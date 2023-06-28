Минобороны уничтожило пункт дислокации бригады ВСУ в Краматорске

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Фото: Министерство обороны РФ

Минобороны России заявило об ударе воздушно-космическими силами России высокоточным оружием по объектам нефтепереработки и хранения топлива для обеспечения группировки ВСУ на Донбассе.

«Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута», - заявил на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант отметил, что в течение суток вооруженные силы Украины продолжали свои безуспешные попытки наступательных действий на Донецком, Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Что традиционно привело киевский режим к многочисленным потерям.

Конашенков сообщил данные о потерях ВСУ за сутки на всей линии соприкосновения: на Донецком направлении в пяти атаках ВСУ потеряли свыше 240 украинских военнослужащих, на Южно-Донецкомм и Запорожском до 235, на Купянском свыше 30, на Красно-Лиманском до 115, на Херсонском до 50.

При этом, на Херсонском ВСУ положило больше все солдат при странной попытке высадиться и закрепить на северной части острова Антоновский. Остается только гадать, зачем это вообще было нужно противнику.

Кроме 670 наемников киевского режима, ВСУ потеряло три диверсионных группы, пяток танков, десяток бронемашин, десятки пикапов, самоходок, пушек, а также самоходную артиллерийская установку «Krab» польского производства.

Но наиболее нашумевшим в украинских и международных СМИ оказался удар по Краматорску.

За минувшие сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нашей группировки нанесено поражение пункту временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ, который размещался в гостинице Краматорска (рядом с ней также ликвидирован ресторан - столовая, где питались иностранные наемники и офицеры), в Донецкой народной республики поражен пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ, а в районах населенных пунктов Предтечено и Веселое Донецкой народной республики разбиты командно-наблюдательные пункты батальонов 63-й механизированной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ.

Кстати, по предварительным данным в общежитии Краматорска были одномоментно уничтожены десятки офицеров ВСУ и иностранных наемников.

Забавно, что иностранные наемники ВСУ сами навели на ресторан-пиццерию RIA Lounge, где любили отдыхать с украинскими офицерами и проститутками. Заведение примыкает к гостинице. Иностранцы ставили щедрые оценки поварам в Гугле и оставляли фотографии посиделок в сети. В тот момент, когда в ресторан влетела ракета, иностранные наемники также что-то бурно отмечали. На кадрах, снятых сразу после прилета, слышна английская речь, а у одного из пострадавших мужчин можно заменить татуировку 3-го рейнджерского батальона армии США.

Один из наемников Алекс Галлант опубликовал в запрещенном в России Instagram* фото с подписью: «Господи Иисусе, мы здесь всегда обедали!!!». А иностранный журналист также выложил «историю», в которой написал, что это был его «последний ужин» в любимом месте. На фото других иностранных посетителей RIA Lounge можно разглядеть людей в военной форме, стоящих в очереди, а у гостиницы военные автомобили с тактическими знаками ВСУ — крестами рунами.

В это же время были нанесены удары по складу ракет и боеприпасов 47-й артиллерийской бригады ВСУ в Новопавловке Донецкой народной республики, а еще по 93 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 134 районах.

Конашенков поблагодарил подразделения противовоздушной обороны, что в течение суток перехватили три крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, и восемь украинских беспилотников.

*Продукт компании Meta, признанной в России экстремистской организацией

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

444 - самолета.

240 - вертолетов.

4812 - беспилотных летательных аппаратов.

426 - зенитных ракетных комплексов.

10395 - танков и других боевых бронированных машин.

1132 - боевые машины реактивных систем залпового огня.

5254 - орудия полевой артиллерии и минометов.

11256 - единиц специальной военной автомобильной техники.