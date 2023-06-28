Таких санкций запад еще не видел: европейским шмелям закрыли въезд в Россию

На сегодняшний день уже более 60% всех шмелей «производят» в России Фото: Shutterstock

Это неправильные шмели! И они делают… Ну, в общем, всё они делают неправильно. А еще они могут принести на своих крыльях чуждые нам европейские цен… Простите, заболевания. И поэтому не видать им российской визы.

На днях Россельхознадзор ввел запрет на ввоз и влёт в нашу страну шмелей из Евросоюза. По существующим правилам, иностранные шмелеводы обязаны подтвердить, что поставляемые в Россию насекомые полностью здоровы. Однако нужных документов европейцы не предоставили, потому и нарвались на запрет.

Означенные шмели прилетали к нам вовсе не с туристическими целями. А для работы - эти насекомые считаются лучшими опылителями овощей закрытого грунта (которые растут в теплицах). А тепличная отрасль в последние годы развивается стремительно, внося весомый вклад в импортозамещение. Благодаря чему огурцами Россия уже обеспечивает себя на 95%, помидорами - на 60%. И все чаще компании для опыления овощей закрытого грунта привлекают шмелиные семьи - и экологично, и урожай получается достойный, так что спрос на жужжащих и полезных насекомых достаточно серьезный.

Как запрет на влет шмелей из Европы отразится на тепличных хозяйствах страны?

- В Россию шмелей традиционно поставляют Голландия, Израиль, Турция, - прокомментировала «КП» гендиректор ассоциации «Теплицы России» Наталия Рогова. - Это временные ограничения и после проверки зарубежного предприятия-изготовителя, запрет может быть снят - думаю, все решится. На тепличную отрасль этот запрет никак не повлияет, все по-прежнему работает и развивается. Тем более, что на сегодняшний день уже более 60% всех шмелей «производят» в России - в Воронеже, Новосибирске, Тамбове, Краснодарском крае, Иваново. И эта цифра будет увеличиваться.

В общем, импортозамещение у нас идет полным ходом не только по огурцам-помидорам, но и по шмелям. И эти шмели - правильные!