Спецполки вместо очередей у мусорок: Просроченные продукты предлагают раздавать в магазинах

Фото: Александр ВОСТРОВ

У столичных помоек ежедневно собирается множество совершенно разных жителей города. Они не могут понять, почему просроченные продукты надо выбрасывать в мусорки. Есть даже модные (пришли с Европы) сообщества «фриганов», что хвалятся в социальных сетях экзотическими находками среди нечистот. Они профессионально охотятся на «элитную» просрочку.

Но в большинстве своем у мусорок супермаркетов дежурят пьющие или малоимущие жители города. Наши соседи пытаются найти закуску, другие пытаются хоть чем-то перебиться. Некоторые пенсионеры просто не могут пройти мимо выброшенных продуктов (в советское время учили даже хлебные крошки со стола собирать). Такие приносят все это домой, кормят знакомых и близких. Большинство наших граждан, многие из которых пережили трудные времена, не могут понять, почему продукты выбрасываются на помойку, когда их можно было бы раздать нуждающимся.

Вся эта публика ежедневно собирается у мусорок в условленное время, и когда продавцы магазинов выбрасывают залежавшийся товар, то разбирают коробки с тортиками, перцами, бананами и даже картошкой буквально за секунды.

Имея небольшую армию таких тайных «фанатов» владельцы магазинов серьезно экономят на утилизации. При этом они не говорят никому о том, что обрабатывают токсичными средствами мусорные контейнеры от крыс и насекомых. Они прекрасно осознают, что непреднамеренно травят людей...

Фото: Александр ВОСТРОВ

Масштабы проблемы впечатляют: по данным депутатов, порядка 20 процентов произведенной продукции остается не востребованной и выбрасывается магазинами на мусорки.

- Мы не можем продавать или раздавать просроченный товар в магазине, или за его пределами это запрещено, на нас тут же подадут в суд. А если кто-то заболеет или умрет из-за просрочки - посадят, - говорят владельцы сетей продуктовых магазинов, но при этом не договаривают.

Замглавы комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов подтвердил, что пока «единственный способ для магазина избежать уплаты НДС - утилизация, поскольку даже при бесплатной раздаче таких продуктов магазину будет начислен налог».

Потому фракция ЛДПР подготовила и отправила на отзыв в правительство РФ проект, который позволит продавцам безвозмездно раздавать малообеспеченным россиянам продукты, срок годности которых скоро истечет и не платить за это налог. Это можно будет делать прямо в магазине на специальных полках или столах. И тогда не придется травить сограждан на помойках.

Во фракции отметили, что продуктов детского и диетического питания, алкоголя с уже истекшим сроком проект касаться не будет - их утилизация останется обязательной.