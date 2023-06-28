Лесные пожары в Канаде "душат" Европу: Дым уже накрыл США и Британию

Межведомственный центр лесных пожаров Канады заявляет, что в этом году побит исторический максимум по объему территорий, охваченных огнем Фото: REUTERS

Чикаго и Детройт, располагающиеся в северной части США, возглавили мировой рейтинг городов с самым загрязнённым воздухов. В Чикаго показатель загрязнения достиг 176 баллов, определив город на первое место, по мнению портала портала IQAir. На втором разместился Детройт, где качество воздуха оценивается в 159 баллов.

Специалисты объясняют ухудшение качества воздуха лесными пожарами, которые охватили Канаду. Дым от них накрыл почти десять штатов: Айову, Небраску, Иллинойс, Мичиган, Висконсин, Миннесоту, Северную и Южную Дакоту. Предупреждения об ухудшении качества воздуха получили более 24 млн жителей США. Дым от пожаров накрыл не только США, но и части Великобритании и континентальной Европы.

Межведомственный центр лесных пожаров Канады заявляет, что в этом году побит исторический максимум по объему территорий, охваченных огнем. Во время аналогичного по масштабам бедствия, в 1989 году, в пожарах погибло не менее 7,5 млн гектаров леса. В выходные пожарные зафиксировали не менее 53 новых очагов, а в понедельник - еще 27. И самое страшное, что это только начало сезона лесных пожаров, обычно пик приходится на июль-август.

В выходные пожарные зафиксировали не менее 53 новых очагов, а в понедельник - еще 27 Фото: REUTERS

Одновременно синоптики прогнозируют, что в скором времени температурные аномалии ожидаются в Техасе. В ближайшие дни градусники в Далласе покажут +41,6‘С, где-то этот показатель будет доходить до +46’С. Национальная служба погоды выпустила предупреждение о чрезвычайной жаре для большей части Северного Техаса, включая такие округа как Даллас, Коллин, Дентон и Таррант.

«Только в пустыне Сахара и в районе Персидского залива будет так же жарко или даже жарче, чем в Техасе», - написал метеоролог Бен Нолл.

Жара, установившаяся в последние дни, оказала негативное воздействие на бизнес и сельскохозяйственный сектор. Фермеры были вынуждены отказаться от дневного перегона скота. Кроме того, крупнейший энергопоставщик сообщил, что из-за жары возможны веерные отключения электроэнергии из-за высокого потребления. В связи с этим поставщик призвал разумно подходить к использованию электроприборов.

Около 12 тысяч американцев ежегодно становятся жертвами жары. Чтобы помочь жителям Далласа спастись от жары, местные власти открыли центры, где установлены кондиционеры и вентиляторы. Также можно прийти охладиться в библиотеки и городские центры отдыха.

В Аризоне аналитики делают удручающий прогноз, что в случае, если аномальная жара накроет 1,6-миллионый город Финикс и энергосистема не выдержит нагрузки из-за включенных кондиционеров, то за медицинской помощью может обратиться половина жителей, а погибнет только в этом городе более 13 тысяч человек.