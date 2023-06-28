«Тоже герои»: На орбите увековечили имена тех, кто готовился полететь в космос, но не получилось

Фото: Максим Бобров

Многие имена космонавтов прекрасно известны в обществе. Мы знаем о них практически все – от количества выходов в космос до моментов длительной подготовки к полету. Они, можно сказать, везунчики. Однако далеко не все поступившие в отряд космонавтов и потратившие бОльшую часть жизни на тренировки и учебу смогли реализовать свою мечту о космосе. Проект «Тоже герои» как раз о таких людях. Он призван сохранить память тех, кто посвятил себя развитию отечественной космонавтики, оставшись на земле.

К слову, всего 130 человек побывали в космосе за всю историю отечественной космонавтики. А около полусотни из зачисленных в отряды космонавтов так и не полетели на орбиту. Разве они не достойны награды? Конечно, да. И для них на орбиту 27 июня 2023 года были запущены девять именных российских спутников.

- Эти люди внесли не меньший вклад в развитие космоса, чем прославленные летавшие космонавты, - отметил руководитель проекта «Тоже герои» Максим Бобров. - Однако их трудовой подвиг не был должным образом оценен. Мы решили изменить это. Космонавты так и не преодолевшие притяжение Земли, метафорически попадут на орбиту. По своей сути, девять спутников стали первым в мире памятным мемориалом в открытом космосе. И он будет пополняться по мере запуска новых космических аппаратов.

Фото: Максим Бобров

Например, полет Юрия Гагарина навсегда вписал нашу страну в мировые лидеры космонавтики, но за этим эпохальным событием стояли тысячи специалистов. Понятно, что на пике внимания были те, кто полетел в космос. Однако страна должна знать и имена их дублеров, и других не полетевших космонавтов, которые посвятили свою жизнь космонавтике, и стали известны только спустя три десятилетия.

Для масштабности картины организаторы запустили сайт с уникальным интерактивным 3D-памятником, посвященным всем космонавтам, которым по разным причинам не удалось совершить свой полет в космос, а также документальными видеороликами о космонавтах. Скульптором выступил Андрей Коробцов, автор легендарного Ржевского мемориала.

СПРАВКА «КП»

Организатор проекта «Тоже герои» – креативное агентство Dobro Agency. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Партнеры проекта Sitronics Group и входящая в нее «Спутникс». Группа компаний не только развивает цифровые сервисы на основе космических данных для решения задач сохранения биоразнообразия, экологии и борьбы с пожарами, но и активно участвует в проектах, направленных на вовлечение подрастающего поколения в науку и космические технологии, занимается оснащением учебных лабораторий и детских центров.