Вышла замуж за миллионера после смерти: как убийцам бизнесвумен удавалось три года убеждать всех, что она жива

От имени Светланы Халяповой кто-то в течение трех лет писал ее друзьям, рассказывая о свадьбе с миллионером из Италии Фото: СОЦСЕТИ

Пожалуй, до этой истории казалось, что единственные «клиенты» черных риелторов - одинокие алкоголики. Опустившийся человек без родных и близких, владеющий при этом жилплощадью - легкая жертва. В лучшем случае таких вывозили куда-нибудь в провинцию, покупая копеечные избушки на курьих ножках взамен столичных квадратных метров (главное было в процессе переговоров щедро подливать в стакан). В худшем - люди после визита к нотариусу и оформления сделки бесследно исчезали в ближайшем лесу. Искать никто не будет! Труп, который спустя несколько лет случайно обнаружат грибники, запишется как «неустановленное лицо».

История москвички Светланы Халяповой показывает, что исчезнуть может каждый. Даже если ты очень богатая женщина с кучей знакомых... Просто «не повезло» стать владелицей нескольких дорогих московских квартир, на которые кто-то алчно нацелился.

«Я ВЫШЛА ЗАМУЖ И УЕХАЛА В ИТАЛИЮ!»

- Света три года переписывалась с нами, убеждая, что она вышла замуж за итальянского миллионера и счастливо живет за границей, путешествуя по всему миру, - рассказывает подруга Халяповой Ольга Панченко. - А потом мы поняли, что это не она пишет...

Об этом триллере сайт KP.RU уже писал. А теперь стали известны новые подробности.

Итак, Светлана Халяпова переехала в Москву из Уфы еще в 2000-х. Работала в дорогом ресторане восточной кухни официанткой, затем стала менеджером, затем - управляющей. В какой-то момент ушла в свободное плавание, открыла фирму по кейтерингу (организация выездных банкетов, «шведских столов» и все такое), обзавелась денежной клиентурой с Рублевки.

Бизнес получился настолько успешным, что в какой-то момент Светлана стала прикидывать, как приумножить лежащие на банковских счетах капиталы. А какой самый выгодный бизнес в Москве? Недвижимость, конечно! Вот и стала Халяпова еще на стадии котлована покупать квартиры в новостройках, сама разрабатывала дизайн, ремонтировала и продавала с хорошей выгодой. По данным KP.RU, по такой системе за несколько лет были куплены и проданы как минимум четыре квартиры в разных районах Москвы - Ботанический сад, Сокол, Алтуфьево, Северное Бутово.

В общем, завидная невеста! Но с личной жизнью как раз-таки была проблема. Халяпова когда-то была замужем - еще в Уфе. Но пара разошлась, так и не заведя детей. В последние годы у успешной и красивой бизнесвумен бывали романтические отношения с не менее успешными мужчинами, но до свадьбы так и не дошло.

В 2017 году Светлана внезапно прекратила общение с компанией друзей, с которыми раньше регулярно встречалась в Москве. На расспросы в мессенджерах отозвалась лишь спустя несколько месяцев: я вышла замуж и уехала в Италию!

ДОЛГИ И РОДСТВЕННИКИ

При этом на все просьбы созвониться, поговорить голосом - отговорки: сейчас неудобно, не могу, попозже.

Друзья пожали плечами: главное, что Света счастлива. Не хочет общаться - ну что ж тут поделать. Остается только порадоваться за то, что все сложилось...

В 2020-м все-таки решили, что дело нечисто. Один из друзей, Дмитрий Жуков, поехал на квартиру Светланы у метро Пролетарская и обнаружил, что в двушке живут посторонние люди, а почтовый ящик распух от долговых счетов по коммуналке на 100 с лишним тысяч рублей. На педантичную Светлану Халяпову это было совсем непохоже.

Жуков рассказывает, что первый звоночек был намного раньше:

- Как-то раз я приезжал в сумерках мимо дома Светы, глянул на окна ее квартиры и увидел свет. Она мне писала, что уехала. А в квартире тогда кто? Позвонил в домофон. Ответила женщина. Я попросил позвать Свету. «Она уехала в Италию». - «А вы тогда кто?» - «Родственники».

Жуков тут же написал Халяповой в Вотсапе: «В твоей квартире посторонние?» Ответ пришел довольно быстро: «Не переживай, это мои родственники, приглядывают за квартирой».

ВЕРСИЯ С СОКОЛОВЫМ

Жуков вроде как успокоился. Но после обнаружения долговых квитков долго стучал-звонил в дверь квартиры Халяповой, а когда никто не открыл, пошел по соседям. Те новых жильцов прекрасно знали. Рассказали: после Светланы здесь несколько лет жила семейная пара, а потом начали появляться странные люди с бандитскими лицами.

К удивлению Жукова, жильцом квартиры Халяповой оказался... рабочий, который ремонтировал для нее квартиры под продажу. Соседям Владислав Соколов говорил, что является «управляющим» - сдает квартиры Халяповой (помимо двушки на Пролетарке женщина владела двумя новыми студиями в элитном ЖК на территории Новой Москвы) и каждый месяц отправляет ей в Италию деньги. А жена Соколова представлялась всем родственницей хозяйки.

И все это было максимально странно.

На данный момент известно, что изначально Халяпова действительно сдала Соколову квартиру сама. По одной из версий, в 2017 году женщина приехала к нему на разговор и была убита. Жена Соколова Мария проговорилась знакомой, что однажды пришла домой с работы, а муж ей заявил: задушил Светлану, тело женщины спрятал в диване, надо придумать, как от него избавиться... Ночью якобы сумел засунуть хрупкую Халяпову в большую спортивную сумку и куда-то вынес.

Стоп. Если Халяпова была убита еще в 2017-м, с кем же тогда ее друзья переписывались до 2020-го?

ЗНАКОМСТВО В САМОЛЕТЕ

Владислав Соколов - уроженец Узбекистана. На родине, как говорят друзья, даже успел отсидеть за убийство. В небольшом уральском городке Кушва женился. В 2015-м пара переехала на заработки в Москву. Заниматься ремонтом квартир Халяповой Соколова позвал земляк из Узбекистана Рашит Галяутдинов.

Сам Рашит, к слову, на допросе заявил, что очень сильно удивился, когда узнал, что Владислав с женой живет в квартире хозяйки. Не ожидал, мол, от Светланы, что пустит в квартиру с дизайнерским ремонтом обычного работягу.

При этом все соглашаются в одном: в течение трех лет переписываться от имени Халяповой с друзьями он бы явно не смог. Не интеллектуал, так скажем - едва школу закончил.

По версии следствия, Соколов мог избавиться от Светланы ради квартиры, но наперед не просчитал. И уже потом начал искать людей, которые могли бы помочь перепродать квартиру убитой женщины. «Профессионалов» своего дела.

Источник в правоохранительных органах сообщает, что за тремя квартирами Халяповой в последние годы завернули охоту сразу несколько групп черных риелторов.

В который уже раз задаю один и тот же вопрос друзьям Халяповой: ну неужели в течение нескольких лет ничего не казалось в этих переписках странным? Разводят руками.

Судя по всему, тот, кто общался от имени Халяповой, предварительно хорошо подготовился. Писал не наобум! Изучил переписки женщины с каждым из друзей. Потому, например, общаясь с Ольгой Панченко «Светлана» упоминала о ее (Ольги) сложностях в личной жизни, а Жукову писала четкими и строгими предложениями, как раньше.

Более того, слова про замужество и Италию не вызвали у друзей вопросов, потому что ранее Светлана сама об этом говорила. Лично и в переписках. Получается, сама невольно подсказала своим предполагаемым убийцам сценарий!

- Во время нашего последнего телефонного разговора Света сказала мне, что выходит замуж, - вспоминает Ольга Панченко. - Сказала, что это очень хороший мужчина, с которым они познакомились в самолете. Итальянец. У него большой бизнес.

- Мне она тоже сообщила, что есть некий надежный мужчина, но не уточняла, из какой страны, - подтверждает Дмитрий Жуков.

Поэтому рассказам про Италию никто особо и не удивился.

- Света по несколько раз в год летала в Италию. Ей очень нравилось эта страна, - говорит Панченко.

СОРИЛА ДЕНЬГАМИ

По словам источника в следствии, последний раз Светлана Халяпова пересекала границу России в 2016 году - вернулась в Москву как раз из Италии. И больше не выезжала.

Силовики, конечно, пробили телефон Халяповой. До 2020 года он был активен в Москве, затем пропадал из сети и вновь включался в районе Екатеринбурга. Так было несколько раз.

При этом соседи Марии Соколовой по пятиэтажке в Кушве уверяют, будто несколько лет назад женщина возвращалась в родной город с большой суммой денег - буквально ссорила ими, закупаясь в магазинах, говорят. Не исключено, что тратила свою долю от продажи одной из квартир Светланы Халяповой?

Сейчас местонахождение Владислава и Марии Соколовых неизвестно. В органах сообщают, что мужчина объявлен в розыск.

«ЗАЖРАЛАСЬ НАША МОСКВИЧКА!»

Черным риелторам удалось несколько раз перепродать по поддельным документам только одну из студий Халяповой в Новой Москве. Сделки по двум другим квартирам были приостановлены благодаря активности друзей, которые написали заявления в полицию.

Почему Халяпову не искали родственники? Родители умерли. Из самой близкой родни - тетушка, сводная сестра и двое ее детей.

Оказалось, уфимцы не интересовались судьбой Светланы из-за смертельной обиды: в том же 2017-м она написала всем в Вотсапе, что разрывает отношения и больше не хочет никого знать. Родня, естественно, оскорбилась: «Зажралась наша москвичка!» Теперь-то уже очевидно, что некто, писавший с телефона Светланы, так хитро вывел из игры людей, к заявлениям которых в полиции должны были проявить максимальное влияние. Друзья пишут? Ну мало ли, просто не хочет с ними человек общаться...

На данный момент в этой истории остается очень много вопросов.

Например, почему несмотря на то, что знакомые Халяповой писали заявления об ее исчезновении еще с 2021 года, женщину по факту не искали более двух лет? Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство» лишь две недели назад.

- На данный момент уголовное дело возбуждено по факту безвестного исчезновения женщины, а квалификация по статье «Убийство» - стандартная процедура при исчезновении людей. Доказательств самого убийства пока нет, - сообщил KP.RU источник в правоохранительных органах.

При этом предполагаемый убийца Соколов в бегах. А черные риелторы, которые пытались продать недвижимости миллионерши по липовым документам, под следствием.

КСТАТИ

Версия про 800 миллионов

По словам нашего источника, следователям удалось отследить последние связи Светланы Халяповой до ее исчезновения.

- Мужчина, с которым у Халяповой в последнее время были любовные отношения, по сути управлял российскими активами одного очень крупного бизнесмена со сложной репутацией, так скажем, - рассказал наш собеседник. - Это была довольно долгая и устойчивая связь. В 2016-м бизнесмен начал выводить из России капиталы, а любовник Халяповой как раз отвечал за распродажу его имущества, включая квартиры и особняки. Установлено, что в общей сложности суммарно активы были проданы за более чем 800 миллионов рублей. Деньги - выведены из России. Мужчина Халяповой в том же 2016 году тоже уехал из страны и больше не возвращался.

Так может, он и есть тот таинственный «бизнесмен из Италии», за которого Светлана собиралась замуж? А если женщина действительно начала жизнь с чистого листа, сбежав от прежних знакомых с любимым за границу? Порвала все связи. И живет где-нибудь на островах у теплого моря.

Но с этим никак не бьется тот факт, что из России Светлана Халяпова с 2016 года не выезжала. Это официально.

- Ну хорошо, предположим, что уехала, - рассуждает Дмитрий Жуков. - Но я ни за что не поверю, что при любом уровне доходов этого мужчины Света бросила бы свою недвижимость (по некоторым оценкам, стоимость трех ее квартир - до 40 миллионов рублей) и не вернулась бы за ней за все эти годы. Это очень серьезные деньги, ради которых Света много работала.

Или Халяпова через своего мужчину впуталась в какую-то нехорошую историю? Вопрос открытый.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Может ли Светлана Халяпова быть еще жива

По крайней мере друзьям женщины хочется на это надеяться. Обсуждают между собой, что есть небольшая надежда, что женщину могли похитить и держать где-то, угрожать, чтобы заставить переписать на других людей объекты недвижимости.

- Покупатель квартиры сказал полицейским, что на сделку приезжала женщина, вроде как хозяйка, которая «очень плохо выглядела», - говорит Дмитрий Жуков. - Возможно, Свету могли пичкать какими-то препаратами?

Считается, что Халяпова пропала в 2017 году. То есть, прошло уже шесть лет.

Сложно вспомнить историю, чтоб человека благополучно находили через столько времени.

Но есть другая громкая история последних лет. Осенью 2020 года в Подмосковье убили владельца колбасного завода Владимира Маругова. Оперативникам удалось установить одного из участников убийства. У многоэтажки в Москве был задержан некий Александр Мавриди. А в квартире, которую он снимал, обнаружился... прикованный к кровати наручниками пожилой мужчина. Оказалось - известный в прошлом адвокат Алексей Завгородний. Его держали взаперти в течение двух с лишним лет. За это время пенсионер переписал на своих похитителей две квартиры в Москве, но отказывался по такой же схеме передать им свою самую дорогую недвижимость - особняк в Испании.

В квартире с Завгородним постоянно находился подельник Мавриди, который тоже пошел под суд.

Сколько преступники продолжали держать бы пенсионера, если бы его не нашли силовики? Точного ответа нет.