Франция в огне: массовые беспорядки вспыхнули из-за убийства подростка полицией

Полиция задержала 24 человека во время массовых беспорядков во Франции Фото: REUTERS

Нантер, мирный пригород Парижа, оказался в центре внимания мировых СМИ после того, как здесь разгорелись массовые беспорядки. Как сообщает BFMTV, причиной протестов стало убийство 17-летнего подростка по имени Наэль, который отказался подчиниться требованиям полицейских.

Спустя несколько часов после кровопролития в Нантере прозвучали призывы к возмездию, и десятки жителей района Дефанс, где произошла трагедия, вышли на улицы. Они разбили автобусные остановки и подожгли мусорные баки в нескольких сотнях метров от дома погибшего подростка. В самом центре района столб дыма поднялся от пожара, охватившего строительную площадку. Не менее 24 человек были задержаны, в том числе за попытку забросать полицейских камнями и петардами.

В ответ на вспыхнувшие беспорядки правительство решило направить туда дополнительные силы полиции, включая отряды специального реагирования. Фото: REUTERS

В дальнейшем толпа протестующих разделилась на две большие группы. Одна решила преградить путь полиции, возведя баррикады вокруг района. Другая направилась к полицейскому участку, проводя стихийную демонстрацию и скандируя антиполицейские лозунги. В результате столкновений более 20 полицейский пострадали, разогнать толпу удалось только при помощи слезоточивого газа.

Нантер, мирный пригород Парижа, оказался в центре внимания мировых СМИ после того, как здесь разгорелись массовые беспорядки. Фото: REUTERS

Масла в огонь добавили известия, что полицейский пытался замаскировать убийство подростка. Согласно представленной правоохранителями версии, полицейский патруль остановил желтый Mercedes AMG, который якобы нарушил несколько правил дорожного движения. В ходе разговора с силовиками водитель внезапно напал на них, заставив одного из полицейских сделать выстрел.

Однако очевидцы, присутствовавшие на улице в тот момент, полностью опровергают эти данные. По их словам, полицейский направил свое оружие на водителя, а когда машина завелась и начала движение, он сделал выстрел. При этом свидетели утверждают, что между сотрудниками правопорядка и водителем не было никакой стычки, а стрельба была незаслуженной и безосновательной.

Спустя несколько часов после кровопролития в Нантере прозвучали призывы к возмездию, и десятки жителей района Дефанс, где произошла трагедия, вышли на улицы. Фото: REUTERS

На появившемся в социальных сетях видео также видно, что машина погибшего остановилась, после чего двое сотрудников правопорядка встали у ее переднего стекла, а один из них схватил подростка за руку. На видео слышна фраза: «Вы получите пулю в голову». Когда парень снова завел автомобиль, полицейский выстрелил в упор ему прямо в грудь. Затем машина проехала несколько метров и врезалась в столб.

Согласно отчету следователей, пуля попала подростку в левую часть груди и, несмотря на массаж сердца, реанимировать его не удалось. Еще один несовершеннолетний, сидевший в машине, был задержан, а третий сбежал, его разыскивают.

Чтобы хоть немного успокоить восставших французов, стрелявший полицейский был взят под стражу по обвинению в умышленном убийстве. Однако префект полиции Парижа Лоран Нуньес попытался оправдать действия правоохранителей, заявив, что они должны были «взять машину под свой контроль».

В самом центре района столб дыма поднялся от пожара, охватившего строительную площадку. Не менее 24 человек были задержаны, в том числе за попытку забросать полицейских камнями и петардами. Фото: REUTERS

«Водитель, который сначала выключил двигатель, снова завел автомобиль, а затем уехал. Именно в этом контексте полицейский применил огнестрельное оружие. Однако его поступок, конечно, вызывает вопросы», – подчеркнул Нуньес.

Однако эти заявления никак не погасили волну протестов. Сейчас они уже перекинулись на пять городов, входящих в состав столичного региона Иль-де-Франс. В ответ на вспыхнувшие беспорядки правительство решило направить туда дополнительные силы полиции, включая отряды специального реагирования.