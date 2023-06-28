Канадские и британские парламентарии опозорились в разговоре с Вованом и Лексусом

От имени бывшего украинского президента Петра Порошенко Вован и Лексус поговорили с теневым министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Линдоном Лэмми. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) обратили свое внимание на присутствие в политической системе некоторых западных стран т.н. теневых правительств. Так, например, в британском парламентаризме оппозиционное теневое правительство имеет статус официального, а члены теневого правительства призваны там быть «тенями» действующих министров и таким образом контролировать их работу.

От имени бывшего украинского президента Петра Порошенко Вован и Лексус поговорили с теневым министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Линдоном Лэмми. И тот признал, что «если Украина подаст заявку вступление в НАТО или по ускоренной процедуре будет принята — это отрицательно скажется на результатах дальнейших переговоров или гарантиях безопасности, которые [Украине] будет необходимо дать».

Дэвид Линдон Лэмми. Фото: parliament.uk

Заодно теневой министр умудрился опозориться: «Порошенко» попросил его гарантировать, что Великобритания не признает Урал и Дагестан российскими территориями.

- Да, конечно, мы не собираемся уступать никакие [украинские] территории России. Мы заняли очень жёсткую позицию, — гордо заявил член Лейбористкой партии.

Коллега британца, теневой министр иностранных дел Канады Майкл Чонг, с которым также поговорили Вован и Лексус, озабочен силой России в Арктике.

- Хотя мы располагаем на Севере, в Арктике, примерно такими же территориями, как и Россия, наше присутствие в этом регионе меньше, чем у России, потому что мы недостаточно инвестировали в это. Мы считаем, что Россия рассматривает свои северные арктические воды как самую важную сферу своего влияния. Именно поэтому у неё на севере есть 40 ледоколов, средства нанесения удара ядерным оружием, судоходный путь и именно поэтому у неё так много поселений на территориях рядом с Арктикой. У Канады такого присутствия нет: у нас нет глубоководного морского порта, и наш военно-морской потенциал крайне скуден. В отношении задачи завоевания господства в воздухе, я полагаю, а нас хорошие перспективы, во многом благодаря нашему военному соглашению с США. Но когда речь идёт о военно-морском потенциале, когда речь идёт о местных поселениях, у нас всё ужасно, — пожаловался он.

Майкл Чонг, как оказалось, озабочен силой России в Арктике. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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