешные ситуации.

- Кажется, что вы просто дама-часы, у вас все очень четко.

- Да, я прихожу всегда вовремя, никогда не опаздываю. Но кто провалился между поездом и платформой на станции метро «Белорусская»? Стою в метро, народу тьма, идет поезд. И толпа меня так толкнула, что я начала проваливаться между поездом и платформой. Благо меня кто-то за воротник схватил и поставил на перрон. Поезд уехал. Я пытаюсь идти и понимаю, что у меня нет каблуков. То есть человек меня выдернул в очень хорошую минуту, иначе мне бы ноги оторвало. А я даже не знаю, кто он!

А как я приклеилась в супермаркете к муляжам фруктов? Захожу туда, вижу подносик, на нем лежат очень красивые яблоки. Подумала, что они настоящие, ручонку-то протянула, а потом понимаю, что ни взять их не могу, ни руку отпустить.

Это, оказывается, был муляж, который недавно поставили для красоты. И, видимо, клеем каким-то он был обмазан... А может, и краской...

- Как вас отлепили?

- Какой-то штукой побрызгали и освободили. Но те, кто вернул мне свободу, тихо и радостно хихикали.