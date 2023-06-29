Мать колола 8-летней дочке ботокс ради победы на конкурсах красоты. А потом девочка пропала

Бритни верила, что главное в жизни - красивая внешность. Фото: СОЦСЕТИ

Бритни, как и другие восьмилетние девочки, любила танцевать под песни Lady Gaga, наряжаться и торчать перед зеркалом. Но было кое-что еще, не свойственное детям ее возраста. Раз в три-четыре месяца девочка забиралась в косметическое кресло и замирала, пока ее мать, 34-летняя Керри Кэмпбелл, готовила ботокс для инъекций.

Амбиции против детства

Керри Кэмпбелл, а по паспорту Шина Аптон, еще в первые годы жизни своей дочки-малютки разглядела в ней будущую звезду мировых подиумов. И, видимо, покорение олимпа глянца косметолог из Сан-Франциско перепутала со спортом. Маленькая Бритни стала завсегдатаем детских конкурсов красоты, где не соревнуются дети, а меряются своими амбициями мамочки. Кроха вряд ли до конца понимала, зачем ей нужны эти конкурсы. Зато наверняка знала ее мать, считая, что помогает дочке стать знаменитой моделью, актрисой или певицей. Увы, вразумить Керри было некому. Отец Бритни умер, когда малышке было четыре года.

«Поможет стать звездой»

Во время эфира утреннего шоу «Доброе утро, Америка» Керри рассказала, что колет дочери ботокс, чтобы у той не было ни единой морщинки на лице в ее восемь лет. А также проводит ей депиляцию воском, чтобы предотвратить появление волос на ногах. И все ради того, чтобы у Бритни были преимущества перед конкурентками на конкурсах красоты.

- То, что я делаю, поможет ей стать суперзвездой! - заявляла Керри. - Я хочу, чтобы у Бритни был лучший старт в жизни.

Сама Бритни простодушно призналась, что уколы ботокса довольно болезненны, но, видимо, под влиянием матери уверовала, что именно они помогут ей прослыть первой красавицей Америки. По словам ее мамы, малышка первая пожаловалась ей на морщины, заметив их в зеркале.

- Я не думаю, что морщины - это хорошо для маленьких девочек, - говорила Бритни. - Раньше от уколов было больно, но теперь я уже меньше плачу.

В разговоре с журналистами Бритни заявила, что через несколько лет хочет сделать операцию на груди и носу, дескать, именно этого ей не хватает, чтобы стать «настоящей звездой». Но ее планам осуществиться не удалось.

Керри Кэмпбелл готовила дочь к блестящему будущему. Фото: СОЦСЕТИ

Удар по здоровью и психике

После выхода в эфир интервью сотни жителей Сан-Франциско просто оборвали горячую линию по вопросам жестокого обращения с детьми. И девочку забрали работники службы защиты детей.

- Для мамы это довольно необычно - делать инъекции ботокса восьмилетнему ребенку, это повод для проведения расследования, - сказал директор департамента социальных служб Сан-Франциско Трент Рорер. К обсуждению подключились дерматологи и детские психологи. Врачи отмечали, что в редких случаях ботокс колют и детям, например, при коррекции косоглазия или неврологических расстройствах. Но в случае со здоровыми детьми он может быть опасен как в физическом плане, так и в психологическом.

- Послание, которое посылает своей дочери мать, звучит так: ты недостаточно хороша. То есть она отдает предпочтение внешней физической красоте дочери, - поясняет детский психиатр калифорнийского Тихоокеанского медицинского центра Лора Дэвис.

Но, судя по всему, ботокс - лишь малая толика закулисья детского модельного бизнеса. Американская модель, победительница конкурсов красоты Лорен Грин рассказала, что дети, втянутые «сумасшедшими мамочками» в модельные шоу, подвергаются жуткому давлению. Они с младых ногтей пользуются вставными зубами, чтобы скрыть выпавшие молочные, постоянно наносят автозагар и ходят с тонной косметики на лице. «Это все для того, чтобы маленькие девочки казались не такими уж и маленькими».

Поменяла имя?

В итоге служба защиты детей лишила Керри Кэмпбелл родительских прав. Ее обвинили в жестоком обращении с дочерью. Бритни передали на попечение родственникам. Спустя несколько месяцев журналисты шоу «Доброе утро, Америка» отправились в дом к Керри, чтобы проверить, соблюдается ли решение властей. Девочки там и правда не оказалось, а источник, близкий к семье, якобы подтвердил, что Бритни с мамой не живет, но с ней все хорошо. С тех пор прошло уже больше 10 лет, и следы девочки совершенно потерялись.

Как ни разыскивали ее журналисты - безрезультатно. Не исключено, что Бритни поменяла имя, чтобы избежать лишнего внимания к своей персоне. Одно ясно: в конкурсах красоты она больше не участвует, а суперзвездой так и не стала. Зря только мама старалась...

На сцене и в жизни

На снимках с конкурсов Майли выглядит старше своих лет. Фото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

Индустрия детских конкурсов красоты в США поставлена на широкую ногу. Некоторые родители выводят своих детей на подиум, буквально едва те научились ходить. Но странно и страшно даже не это, а то, что буквально с самых младых ногтей на этих юных девчушек накладывают тонны макияжа, надевают яркую кричащую одежду и учат подражать соблазнительной походке взрослых моделей. Недавно в одном из таких конкурсов победила 10-летняя Майли Корт, которая в одном из выходов копировала образ... девушки легкого поведения из фильма «Красотка».

А вот Майли без укладки и макияжа. Обычный ребенок! Фото: СОЦСЕТИ

Вы видите фотографии Майли в сценическом гриме и костюме и в обычной жизни. Согласитесь, в своем естественном образе девочка выглядит по-настоящему живым, симпатичным ребенком. А вот от кукольного макияжа и наряда веет чем-то не вполне пристойным. Может быть, не стоит травмировать детскую психику и слишком рано обучать девочек «продавать» свой образ со сцены и сверкать голливудской белозубой, но фальшивой улыбкой?