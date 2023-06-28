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В мире28 июня 2023 8:11

Франция в огне: массовые беспорядки вспыхнули из-за убийства подростка полицией

Полиция задержала 24 человека во время массовых беспорядков во Франции
Максим ПЛОТНИКОВ
Полиция задержала 24 человека во время массовых беспорядков во Франции

Полиция задержала 24 человека во время массовых беспорядков во Франции

Фото: REUTERS

Нантер, мирный пригород Парижа, оказался в центре внимания мировых СМИ после того, как здесь разгорелись массовые беспорядки. Как сообщает BFMTV, причиной протестов стало убийство 17-летнего подростка по имени Наэль, который отказался подчиниться требованиям полицейских.

Спустя несколько часов после кровопролития в Нантере прозвучали призывы к возмездию, и десятки жителей района Дефанс, где произошла трагедия, вышли на улицы. Они разбили автобусные остановки и подожгли мусорные баки в нескольких сотнях метров от дома погибшего подростка. В самом центре района столб дыма поднялся от пожара, охватившего строительную площадку. Не менее 24 человек были задержаны, в том числе за попытку забросать полицейских камнями и петардами.

В ответ на вспыхнувшие беспорядки правительство решило направить туда дополнительные силы полиции, включая отряды специального реагирования.

В ответ на вспыхнувшие беспорядки правительство решило направить туда дополнительные силы полиции, включая отряды специального реагирования.

Фото: REUTERS

В дальнейшем толпа протестующих разделилась на две большие группы. Одна решила преградить путь полиции, возведя баррикады вокруг района. Другая направилась к полицейскому участку, проводя стихийную демонстрацию и скандируя антиполицейские лозунги. В результате столкновений более 20 полицейский пострадали, разогнать толпу удалось только при помощи слезоточивого газа.

Нантер, мирный пригород Парижа, оказался в центре внимания мировых СМИ после того, как здесь разгорелись массовые беспорядки.

Нантер, мирный пригород Парижа, оказался в центре внимания мировых СМИ после того, как здесь разгорелись массовые беспорядки.

Фото: REUTERS

Масла в огонь добавили известия, что полицейский пытался замаскировать убийство подростка. Согласно представленной правоохранителями версии, полицейский патруль остановил желтый Mercedes AMG, который якобы нарушил несколько правил дорожного движения. В ходе разговора с силовиками водитель внезапно напал на них, заставив одного из полицейских сделать выстрел.

Однако очевидцы, присутствовавшие на улице в тот момент, полностью опровергают эти данные. По их словам, полицейский направил свое оружие на водителя, а когда машина завелась и начала движение, он сделал выстрел. При этом свидетели утверждают, что между сотрудниками правопорядка и водителем не было никакой стычки, а стрельба была незаслуженной и безосновательной.

Спустя несколько часов после кровопролития в Нантере прозвучали призывы к возмездию, и десятки жителей района Дефанс, где произошла трагедия, вышли на улицы.

Спустя несколько часов после кровопролития в Нантере прозвучали призывы к возмездию, и десятки жителей района Дефанс, где произошла трагедия, вышли на улицы.

Фото: REUTERS

На появившемся в социальных сетях видео также видно, что машина погибшего остановилась, после чего двое сотрудников правопорядка встали у ее переднего стекла, а один из них схватил подростка за руку. На видео слышна фраза: «Вы получите пулю в голову». Когда парень снова завел автомобиль, полицейский выстрелил в упор ему прямо в грудь. Затем машина проехала несколько метров и врезалась в столб.

Согласно отчету следователей, пуля попала подростку в левую часть груди и, несмотря на массаж сердца, реанимировать его не удалось. Еще один несовершеннолетний, сидевший в машине, был задержан, а третий сбежал, его разыскивают.

Чтобы хоть немного успокоить восставших французов, стрелявший полицейский был взят под стражу по обвинению в умышленном убийстве. Однако префект полиции Парижа Лоран Нуньес попытался оправдать действия правоохранителей, заявив, что они должны были «взять машину под свой контроль».

В самом центре района столб дыма поднялся от пожара, охватившего строительную площадку. Не менее 24 человек были задержаны, в том числе за попытку забросать полицейских камнями и петардами.

В самом центре района столб дыма поднялся от пожара, охватившего строительную площадку. Не менее 24 человек были задержаны, в том числе за попытку забросать полицейских камнями и петардами.

Фото: REUTERS

«Водитель, который сначала выключил двигатель, снова завел автомобиль, а затем уехал. Именно в этом контексте полицейский применил огнестрельное оружие. Однако его поступок, конечно, вызывает вопросы», – подчеркнул Нуньес.

Однако эти заявления никак не погасили волну протестов. Сейчас они уже перекинулись на пять городов, входящих в состав столичного региона Иль-де-Франс. В ответ на вспыхнувшие беспорядки правительство решило направить туда дополнительные силы полиции, включая отряды специального реагирования.

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