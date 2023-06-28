Снова разделась: в Сеть попали кадры интимной сцены Кристины Асмус

Кристина Асмус снялась обнаженной в новом сериале "Райцентр" Фото: Борис КУДРЯВОВ

У любителей отечественных фильмов и сериалов уже появилась своя примета: если в кадре появляется Кристина Асмус - жди обнажёнки. Стройная, сексуальная и гибкая (в прошлом Асмус - кмс по спортивной гимнастике) актриса не смущается использовать тело как рабочий инструмент: она оголялась в комедии "Что творят мужчины", драме "Китобой", нашумевшем "Тексте"... Вот и в новом сериале "Райцентр" экс-супруга Гарика Харламова вновь показала все свои достоинства.

В чёрной комедии, где на каждом шагу - криминал, убийства и подставы, сценаристы нашли место и для "клубнички", прописав интимную сцену в бане. Партнером Асмус стал актер Иван Добронравов, а сам процесс занял всего несколько секунд. Впрочем, прелести Кристины сериал не спасли: Сеть полна негативных отзывов, самый распространенный из которых - "А что это было?!".

Кристина Асмус в сериале "Райцентр". Фото: стоп-кадр.

Сама же актриса расстаралась в соцсетях, пиаря проект. Особая гордость Асмус - образ её героини с кудрями-"дошираком" на голове, который звезда придумала сама.

- Афрокудри, длинные красные острые ногти со стразами, наращенные ресницы - всего этого требовал образ Милки в "Райцентре", - рассказала актриса. - Я хотела еще татуировку на крестце и вмонтировать себе стразик в зуб - режиссер сказал: "Уже перебор, остановись". Но моя героиня не могла быть бытовой. Она застряла где-то в нулевых, вообще не развивается. Милка смелая и страстная, королева деревенской школы, но конкретно ... (сумасшедшая. - Ред.). Образ яркий и дикий, как и весь наш сериал.

Кристина Асмус в сериале "Райцентр". Фото: стоп-кадр.

Между тем, Кристина наверняка уже не помнит, как всего три года назад зареклась сниматься даже в белье. Тогда из-за слишком откровенной и документальной сцены в фильме "Текст" актрису и её тогдашнего мужа Гарика Харламова буквально затравили: поборники морали угрожали расправой, требовали отобрать у звезды дочь и настаивали на разводе артистов.

- Мне страшно, - признавалась тогда Асмус, рыдая во время интервью. - Более того, у меня через неделю должны начаться съемки, где есть сцены в белье, не таких смелые, но я все равно подумываю от этих съёмок отказаться. Хватит с меня таких сцен. У меня сейчас в жизни тяжелый моральный выбор. И я не о зрителе думаю, я берегу свою семью. И для Гарика, наверно, это будет определенный показатель - что я готова отказаться от карьеры ради семьи. Что мне дороже его нервы, его репутация. Он мне об этом не говорит, но я знаю, что ему тяжело и очень неприятно от всех этих комментариев...

Впрочем, нервы Харламова беречь уже ни к чему: вскоре после скандала с "Текстом" пара развелась. Но и свободной Асмус назвать нельзя: она встречается с коллегой по театру Романом Евдокимовым, который на шесть лет младше.