Директор «Ленкома» Марк Варшавер: «Татьяна Кравченко счастлива, что мы пригласили Татьяну Васильеву в театр, никакой нездоровой конкуренции между актрисами нет»

Актриса Татьяна Васильева. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

СМИ растиражировали комментарий актера Стаса Садальского о том, что Татьяну Васильеву якобы пригласили в «Ленком» на роли покойной Инны Чуриковой, но выпускать на сцену народную артистку не спешат, мол, 76-летняя актриса сидит без работы, ждет у моря погоды.

Пресс-служба театра опровергла эти слухи: «Главный поставщик околотеатральных сплетен, «горе-артист» Садальский в своем очередном фантазийном опусе упомянул, что Татьяна Григорьевна якобы «давно сидит в «Ленкоме» без работы». Во-первых, актриса Татьяна Васильева никогда не служила в «Ленкоме». Она лишь недавно получила приглашение принять участие в ряде спектаклей театра. И приняв это приглашение, со следующего сезона готовится сыграть роли в спектаклях «Шут Балакирев» (Мать Ивана Балакирева) и «Женитьба» (Фекла Ивановна)».

Опровергла слухи о своей «безработице» и Татьяна Васильева: «Я действительно приглашена в труппу театра «Ленком», чему несказанно рада! Я очень благодарна Марку Борисовичу Варшаверу за приглашение! Я не собираюсь занимать ничье место, особенно моей самой любимой актрисы – Инны Чуриковой. Надеюсь обрести свое! 10 октября я первый раз сыграю спектакль «Женитьба»! Далее – ввод в спектакль «Шут Балакирев» и т.д.».

О том, что «Ленком» собирается сотрудничать с Татьяной Васильевой, ходили слухи давно. За комментарием «КП» обратилась в директору театра Марку Варшаверу.

- Я действительно пригласил Татьяну Васильеву на разовые спектакли, - рассказал нам Марк Борисович. - После ухода из жизни нашей великой Инны Чуриковой я разговаривал с режиссером Глебом Панфиловым (вдовцом Чуриковой), чтобы он ввел Татьяну Васильеву в свои спектакли «Аквитанская львица» и «Ложь во спасение» на роли, которые играла Инна Михайловна. Панфилов взял паузу, раздумывал. Сейчас он находится в больнице, восстанавливается после инсульта. Мы ждем его выздоровления.

Директор «Ленкома» Марк Варшавер. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Татьяна Васильева - уникальная актриса. Она украсит сцену нашего театра. Я предложил ей роли в спектаклях Марка Захарова. Это «Женитьба» и «Шут Балакирев». Почему пошли разговоры, что ее пригласили на роли Инны Чуриковой, я не знаю. Инна Михайловна ушла из спектакля «Женитьба» очень давно. В последние годы она играла только в постановках своего мужа – Глеба Панфилова. В «Женитьбе» много лет сваху Феклу Ивановну играет Татьяна Кравченко. И в «Шуте Балакиреве» она же в роли матери Ивана Балакирева. Кравченко просто счастлива, что мы пригласили Татьяну Васильеву. Они будут играть в разных составах. Нездоровой конкуренции между ними нет. В новом сезоне у театра большие планы на Татьяну Кравченко. Мы ей предложим новые роли. А Татьяна Васильева начнет репетировать с сентября.

Мне просто удивительно, что и Татьяна Васильева, и Татьяна Кравченко, две прекрасные актрисы и умные женщины, зачем-то приблизили к себе этого... неприятного человека (Стаса Садальского - Ред.). И теперь он при каждом удобном случае треплет их имена ради хайпа, собственного пиара.