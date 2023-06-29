Ученые раскрыли секрет долгожителей турецкой провинции Мугла

Сопоставление физических показателей жителей региона и особенностей питания показало, какие продукты продлевают молодость, а какие старят Фото: Shutterstock

Турецкие ученые провели исследование причин старения у городских и сельских жителей. За единицу измерения процесса биологического старения взяли один из клеточных маркеров старения - длину теломер лейкоцитов. Правда, есть в этом исследовании один важный момент, который стоит сразу отметить: городские жители, как и сельчане, были не простыми, а «золотыми». Жили они в провинции Мугла в Турции, которая славится своими долгожителями в масштабах всей страны, а города там расположены между горами и морем и наполнены красивейшими парками. То есть это не загазованные промышленные центры.

КАКИЕ ПРОДУКТЫ СТАРЯТ?

Какую же тенденцию удалось увидеть? Обильное потребление красного мяса, молочных десертов и выпечки объясняет укорочение теломер на 22,5%, 24,8% и 17,9% соответственно, показывают результаты исследования. А укорочение теломер – это как раз и есть один из показателей старения организма.

ЧТО ЕЩЕ ПОКАЗАЛО ИССЛЕДОВАНИЕ?

В остальном же результаты были совсем не однозначными. Так, например, у городских женщин теломеры были длиннее, чем у сельских, то есть, «биологические часики» для них бежали не так быстро, как для женщин на селе. Деревенские мужчины оказались шире в бедрах и плечах, при этом жировая масса у них была ниже, чем у городских жителей. Хотя полезную рыбу и морепродукты в городе ели чаще. Авторы исследования рекомендуют им включать блюда из рыбы в рацион как минимум дважды в неделю.

Среди других рекомендаций для долгой и здоровой жизни – контроль за потреблением сахара. Особенно важно это для горожан, которые имеют более легкий доступ к упакованным и готовым продуктам питания, что потенциально увеличивает съедаемый сахар. И даже при этом среди всех участников исследования дневная норма по сахару не превышала норм ВОЗ, а это 10% от общего числа калорий или около 50 граммов (12 чайных ложечек сахара) в сутки.

Тем не менее, следует тщательно контролировать более высокое потребление сахара из-за его пагубного воздействия на здоровье (развитие диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и болезни почек), особенно у пожилых людей, отмечают авторы исследования.

КАКИЕ ПРОДУКТЫ ПРОДЛЕВАЮТ МОЛОДОСТЬ?

А вот среди секретов молодости и долгой жизни людей в турецкой провинции ученые назвали травы-антиоксиданты, натуральный йогурт и растительные масла. Всего в Мугле известны 83 съедобных дикорастущих растения, это и розмарин, гибискус, цикорий, редис и шалфей, напиток из которого активно пили участники исследования как в городах, так и в селах.

Также прием в пищу турецкого супа с травами - тархана, булгура и натурального йогурта было высоким как в городских, так и в сельских районах. Кроме того, Мугла традиционно славится сосновым медом и оливковым маслом.

ЧТО ЕЩЕ ДЛЯ АКТИВНОЙ СТАРОСТИ ВАЖНО?

Ученые отмечают важность дальнейшего исследования влияния на биологические маркеры старения таких показателей, связанных с уровнем стресса у человека, как эстетика и красота окружающей среды, близость человека с природой и социально-экономический статус, уровень жизни людей.