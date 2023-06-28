Зеленскому приказали закрыть рот: главу Украины ждет очередное унижение

С каждым днем саммит НАТО в Вильнюсе все ближе и ближе, а надежд у Киева, что на нем они получат желаемое (приглашение вступить в альянс или хотя бы обещание этого вступления с "открытой датой") – все меньше и меньше. Фото: REUTERS

С каждым днем саммит НАТО в Вильнюсе все ближе и ближе, а надежд у Киева, что на нем они получат желаемое (приглашение вступить в альянс или хотя бы обещание этого вступления с "открытой датой") – все меньше и меньше.

- Мы отдаем себе отчет в том, что во время горячей фазы (конфликта) принятие единогласного политического решения маловероятно, - заявил министр обороны Незалежной Алексей Резников в интервью газете Financial Times, но не смог удержаться от того, чтобы не пожаловаться. - Главным аргументом для приглашения Киева в НАТО является тот факт, что Украина – единственная страна в мире, которая имеет боевой опыт сдерживания русских и применяет для этого оружие НАТО. Какой еще аргумент нужен, чтобы пригласить Украину в НАТО?

- Мы понимаем, что в условиях масштабного конфликта точную дату назвать невозможно. Но это станет возможно, если позволит ситуация с безопасностью. Мы хотели бы получить абсолютно четкий сигнал, который бы зафиксировал путь Украины к членству в НАТО. Если сейчас продолжать политику открытых дверей, мы дадим плохой сигнал России, что она может продолжать все вещи, которые сейчас творит в Украине каждый день, - подпевает Резникову и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Правда, этот фигурант считает, что главный тормоз в движении Незалежной в Североатлантический альянс не США, а Германия. И считает, что берлину ничего не стоит "принять историческое решение и пересмотреть свою позицию" – Мы Украина - прим. авт.) готовы продолжать консультации, встречаться с нашими партнерами, если остались какие-либо вопросы.

Не хотят, никак не хотят признать то, что очевидно всем. Что уже уяснил для себя даже глава МИД Украины Дмитро Кулеба (это не только ругательство, но и фамилия, если кто не знал). Которому с горечью пришлось признать, что Киев не получил приглашения даже на саммит НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля.

- Мы получили приглашение, но не на сам саммит, а принять участие в совете НАТО-Украина, который пройдет на полях саммита, - отметил Кулеба в интервью CNN, но снова заладил все ту же песню, что, дескать, "есть все условия для приглашения Украины в НАТО, однако некоторые страны не поддерживают такой шаг, поскольку опасаются эскалации". А вот Киев, по словам украинского министра, придерживается "прямо противоположного мнения". И Совет Украина – НАТО, которым на Западе планируют заменить одноименную Комиссию, как считает Кулеба, это совсем не то, чего ждут в Киеве, несмотря на все заверения о "повышении статуса и углублении сотрудничества". Которые сейчас продолжают щедро отсыпать в украинскую корзину и в Вашингтоне, и в Брюсселе, и в западноевропейских столицах.

Между тем, Запад снова дал понять, что его совершенно не волнуют украинские "мрии", и ничто не сможет изменить занятую им позицию. И, хотя Ермак и Зеленский не оставляют надежду получить приглашение о вступлении в НАТО, и даже в упрощенном порядке, по свидетельству информированных украинских источников, Администрация Байдена предупредила Офис Президента Украины, чтобы Киев "не нагнетал трек с НАТО". У Зеленского должны принять создание совета Украина-НАТО как свидетельство высокого результата сотрудничества и доброй воли Запада, а сам Зеленский обязан присутствовать в Вильнюсе, причем, без выставления каких-либо предварительных условий и "хотелок".

Стань в углу и не мявкай, одним словом. Скажешь, что разрешат, когда очередь дойдет до обслуги.