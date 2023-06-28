Такер Карлсон отхлестал Зеленского и власти Киева: "Демократия на Украине отменена"

Такер Карлсон. Фото: Zuma/TACC Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Очередной, седьмой по счету эпизод своего нового шоу «Такер на Твиттере» ведущий американский журналист Такер Карслон почти целиком посвятил Украине и России.

Карлсон начал программу с вопроса – а почему, собственно, мы должны сражаться с Россией? И предположил, что, возможно, для того, чтобы семья Байденов смогла решить все свои финансовые проблемы. А затем предложил еще одну версию (ее часто озвучивают действующие американские политики как единственно верную): конфликт против России и безоговорочная поддержка Украины – это битва за демократию.

- Но какая же это демократия? За что сражаемся? – вопросил Карслон. – Зеленский отменил выборы! Демократия в Украине отменена.

Он напомнил, что история показывает – военный конфликт за демократию обеспечивает обратный эффект. И в названии, которое журналист дал этому выпуску, он прямо указывает – «Война за демократию приводит к диктатуре».

Кстати, одной из первых этот выпуск прокомментировала конгрессвуман от Республиканской партии Марджори Тейлор-Грин:

- Десятимиллионный раз требую – нет финансированию конфликта на Украине! Зеленский отменил выборы. Это демократия? Как можно финансировать нацистов на Украине? Это ли американский путь? – написала она в Твиттере.