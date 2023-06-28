Оскандалившаяся с отменой тура МакSим оказалась в долгах на 1 миллион

Певица МакSим. Фото: Евгения ГУСЕВА

Последние несколько месяцев после отмены тура певица МакSим не появляется на публике. Выступления в начале весны тяжело дались артистке: на сцену она выходила опухшая и словно заторможенная, не попадала в ноты, хрипела и не вытягивала собственные песни, которые всегда поёт вживую. Последней каплей стало шоу в Твери: всерьез встревоженные здоровьем Марины поклонники запустили акцию в соцсетях, добиваясь отмены тура. По их мнению, менеджмент певицы в погоне за прибылью заставлял её работать на износ. В итоге после публичных скандалов и разборок в команде Максимова сдалась, перенеся концерты на неопределённый срок.

Однако на этом неприятности МакSим не закончились: вопреки тревогам фанатов, подозревавшим то беременность, то тяжелую болезнь, артистка вернулась к старым привычкам. Папарацци засняли Максимову в баре с кальяном и бутылкой спиртного, а ведь звезда несколько лет страдала от алкогольной зависимости и даже едва не погибла. Казалось, что тяжелая реабилитация раз и навсегда отобьет у МакSим желание выпивать. Но увы...

В апреле изменившаяся до неузнаваемости артистка нашла в себе силы отменить тур.

После этого случая Марина то ли завязала, то ли стала осторожнее в публичных местах. Судя по соцсетям, артистка посвятила свободное время искусству - вот она в картинной галерее, вот на спектакле. А кроме того, Максимова постоянно окружена детьми: не только своими, но и учениками собственной школы искусств. Она стала лучше выглядеть: похудела, ушли отеки, вернулось желание вести соцсети.

Вот только финансовое состояние певицы после отмены тура оставляет желать лучшего. Тем более, что гонорары за концерты были главным источником дохода МакSим, которая в одиночку воспитывает двоих дочерей. Школа искусств прибыли не приносит: её доходы из года в год равны нулю.

А теперь, как выяснил сайт KP.RU, Марина Максимова оказалась в "черном списке" Федеральной налоговой службы. У артистки обнаружена задолженность в 1 млн 51 тысяча рублей. При этом, если долго тянуть с оплатой, столь крупную сумму налоговая может передать судебным приставам со всеми вытекающими последствиями - арестом счетов, имущества и запретом выезда за рубеж.