Тунгусское диво: зачем Никола Тесла изучал карты Сибири

Ореольный бурелом вокруг места взрыва Фото: wikimedia.org

30 июня 1908 года в небе над глухим районом у реки Подкаменной Тунгуски в Восточной Сибири случилось нечто, о чем мы до сих пор вспоминаем и говорим. Основная версия: в атмосферу вторгся метеорит. Может быть, осколок кометы. Может, не упал (кратера нет), а оттолкнулся от атмосферы и отлетел в космос. Может, он был из антивещества, и аннигилировал вчистую (так и не нашли его фрагментов). А может, рассыпался еще в полете, и мелкие кратеры затерялись в тайге.

Спору нет, метеоритная гипотеза отлично подкреплена фактами. Десятки подвижников, которые не боятся гнуса и бездорожья, сделали все, чтобы ее обосновать. Накануне своей безвременной кончины легендарный астроном Виталий Ромейко, который был на Тунгуске десятки раз, говорил мне: «Я близок к тому, чтобы стереть последние белые пятна. Я, кажется, нашел подлинное место падения. Я видел странные воронки. Мне осталось проверить, что у них внутри».

Человека, который знал эти места, как свою родную улицу, больше нет. А вопросы остались. Где все-таки вещество? Те крупицы, которые нашли еще в 1980-е – это они, или к Тунгусскому телу отношения не имеют? Где все-таки кратер? Почему небо над Европой и севером России светилось не только после падения, но и за несколько суток до него? Почему расходятся показания очевидцев?

Неудивительно, что ученые продолжают поиск. И в истинной науке всегда – обязаны! – рождаться альтернативные гипотезы. Иначе это не наука. Одна такая гипотеза утверждает: метеорита не было. А был электрический пробой. Короткое замыкание. Только не между проводами, а между Землей и ионосферой, заряженным слоем на высоте свыше ста километров. И его невольно спровоцировал своими опытами знаменитый изобретатель Никола Тесла. Есть ли здесь хотя бы зерно истины? Давайте разбираться.

Топи Тунгуски, в районе которых упал феномен. Фото: wikimedia.org

ГРОЗА, КОТОРАЯ ИЗМЕНИЛА МИР

Эта история начинается за несколько лет до Тунгусского события, в 1899 году. Маститый изобретатель Никола Тесла начинает «чудить». Он намерен передавать энергию без проводов через Землю. Земля, считает он, будет резонировать, словно барабан, принимая и отдавая гигантские потоки электрической силы. В любом месте ты просто втыкаешь провод в почву, другой подвешиваешь повыше, и все работает.

Свои опыты испытатель проводил в городке Колорадо-Спингс. Он оказался там случайно. В городке была электростанция. На ней стояло оборудование, которое Тесла же и спроектировал. И постоянно что-то ломалось. Ему сказали: «Приезжай, живи, чини, а станцией пользуйся, как своей. У нас потребителей мало. Ночью так вообще никого». Друг, Леонард Кертис, очень кстати снабдил деньжонками. Так все сложилось: деньги ушли на оборудование, а станция по ночам работала только на Теслу.

Изобретатель выстроил сарай. Над ним – высокую мачту, которую венчала сфера. Местные рассказывали, что шар окружало голубое сияние. Иногда у людей прямо под ногами искрила трава. Видели, как Тесла ходил в 30 км от своего сарая и зажигал лампочки, просто прикладывая их к земле. Правду от вымысла не отличить: деревенские считали Теслу «странным профессором» и плели небылицы, сам он в интервью утверждал, что установил контакт с Марсом, а подлинные лабораторные журналы хранил в секрете.

Однако, мы знаем день, когда Теслу озарило предвидение. Знаем из его собственных дневников: 3 июля 1899 года. Возможно, это был роковой день для тех оленеводов, которых разбросало вместе с их оленями Тунгусским взрывом.

Тесла говорил, что свои будущие изобретения видит сразу и физически: они просто висят перед ним в воздухе, словно сотканные из какого-то огня. Силой мысли он может «оживить» видение, заставить двигаться, может «потрогать» виртуальный образ, что-то изменить. Эти управляемые галлюцинации служили тому же, чему сейчас – компьютерные модели. Не сомневаюсь: машину, которая, возможно, породила Тунгусский взрыв, он узрел тогда же, готовую, во всей полноте.

«Это было третьего июля — дату, которую я никогда не забуду, — когда я получил первое убедительное экспериментальное доказательство истины, имеющей огромное значение для прогресса человечества. На западе собралась густая масса сильно заряженных облаков, и к вечеру разразилась сильная буря… Я был готов».

Из дневника Николы Теслы

Всего-то навсего: Тесла вдруг услышал, как радиосигналы от молний то затухают, то усиливаются вновь. Они не должны вести себя так. Молниеносный расчет, прямо в уме: волна, которая исходит от молний – не та, которую предсказал Максвелл и открыл Герц. Она распространяется продольно. Такие волны можно «оседлать», подчинить, загнать в «волшебную бутылку», и заставить служить человеку.

СПРАВКА КП

Согласно теории Максвелла, которая господствует до сих пор, радиоволна распространяется, как волна на пруду от камня. Кругами во все стороны. Вообразите очень длинную пружину, по которой словно бежит волна сжатия. Это и есть продольные волны. Радиоволна так не может. Тесла понял: может. Больше ста лет прошло, а живем, как в мороке. Теория говорит: невозможно. Радиолюбители закапывают свои антенны в землю, связываются со всем миром, и смеются над теоретиками, работая как раз «невозможными» продольными волнами.

Идея Теслы: закачать продольную волну в Землю. Запереть ее там. Пусть бегает вокруг шарика. А точнее – стоит, ведь, войдя в резонанс с планетой, она словно замрет.

Что теоретизировать? Сарай есть, мачта с шаром есть, электростанция в полном распоряжении. Тем же летом взял, и закачал всю мощь генератора в земную твердь. Сжег электростанцию. Оставил всех без света. И Теслу из Колорадо-Спингс, конечно, с позором прогнали.

Никола Тесла Фото: wikimedia.org

А мы задумаемся. Сжечь станцию – это как?

- Тесла не мог создать перегрузку по току, потому что на станции стояли предохранители, они уже тогда были вполне надежны, - говорит кандидат технических наук, легендарный радиоинженер, изобретатель и популяризатор науки Владимир Поляков, - Значит, перегрузил по напряжению. Но где он взял сотни тысяч вольт? Я думаю, взять мог только прямо над головой, в ионосфере, ее потенциал относительно земли – 380 тысяч вольт. Выходит, он создал как бы канал между Землей и ионосферой, и все эти тысячи вольт ударили вниз. Этот импульс и сжег электростанцию.

Сохранились свидетельства очевидцев, наблюдавших за несколько дней до катастрофы, как небо «отвечало» изобретателю.

«Треск и скрежет повторились, а затем раздался ужасающий хлопок. С неба над лабораторией послышалась череда яростных звуков. Запахло серой, которая словно вышла из самого ада. Пролился странный голубой свет. Из шара на вершине мачты вырывалось пламя. Небеса сотрясались от ужасного грома, который слышали за 15 миль».

Из репортажа местного журналиста

БАШНЯ ЛЖИ И ПРОКЛЯТИЯ

Владимир Поляков – один из тех, кто считает, что именно опыты Теслы спровоцировали события в Восточной Сибири 30 июня 1908 года.

Тунгусское диво случилось бы раньше. Но после казуса со станцией из городка, как мы помним, пришлось бежать. В окрестностях Нью-Йорка – все начинать сначала. У Лонг-Айленда закипела стройка. По проекту архитектора Стэнфорда Уайта рабочие возводили башню. Деньги дал миллиардер Дж. Морган.

Моргану нужна была связь через Атлантику. Опыты Маркони, «изобретателя радио» по версии Запада, не убеждали: и в самом деле, как мы знаем сегодня, итальянец свои первые демонстрации просто-напросто фальсифицировал. Но Теслу все это не интересовало. Из башни он собирался передавать не точки-тире, а энергию. Деньги Моргана взял, а планы от него утаил.

В 1904 году контракт с Морганом закончился. Пришла пора давать отчет.

- Тесла признался, что потратил деньги на другое. Вышел скандал, —говорит Владимир Поляков.

Капиталисты-инноваторы срочно созвали совещание. Деталей мы не знаем, но там точно были сам Морган и медный король Бернард Барух. Доложили: Тесла почти готов передавать энергию. Тотчас Барух: «А куда мне девать мои провода?» Кто-то из зала: «И куда, простите, ставить электросчетчик?» Проект зарубили. Тесла выброшен из высшего общества. Только что его хотели женить на дочери миллиардера Джона Астора Четвертого, а теперь он даже не может печататься в научной прессе и мелькать на приемах.

ТЕМНЫЕ ГОДЫ

Тесла впал в депрессию. Позже, вспоминая эти годы, признается: выжил только благодаря «закваске», в его роду все были здоровяками и долгожителями. Зарабатывал патентами. Тесла понимает: чтобы реабилитироваться, ему надо прогреметь. Маркони – народный герой, любимец прессы, обласканный капиталистами. Срочно нужна демонстрация, которая затмит выскочку и все расставит по местам.

И очень кстати, что башню пока не отнимают. Давний бизнес-партнер Джордж Вестингауз рассчитался с кредиторами Теслы, забрал башню себе, и изобретателя оттуда пока не прогонял.

- С 1904 по 1908 год – темный период в жизни Теслы, - говорит Владимир Поляков, - Но он точно проводил все время в башне. Я обратил внимание: переписку, например, с научной журналисткой Кэтрин Джонсон, он вел именно из башни. Значит, работал.

За год до разрыва с Морганом, в 1903 году, Тесла «зажег небо над Атлантикой»: рукотворное полярное сияние видели по всему северу США и в Канаде. Башня была явно мощнее той, что в Колорадо-Спрингс, говорит Поляков.

В начале рокового 1908 года Теслу якобы видели в публичной библиотеке: он заказывал карты Восточной Сибири. За несколько дней до 30 июня - включил оборудование. Постепенно наращивал мощность. Над Европой горело небо (свечение приняли за серебристые облака, но это были не они). Газеты писали, что на северной стороне неба появились какие-то огненные шары. Проба, проба сил. 30 июня все случилось.

МИГ, КОГДА ЗАХОДИТ СОЛНЦЕ

Тесла начинает насыщать воздух над Нью-Йорком ионами. Они должны сыграть роль проводника между небом и землей. На больших высотах ветер дует с запада на восток, скорость – 500 метров в секунду. Облаку ионов нужно 3-4 часа, чтобы добраться до Подкаменной Тунгуски. Беглый взгляд на карту: да, ветра идут именно так. «Порох», рассыпанный над Лонг-Айлендом, уже доставлен к месту.

Но, чтобы ионы сработали как проводник, их надо выстроить снизу вверх. Как это сделать, если ты в Америке, а взорвать хочешь небо над Сибирью?

Тесла ждет часа икс. В Нью-Йорке заходит Солнце. В тот же момент над Подкаменной Тунгуской оно поднимается. Мегаполис и тайга оказались связаны линией раздела дня и ночи.

- На этой линии ионосфера словно создает ступеньку высотой в 30 км. Вдоль нее идеально распространяется энергия, как по желобу, - объясняет Поляков.

Остался крошечный нюанс. Ты должен сделать так, чтобы запал, который ты поднесешь к воображаемой пушке над Нью-Йорком, рванул не где-то по линии день-ночь, а именно над Тунгуской, где его уже ждет облако ионов.

Как этого достичь? Длина волны, говорит Поляков. Тесла не афишировал параметры своей установки, но Полякову удалось установить: излучал на частоте 1 килогерц, и длина волны, стало быть, составляла 300 км. Выходит, что энергия, посланная «по ступеньке» из Нью-Йорка, создавала «точки силы», узлы напряженности, с шагом в 300 км. Вы уже догадались: от башни Теслы до точки взрыва укладывается целое число раз по 300 км.

Но ситуация над Тунгуской была еще драматичнее. Поскольку волны, которые излучал Тесла, шли немного разными путями (вдоль Земли, и вдоль ионосферы), есть точки, где они собирались в противофазе. Именно такая точка – место Тунгусского взрыва. Над головой – мощный плюс, земля заряжена мощным минусом.

В этот страшный момент к месту катастрофы подходит облако ионов… Около Нью-Йорка включается генератор стоячих волн… Ионы, повинуясь импульсу, выстроились в вертикальную линию… Дело сделано: вся мощь ионосферы, как по проводу, молниеносно бьет вниз.

Важно понять: Тесла не накачал ионосферу энергией. Она там уже была, от природы. Он сделал кое-что похуже. Он разрядил весь потенциал, всей ионосферы планеты, в одной точке.

- Я подсчитал: это эквивалентно взрыву немаленькой атомной бомбы, - говорит Поляков, - И должно выглядеть, как летящий вниз огненный шар, напоминающий болид (крупный метеорит). Но это не метеорит, конечно.

Выходит, Тесла моментально разрушил планетарный электрический баланс. К счастью, это не имело серьезных последствий, говорит Поляков: ионосфера восстанавливает свой заряд примерно за полсуток.

ЗАПОЗДАЛОЕ ПРИЗНАНИЕ

Давайте рассмотрим сильные и слабые стороны этой гипотезы.

Самая слабая сторона: Тесла ответственность за Тунгусский взрыв на себя не взял. Нет даже косвенных намеков в дневниках, вроде «я сделал это». Никто не видел, чтобы он читал газеты о событиях в Сибири и в ужасе откинулся на спинку кресла. Правда, нюанс: о взрыве в глуши даже российские газеты сообщили с огромным опозданием. А первая экспедиция пришла туда уже после революции. Парадокс: Тесла в моменте мог и не знать, что натворил.

А позже? Из статьи в статью цитируется одно его интервью, где Тесла говорит: создал суперсилу, но человечество не готово. Поэтому я все спрятал. Неприятный нюанс, и даже два: это интервью 1899 года. И оно фейковое.

Но! Мы обнаружили как минимум два свидетельства: это интервью 1915 года и речь Теслы по случаю вручения медали Эдисона 18 мая 1917 года.

В 1915 году Тесла признавался: «Совершенно реально передать электрическую энергию без проводов и произвести разрушительные действия на расстоянии. Я уже строил беспроводной передатчик, который сделал это возможным. Но неизбежно он может быть использован для уничтожения имущества и жизни. Эта разработка настолько продвинулась, что огромные разрушительные действия могут быть произведены в любой точке земного шара, определенной заранее с высокой точностью».

На церемонии вручения медали, живописав, как в детстве его искусал гусь, как его мучали галлюцинации, а сердце, бившееся в юности справа, само собой с возрастом переместилось налево, Тесла наконец говорит: «Много лет назад я был в состоянии передавать беспроводную энергию на любое расстояние без каких-либо ограничений, кроме тех, которые накладываются физическими размерами земного шара. Расстояние не имеет значение. КПД достигает 96 или 97%, и потерь практически нет».

Никола Тесла Фото: wikimedia.org

Ни один из опытов Теслы, про которые известно точно, под описание не подходит. Вывод: Тесла в самом деле мог иметь в виду Тунгусский инцидент.

Самая сильная сторона гипотезы: расчеты. Все указывает на Подкаменную Тунгуску как особую точку. В расчетах ошибки нет. Тесла МОГ БЫ сделать это (но, повторяю, мы не знаем, сделал ли).

Конечно, в гипотезе о Тесле не все гладко. Но не все гладко и в астрономической гипотезе.

Главное: хотя на Землю ежедневно валятся метеориты, никогда на Землю не падал ТАКОЙ метеорит, как в 1908 году. И ученые вынуждены додумывать: или сам Тунгусский метеорит был какой-то особый (рыхлое ядро кометы?), или особой была его траектория (очень пологая, вплоть до отскока от плотных слоев атмосферы). Математические модели явления остроумны, но противоречат друг другу. Странные события до и после падения аккуратно «распределяются» по безопасным полочкам: вот это - это полярное сияние, это - серебристые облака, а это просто газетная утка. Если вы спросите меня (а я занимаюсь астрономией лет сорок), как бы я доказал, что это был именно метеорит, я бы ответил: «Никак. Все думают, что это метеорит, просто потому, что нет ничего другого».

РОБКИЕ УЧЕНИКИ

Простой вопрос: если технологии 1908 года могли устроить этакое, почему никто не повторил?

- Сам Тесла был напуган, он решил остановиться, чтобы не подвергать опасности человечество. Великий ученый и великий гуманист, - говорит Поляков.

Поляков считает: есть две причины, почему за способ Теслы не ухватились военные:

- Система Теслы слабо неуправляема. Чтобы устроить взрыв в заданной точке, надо подгадать множество параметров, как технических, так и природных. Тесла целил в Сибирь, где ошибка на сто километров – не ошибка. А если тебе надо разрушить, не приведи Господи, укрепления противника?

Впрочем, ничто не забыто полностью: что есть знаменитый радар HAARP на Аляске, как не повторение технологий Теслы, говорит Поляков:

- Система HAARP преодолевает главный недостаток конструкции Теслы: точность наведения. Для этого изменена сама система (не одна башня, а сеть антенн), а главное, повышена частота передачи: на коротких волнах точность прицеливания больше.

Напомним: в 1997 году в пустынной местности на Аляске принялись возводить систему антенн и свою собственную электростанцию. Цель была заявлена сугубо научная: пускать в ионосферу пучки энергии и смотреть, что будет. В 2013 году объявлено, что цели достигнуты, и проект сворачивается. Но его не свернули. HAARP работает до сих пор, его якобы курирует местный университет, а на самом деле агентство DARPA (центр высоких технологий при Пентагоне). Редкие научные эксперименты явно не оправдывают его содержания, и чем на самом деле занят радар, не афишируется.

Видимо, технология Теслы оказалась не только энергозатратной и слабо контролируемой, но и не безвредной.

- С точки зрения экологии его идея беспроводной передачи энергии – полная катастрофа, - говорит Поляков, - Тесла вряд ли понимал, что энергия, закачанная в земной шар, будет накоплена и тысячекратно усилена собственными колебаниями планеты. Я бы не хотел, чтобы под ногами у меня колыхалось электричество.

Вероятно, инженеры HAARP ищут, да все не найдут способа, как по противнику ударить, а самим не пострадать. Похоже, природа «зашила» в устройство Земли некую защиту от дурака: хочешь разнести все в пух и прах? Не вопрос. Но и ты погибнешь.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

И все-таки это был осколок кометы

Николай Железнов, старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН:

- Версий о природе Тунгусского тела очень много. Можно даже вспомнить книгу братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу», где Тунгусское событие представляет собой катастрофу корабля пришельцев. Но официальная и наиболее правдоподобная версия – это был осколок кометы Энке. Кометы – это ледяная глыба, в которую вкраплены пыль и камни. Когда комета приближается к Солнцу, лед испаряется, и образует пылевую «атмосферу» (кому). Солнечный ветер выбивает эту пыль из зоны тяготения кометы, пылинки улетучиваются в пространство, в результате чего формируется направленный от Солнца хвост, тянущийся на сотни миллионов километров.

Период обращения кометы Энке вокруг Солнца невелик (немногим более 3 лет), и в то время она как раз пролетала вблизи Земли. Возможно, от нее откололся фрагмент. Скорости вхождения в атмосферу огромные (от 10 до 20 км в секунду), соответственно кинетическая энергия тоже (сотни килотонн - мегатонны в тротиловом эквиваленте). Осколок кометы просто взорвался, лед испарился, пыль осела. В результате ударная волна повалила лес, а до земли ничего не долетело. Вот почему кратера нет.