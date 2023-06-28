Почти просрочка: продукты с истекающим сроком годности хотят бесплатно раздавать россиянам

Согласно законопроекту, если магазин решит бесплатно отдать нуждающимся продукты с истекающим сроком годности, то он освобождается от уплаты НДС. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Странные у нас законы. Не все, конечно. Но некоторые вызывают вопросы.

Есть, например, такая норма. Если магазин выбрасывает продукт с истекающим сроком годности, то налог на добавленную стоимость с него не платится. Если же торговцы решили безвозмездно (то есть даром) раздать еду людям, то они все равно должны платить НДС. А это, между прочим, 20% от цены (по некоторым товарам - 10%). Получается, торговым сетям выгоднее уничтожить еду, чем раздать ее бедным.

Несправедливо это! - решили депутаты и подготовили законопроект, который уже отправлен в правительство. В нем депутаты предлагают такой подход: если магазин решит бесплатно отдать нуждающимся продукты с истекающим сроком годности (это называется фудшерингом), то он освобождается от уплаты НДС.

Как поясняют авторы законопроекта, сейчас примерно пятую часть продуктов, поступивших в российские магазины, приходится выбрасывать. Если же НДС для фудшеринга отменить, магазины будут активнее раздавать еду, у которой скоро закончится срок годности. Спиртное, детское и диетическое питание из списка товаров, которые предлагается "дарить" россиянам, будут исключены.

Но с чего бы торговые сети стали раздаривать продукты, пусть и с истекающим сроком годности, просто так? Ведь вероятность их продать все равно остается.

- Каждый директор магазина хорошо знает: если у него имеются тысячи упаковок какого-то продукта, срок годности которого закончится через три дня, то продать он сумеет максимум половину. А вторую половину придется списывать и отправлять на утилизацию, которая, кстати, стоит денег. Но эти деньги существенно меньше той суммы, которую пришлось бы заплатить в качестве НДС, - объясняет председатель Союза потребителей России Петр Щелищ. - У нас есть общероссийский благотворительный фонд «Русь» (он собирает такие продукты и распределяет среди малоимущих, - Ред.). Он довольно широко по стране работает. Но все равно это капля в море по сравнению с тем, сколько сегодня утилизируется, а могло бы использоваться с пользой.

- А почему бы директору магазина этот продукт с 50-процентным дисконтом не продать?

- Это здравая мысль. Но если вы продадите за полцены, налоговая с вас возьмет и НДС, и налог на прибыль так, будто вы продали по полной стоимости. Вот так устроено законодательство.

Еще один скользкий момент: как магазин сможет доказать, что "почти просрочка" попадет действительно на стол к бедным людям, а не в ближайшую точку по продаже шаурмы? По мнению экспертов, продукты нужно передавать нуждающимся не напрямую, а через благотворительные организации. В этом случае и еда отправится по назначению, и торговая точка получит нужные документы, которые уберегут ее от лишних налогов.

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